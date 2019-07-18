رياضة

فرجاني ساسي ينتظم في تدريبات الزمالك اليوم

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
يعود الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس، إلى تدريبات الفارس الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، حيث يأتى ذلك، عقب انتهاء مشاركة ساسى مع منتخب بلاده فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى 21 من شهر يوليو الجاري. واحتل المنتخب التونسي المركز الرابع ببطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما تلقى هزيمة أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف فى لقاء تحديد صاحب المركز الثالث الذي جمع بينهما مساء أمس الأربعاء على استاد السلام.
ويستعد الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال، لاستئناف بطولة الدوري الممتاز، حيث يتبقى له 3 مباريات بالمسابقة المحلية أمام كل من فرق الجونة والإسماعيلي والأهلي. وفي حالة فوز الزمالك، في المباريات الثلاث ستتوج القلعة البيضاء ببطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي، علمًا بأن الزمالك يستهل مشوار استئناف بطولة
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أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

أحمد أحمد: نعيش وضعا خطيرا ونخشى ما حدث في فرنسا

تحدث أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن أزمة مقر الاتحاد الإفريقي، وذلك خلال الجمعية العمومية للكاف، التي أقيمت اليوم الخميس، وقال أحمد أحمد: "أخبرت السلطات المصرية بوجود عقبة كبرى وهي عدم تملك مقر الاتحاد الإفريقي فنحن الآن نعيش وضعا خطيرًا، لأننا غير خاضعين للقوانين المصرية ولا نتمتع بتطبيق اتفاق المقر؛ لذا لجأت إليكم وأتحدث مع رؤساء الاتحادات الوطنية، وكل الحلول متاحة، وننتظر تفسيرات عادلة وصحيحة حتى لا يتكرر ما حدث في فرنسا بسبب هذا الوضع المعقد للغاية".
أليو ديانج‎

أليو ديانج في القاهرة.. ويخضع لفحوصات طبية اليوم

وصل المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة أمس الأربعاء، لبداية مشواره بشكل رسمي مع الفريق بعد إتمام إجراءات التعاقد معه لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم المقبل. ويخضع ديانج لفحوصات طبية اليوم، قبل الظهور لأول مرة في مران الفريق المقرر له السادسة مساء اليوم الخميس. وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، قد نجح في إنهاء صفقة ديانج مع نادي المولودية الجزائري، وحصل على توقيع اللاعب على عقد لمدة خمسة مواسم، وأنهى كافة الإجراءات الخاصة بإقامته في القاهرة.
هانى-ابو-ريدة-رئيس-اتحاد-الكرة

هاني أبوريدة يتحدث عن شائعات نقل مقر كاف من مصر

أكد هانى أبو ريدة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، أن مصر قدمت رسالة للعالم أجمع بأن الكرة الإفريقية تقارب بين الشعوب. وقال هاني أبوريدة، فى الكلمة التى ألقاها أمام أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "الكاف"، اليوم الخميس: "أنتم فى أرض الأمن والأمان، مشاركة 24 منتخباً فى النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية يؤكد أننا أمة تعمل على التقارب والمحبة، والتنظيم كان رائعاً وراقياً، نلتقى اليوم لكى نكتب صفحة أخرى فى تاريخ الكرة الإفريقية، حاملين رسالة أن كرة القدم هى رسالة محبة وهى الغد المشرق".
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أليو ديانج‎

أليو ديانج في القاهرة.. ويخضع لفحوصات طبية اليوم

وصل المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة أمس الأربعاء، لبداية مشواره بشكل رسمي مع الفريق بعد إتمام إجراءات التعاقد معه لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم المقبل. ويخضع ديانج لفحوصات طبية اليوم، قبل الظهور لأول مرة في مران الفريق المقرر له السادسة مساء اليوم الخميس. وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، قد نجح في إنهاء صفقة ديانج مع نادي المولودية الجزائري، وحصل على توقيع اللاعب على عقد لمدة خمسة مواسم، وأنهى كافة الإجراءات الخاصة بإقامته في القاهرة.
حمدي-النقاز

حمدي النقاز: بالدم والروح الدوري مش هيروح

كتب حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «بالدم بالروح الدوري مش هيروح»، في رسالة منه بإصرار اللاعبين على حسم لقب الدوري العام. واستأنف الزمالك تدريباته على ملعب النادي بعد الحصول على راحة عقب العودة من قبرص، السبت الماضي، وبدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، المدير الفني للفريق واللاعبين، أكد خلالها أهمية التركيز في مباراة الجونة المقبلة، لأنها ستكون مفتاح الفوز بالدوري الممتاز، وأن الفوز سيجعل الفريق في حالة تركيز أكبر في المباراتين المقبلتين بعد مواجهة الجونة.
محمد-ابراهيم-(27)

الإسماعيلي يسعى للتعاقد مع محمد إبراهيم

يسعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كان الإسماعيلي يرغب في التعاقد مع نجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بشهر يناير، إلا أن المفاوضات لم تستكمل بسبب رغبة القلعة البيضاء في تجديد عقد اللاعب. ويرتبط محمد إبراهيم بعقد رسمي مع فريق نادي الزمالك، ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسبق أن تلقى اللاعب عروضًا محلية، لكنه لم يحسم موقفه منها في الفترة الحالية.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (6)

الزمالك يخسر أمام إيل ليماسول في أولى وديات قبرص

خسر فريق نادي الزمالك أمام فريق إيل ليماسول القبرصي بطل كأس قبرص في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم للزمالك أحمد مدبولي في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء وتعادل فريق إيل في الدقيقة التاسعة، بينما أضاف محمد إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة الـ 39 ثم أحرز عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني أحرز فريق إيل 3 أهداف في الدقائق 12 و40 والوقت المحتسب بدلا من الضائع.
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