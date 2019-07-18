جل الصبار علاج للسكري.. كيف يمكنك استخدامه؟

يساعد عصير الصبار في تنظيم مستويات السكر في الدم واستقرارها، كما يحتوي هلام الصبار على نوع من الألياف الغذائية قابلة للذوبان في الماء والمهمة لمستويات السكر
الصبار من أقدم النباتات المستخدمة في الطب التقليدي، حيث تم استخدام الجل الموجود داخل أوراقه لخصائصه المهدئة والشفائية، وتشير الدراسات الحديثة إلى أن لديه القدرة في إدارة مرض السكري.
يرتفع مستوى السكر في الدم عند الإصابة بمرض السكري، ويحدث هذا الأمر عندما لا يستطيع الجسم إنتاج كمية كافية من الأنسولين لتحطيم الجلوكوز، وهناك نوعان من السكري، النوع الأول يشير إلى أن البنكرياس لا ينتج الأنسولين، والنوع الثاني يشير إلى أن جسمك لا يستخدم الأنسولين جيدا، وذلك وفقا لما ذكره موقع Welcome to StyleCraze.
يتطور مرض السكري خلال الحمل ويسمى بـ«سكري الحمل»، كما أن النساء في تلك الفترة أكثر عرضة للإصابة بالنوع الثاني من السكري في وقت لاحق.
عند تناول العديد من المرضى عصير الصبار، تظهر تحسينات كبيرة في مستويات السكر في الدم، لذا إليك كيف يمكن أن يساعد الصبار في إدارة مرض السكري:
1- يساعد عصير الصبار
يتطور مرض السكري خلال الحمل ويسمى بـ«سكري الحمل»، كما أن النساء في تلك الفترة أكثر عرضة للإصابة بالنوع الثاني من السكري في وقت لاحق.
عند تناول العديد من المرضى عصير الصبار، تظهر تحسينات كبيرة في مستويات السكر في الدم، لذا إليك كيف يمكن أن يساعد الصبار في إدارة مرض السكري:
1- يساعد عصير الصبار في تنظيم مستويات السكر في الدم واستقرارها.
2- يحتوي هلام الصبار على glucomannan- نوع من الألياف الغذائية قابلة للذوبان في الماء بسهولة- والتي تساعد على خفض مستويات السكر في الدم.
3- يحتوي جل الصبار على أنثراكينونات والليكتين، التي قد تساعد في خفض وتنظيم مستويات السكر في الدم.
4- يحدث بطء في التئام الجروح عند الإصابة بمرض السكري، وجل الصبار لديه خصائص مضادة للجراثيم، والتي يمكن أن تساعد في تسريع التئام الجروح.
كيف يمكنك استخدام جل الصبار لإدارة مرض السكري؟
تساعد مركبات جل الصبار النشطة حيويا على تنظيم مستويات السكر في الدم، وإذا كان لديك منه في المنزل، فيمكنك استخدام الجل بشكل منتظم، فكل ما تحتاجه:
ورقة صبار
عصير فواكه حمضيات من اختيارك
ويمكنك القيام بالآتي:
1- استخراج الهلام من ورقة الصبار، ويمكنك استخدام ملعقة لهذا الأمر.
2- خذ ملعقة كبيرة من الجل وامزجه مع العصير.
3- صب الخليط في كوب.
4- استهلكه مرتين في اليوم.
5- يمكنك استخدام الجل الشفاف مباشرة على كدمة أو جرح لتعزيز الشفاء بشكل أسرع.
6- يمكنك تناول 30 مل من هذا العصير مرتين يوميًا.
ما يجب التنويه عنه أن استهلاك جل الصبار سيكون تحت إشراف الطبيب قبل استخدامه من نفسك.
هل هناك أي آثار جانبية لاستخدام لجل الصبار؟
يعتبر جل الصبار آمنا للتطبيق الموضعي وعند استهلاكه بالجرعة الصحيحة، ولكن إذا تم تناوله بشكل زائد، يمكنك مواجهة المضاعفات، فالصبار قد يسبب تهيج الجلد، والإسهال، وخلايا النحل، والتشنجات، وغيرها من ردود الفعل شديدة الحساسية.
بالطبع لن يكون جل الصبار بديلا للعلاجات الحالية لكنه مكمل لها، كما يجب التركيز على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي، فهما المفتاح السحري لإدارة مرض السكري، واستشر طبيبك قبل استخدام جل الصبار لإدارة مرض السكري.
تعرف على فوائد أخرى للصبار
1- يخفف من التهاب المفاصل
نظرًا لأنه يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، فإنه يساعد بشكل كبير في التخفيف من الألم ومكافحة العدوى، كما أنه يخفف من ألم التصلب والتقرح الذي يسببه التهاب المفاصل.
2- تقوية الجهاز المناعي
الاستهلاك المستمر لعصير الصبار يساعد في القضاء على الفيروسات المميتة في الجسم، فضلًا عن فاعليته في تقوية الجهاز المناعي، فالمعدلات العالية من المواد الكيميائية النباتية في عصير الصبار، تقلل من نمو الأورام السرطانية.
3- يقلل من معدلات الكوليسترول
الاستهلاك المستمر لعصير الصبار يعمل على التقليل من معدلات الكوليسترول بنسبة تصل إلى 30%، كما أنه يعد مصدرا غنيا بالألياف الغذائية، التي وُجد أنها تعمل على التقليل من معدلات الكوليسترول في الجسم، كما أنه يقلل من أكسدة الدهون ومنع تصلب الشرايين.