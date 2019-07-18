فرجاني ساسي ينتظم في تدريبات الزمالك اليوم

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

فرجاني ساسي

يعود الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس، إلى تدريبات الفارس الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، حيث يأتى ذلك، عقب انتهاء مشاركة ساسى مع منتخب بلاده فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى 21 من شهر يوليو الجاري. واحتل المنتخب التونسي المركز الرابع ببطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما تلقى هزيمة أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف فى لقاء تحديد صاحب المركز الثالث الذي جمع بينهما مساء أمس الأربعاء على استاد السلام.

ويستعد الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال، لاستئناف بطولة الدوري الممتاز، حيث يتبقى له 3 مباريات بالمسابقة المحلية أمام كل من فرق الجونة والإسماعيلي والأهلي. وفي حالة فوز الزمالك، في المباريات الثلاث ستتوج القلعة البيضاء ببطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي، علمًا بأن الزمالك يستهل مشوار استئناف بطولة