هاني أبوريدة يتحدث عن شائعات نقل مقر كاف من مصر

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص

هانى أبوريدة

أكد هانى أبو ريدة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، أن مصر قدمت رسالة للعالم أجمع بأن الكرة الإفريقية تقارب بين الشعوب. وقال هاني أبوريدة، فى الكلمة التى ألقاها أمام أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "الكاف"، اليوم الخميس: "أنتم فى أرض الأمن والأمان، مشاركة 24 منتخباً فى النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية يؤكد أننا أمة تعمل على التقارب والمحبة، والتنظيم كان رائعاً وراقياً، نلتقى اليوم لكى نكتب صفحة أخرى فى تاريخ الكرة الإفريقية، حاملين رسالة أن كرة القدم هى رسالة محبة وهى الغد المشرق".

واصل أبوريدة: "الاهتمام بكرة القدم الإفريقية لن يزيدنا إلا كل عزم على تقديم الأفضل، ومصر تفتح ذراعيها دائما لإفريقيا حتى تكون القارة الإفريقية على أعلى مستوى". وعن شائعات نقل مقر كاف من مصر، قال: مصر تحتضن مقر الاتحاد الإفريقي منذ زمن بعيد، واتفاقية تجديد المقر كنت حريصا أن تمنح مزايا أكثر للعاملين

واصل أبوريدة: "الاهتمام بكرة القدم الإفريقية لن يزيدنا إلا كل عزم على تقديم الأفضل، ومصر تفتح ذراعيها دائما لإفريقيا حتى تكون القارة الإفريقية على أعلى مستوى".



وعن شائعات نقل مقر كاف من مصر، قال: مصر تحتضن مقر الاتحاد الإفريقي منذ زمن بعيد، واتفاقية تجديد المقر كنت حريصا أن تمنح مزايا أكثر للعاملين به، والاتحاد الإفريقي يتمتع بمميزات لا يتمتع بها اتحادات أخرى بما فيها الاتحاد الدولي، وهناك بعض الطلبات الجديدة كمعاملة العاملين في كاف كدبلوماسيين ويتمتعون بالحصانة الدبلوماسية".



وأردف هانى أبو ريدة: "ما تم طلبه من الاتحاد الإفريقي يحتاج بعض الوقت لتنفيذه حيث يستلزم استحداث بعض القوانين وهو ما يحتاج موافقة مجلس النواب المصري".

