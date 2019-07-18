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جل الصبار علاج للسكري.. كيف يمكنك استخدامه؟

يساعد عصير الصبار في تنظيم مستويات السكر في الدم واستقرارها، كما يحتوي هلام الصبار على نوع من الألياف الغذائية قابلة للذوبان في الماء والمهمة لمستويات السكر
تحرير:فيروز ياسر ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
جل الصبار لمرض السكري
جل الصبار لمرض السكري
الصبار من أقدم النباتات المستخدمة في الطب التقليدي، حيث تم استخدام الجل الموجود داخل أوراقه لخصائصه المهدئة والشفائية، وتشير الدراسات الحديثة إلى أن لديه القدرة في إدارة مرض السكري. يرتفع مستوى السكر في الدم عند الإصابة بمرض السكري، ويحدث هذا الأمر عندما لا يستطيع الجسم إنتاج كمية كافية من الأنسولين لتحطيم الجلوكوز، وهناك نوعان من السكري، النوع الأول يشير إلى أن البنكرياس لا ينتج الأنسولين، والنوع الثاني يشير إلى أن جسمك لا يستخدم الأنسولين جيدا، وذلك وفقا لما ذكره موقع Welcome to StyleCraze.
يتطور مرض السكري خلال الحمل ويسمى بـ«سكري الحمل»، كما أن النساء في تلك الفترة أكثر عرضة للإصابة بالنوع الثاني من السكري في وقت لاحق. عند تناول العديد من المرضى عصير الصبار، تظهر تحسينات كبيرة في مستويات السكر في الدم، لذا إليك كيف يمكن أن يساعد الصبار في إدارة مرض السكري: 1- يساعد عصير الصبار
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مرضى-القلب-في-رمضان

اكتشاف خلية جديدة من نوعها للشفاء من أمراض القلب

اكتشف علماء جامعة كالجاري في كندا، حسب دورية shilfa، أن هناك عددا من الخلايا التي يمكن أن تؤدي إلى علاجات جديدة لمصابي النوبات القلبية. تم العثور على تلك الخلايا في المساحة الخالية المحيطة بالقلب، حيث يحيط بالقلب غشاء مليء بالسوائل يسمى "سائل تامور"، الذي لم يستطع الباحثون فهم وظيفة ذلك الغشاء بشكل جيد في الأوقات الماضية. كما وجد الباحثون خلية جديدة من نوعها التي لم تكن معروفة من قبل، تسمى "بلاعم التجويف التاموري" +Gata6، والتي تساعد على تقوية وشفاء عضلة القلب، وذلك من خلال تجاربهم على الفئران.
سرطان الجلد

دراسة: سرطان الجلد ينتقل بين أفراد العائلة

توجد أنواع عديدة للسرطان مثل سرطان الجلد وسرطان الثدي وسرطان الغدد الليمفاوية، ولكن مهما اختلفت الأنواع ستظل الخطورة واحدة، ولن يستطيع السرطان التخفي تحت مسميات، وآخر ما قالته الدراسات فيما يتعلق بتاريخ العائلة من الإصابة حسبما ذكر موقع "dailymail"، إن الأشخاص الذين لديهم أقارب يعانون من سرطان الجلد ربما يكونون عرضة للإصابة، وذلك ربما يرجع إلى بعض العوامل الوراثية والجينات، إذ حاول قدر الإمكان الذهاب للطبيب من وقت لآخر لإجراء بعض من الفحوصات للاطمئنان على صحتك.
أضرار الشوي على الفحم

