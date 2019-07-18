جل الصبار علاج للسكري.. كيف يمكنك استخدامه؟

يساعد عصير الصبار في تنظيم مستويات السكر في الدم واستقرارها، كما يحتوي هلام الصبار على نوع من الألياف الغذائية قابلة للذوبان في الماء والمهمة لمستويات السكر

تحرير:فيروز ياسر ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

جل الصبار لمرض السكري

الصبار من أقدم النباتات المستخدمة في الطب التقليدي، حيث تم استخدام الجل الموجود داخل أوراقه لخصائصه المهدئة والشفائية، وتشير الدراسات الحديثة إلى أن لديه القدرة في إدارة مرض السكري. يرتفع مستوى السكر في الدم عند الإصابة بمرض السكري، ويحدث هذا الأمر عندما لا يستطيع الجسم إنتاج كمية كافية من الأنسولين لتحطيم الجلوكوز، وهناك نوعان من السكري، النوع الأول يشير إلى أن البنكرياس لا ينتج الأنسولين، والنوع الثاني يشير إلى أن جسمك لا يستخدم الأنسولين جيدا، وذلك وفقا لما ذكره موقع Welcome to StyleCraze.

يتطور مرض السكري خلال الحمل ويسمى بـ«سكري الحمل»، كما أن النساء في تلك الفترة أكثر عرضة للإصابة بالنوع الثاني من السكري في وقت لاحق. عند تناول العديد من المرضى عصير الصبار، تظهر تحسينات كبيرة في مستويات السكر في الدم، لذا إليك كيف يمكن أن يساعد الصبار في إدارة مرض السكري: 1- يساعد عصير الصبار