وزير الرياضة: نهائي الكان سيتابعه أكثر من مليار شخص

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

أشرف صبحي

شكر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، خلال الجمعية العمومية للأخير، المقامة اليوم الخميس، مشيرا إلى أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، نجحت مصر في تنظيمها بشكل رائع. وقال وزير الرياضة: "أحييكم جميعا بتحية الأمن والأمان ونتشرف بوجودكم جميعا لحضور الجمعية العمومية رقم 41 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ونعدكم بأن نكون داعمًا مستمرًا لإنجاح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يتطور كل يوم وهو ما يشهد به العالم أجمع".

وواصل أشرف صبحي: "تلتقون اليوم في أرض المقر، تلتقون في بلدكم جميعا مصر، وستشهدون غدًا نهائي كاس أمم إفريقيا بين الشقيقتين السنغال والجزائر على استاد القاهرة، وسيتابعها أكثر من مليار شخص عبر شاشات التلفاز في جميع أنحاء العالم". وأردف وزير الرياضة: "الدولة المصرية خير داعم للاتحاد الإفريقي، ليس فقط لأن

وواصل أشرف صبحي: "تلتقون اليوم في أرض المقر، تلتقون في بلدكم جميعا مصر، وستشهدون غدًا نهائي كاس أمم إفريقيا بين الشقيقتين السنغال والجزائر على استاد القاهرة، وسيتابعها أكثر من مليار شخص عبر شاشات التلفاز في جميع أنحاء العالم".



وأردف وزير الرياضة: "الدولة المصرية خير داعم للاتحاد الإفريقي، ليس فقط لأن مصر دولة المقر، ولكن لأنه دور مصر الطبيعي والمعروف طوال تاريخها".



واستكمل صبحي: "أؤكد أنه يتم التعاون لتلبية كل طلبات الاتحاد الإفريقي ليس فقط ببنود اتفاقية المقر، ولكن نحاول تذليل كل الصعاب وتلبية كل الطلبات بدليل توفير العديد من قطع الأراضي لتنفيذ مشروعات جديدة تابعة للكاف. وفي النهاية أود أن أنقل لكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والسيد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء".