سرطان الرئة والقولون.. الشواء على الفحم لم يعد متعة

عندما يأتي فصل الصيف، تستعد العائلات للتنزه والذهاب إلى الحدائق والمصايف من أجل قضاء وقت ماتع، وعند الحديث عن التنزه بالنسبة لجميع الدول العربية، فلا بد من أن نتكلم عن الطعام، ففي مثل هذه الرحلات نحب تناول الأطعمة المشوية؛ مثل الدجاج المشوي واللحوم المشوية بصوص الباربيكيو، ولكن هل فكرت في تأثير الشواء على الفحم فى صحتك؟ من المؤكد أن الأدخنة المنبعثة تؤثر فى الرئة، وربما تصل إلى سرطان الرئة، وأخطر ما نفعله هو استنشاق هذه الأدخنة لنتحسس مذاق الطعام، حسبما ذكر موقع "live strong".
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أدوية-السكري

كيف يصبح دواء السكري علاجا لقصور القلب؟

مرض السكري شائع بين الرجال والنساء وحتى الأطفال، فيمكن ولادة الأطفال به نتيجة عوامل وراثية، وكلما حدثت مضاعفات، سيكون المريض عرضة للإصابة بأمراض أخرى كالسكتات الدماغية وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول، كما يحتاج مريض السكري إلى نظام غذائي معين لكي لا ترتفع مستويات السكر في الدم. وتحدث الكثير من اكتشافات الأدوية عن طريق الصدفة، أو الملاحظة العرضية، فكر في بداية ظهور البنسلين والأنسولين، والآن قد يكون أول دواء تم العثور عليه لإطالة عمر المصابين بداء السكري من النوع 2 قادرًا على علاج قصور القلب.
التوقف-عن-تناول-الحلويات

تقليل 300 سعر حراري من طعامك يحميك من أمراض القلب

قد تكون مدمنا للحلوى مما يزيد من وزنك بشكل كبير، لكن ما لا تعرفه أن تناولك الكثير من الشيكولاتة والدونتس وغيرها من الأنواع الأخرى قد يسبب أمراضا بجانب السمنة. وتشير دراسة جديدة إلى أن خفض 300 سعر حراري -أي ما يعادل ستة أوريو بعد تناول وجبة خفيفة من وجبة طعامك- يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب، حتى وإن كان وزنك مثاليا. وكان لدى الباحثين في جامعة ديوك 218 مشاركًا في الدراسة يحاولون خفض السعرات الحرارية اليومية بمقدار الربع، ولكن تلك المحاولة لم تكن مستدامة بالنسبة للبعض لمدة عامين.
مرضى-القلب-في-رمضان

خلال الإجازات.. هذه الأوقات تعرضك لأزمات قلبية

عند ممارسة الرياضة أو القيام بأداء شاق، بالإضافة إلى مشاهدة التليفزيون أو النوم، جميع هذه الأمور تؤثر على عضلة القلب ولكن بشكل مختلف، ففي بعض الأحيان تقوم بعمل إضافي خلال المهام الشاقة دون شعورك بذلك. وبغض النظر عن مدى تفكيرك في قلبك، فهناك لحظات يكون فيها الخطر أكبر من الآخرين، ولهذا أنت بحاجة لمعرفة متى يجب الانتباه إليه أكثر، كما أن هناك أوقاتا معينة في السنة قد تواجه فيها مشكلات قلبية مفاجئة، وفي تلك الحالة سيكون عليك معرفة أفضل الطرق للتعامل، وفقا لما ذكره موقع Best Life.
-حبة-البركة

تساعد على علاج العقم.. فوائد حبة البركة

الحبة السوداء أو حبة البركة من النباتات التي لها العديد من الاستخدامات في الطب التقليدي القديم، وما زالت تحمل أهمية كبيرة نظرًا للفوائد الموجودة فيها، كما يطلق عليها في بعض الدول "الكمون الأسود" أو "الكراوية السوداء". حبة البركة تحتوي على الكثير من الزيوت التي يمكن الحصول عليها سواء من خلال تناولها بشكلها المعروف أو على شكل كبسولات أو استخدامها موضعيا في بعض الأحيان، ونظرا لاستخداماتها المتعددة في الطبخ والعناية بالبشرة والصحة العامة، فيجب أن تكون على دراية بفوائدها المتعددة التي يمكنك معرفتها حسبما ذكرها موقع Medical News Today.
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