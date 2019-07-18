جريمة

مقتل فلاح وإصابة 6 آخرين في مشاجرة بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
شهدت قرية أبو شندي التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، مشاجرة دامية بين عائلتين، راح ضحيتها فلاح، وأصيب 6 آخرين، بسبب خلافات على مصرف وطريق بين أرضهم الزراعية، ونُقل المجني عليه والمصابين إلى المستشفى، وحُرر المحضر اللازم. تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن ورود بلاغًا من مستشفى الحامول المركزي باستقبال 7 أشخاص مصابين بإصابات خطيرة، فى مشاجرة بالأسلحة، ولقى أحدهم مصرعه أثناء إسعافه داخل استقبال المستشفى، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام والمنصورة.
على الفور انتقل الرائد محمد هاني رئيس مباحث الحامول إلى مكان الواقعة، وتبين وقوع مشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة النارية، مما أدى إلى مصرع "م.ح" 43 سنة، فلاح، متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالبطن وإصابة 6 آخرين وهم، "م.ص"68 فلاح مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه نزيف المخ ونجله "و.م" 24 سنة، فلاح، مصابًا
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اختطاف-طفل

زوجة في دعوى خلع: يتعاطف مع الأشرار و«بيعض العيال»

أقامت زوجة دعوى خلع بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بالتفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنة بالخلع، مؤكدة استحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله حال استمرار الزواج، معتبرة زوجها إنسانا غير طبيعي سلوكيا، ولديه ميول عدوانية وشريرة، ما يجعلها تخافه وتخشى ردود أفعاله، وذكرت منها تفضيله الأشرار فى كل الأفلام التي يشاهدها، وضحكه المتكرر عندما يقع أمامه حادث عارض لأى شخص آخر، وكذلك تشفيه فى الأطفال حال سقوطهم أو إصابتهم بقوله: «أحسن يستاهلوا»، وضمن تصرفاته الغريبة عض الأطفال.
القبض-على-متهم

ضرب وسرقة.. فك لغز مقتل رجل أعمال داخل شقته بجمصة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، اليوم الخميس، من ضبط سيدة وشابان تورطا في قتل رجل أعمال وصاحب مصنع لصناعة الأوني في شقته بمنطقة الصفا مدينة جمصة لسرقته، إذ تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أحد الأشخاص بعثوره على جثمان والده المتغيب منذ يومين، في شقته بجمصة واختفاء هاتفه المحمول وسيارته الملاكي ومحفظة نقوده وعدد من الأجهزة الكهربائية بالشقة، ما يعني وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.
جثة-فى-شقة

جريمة المحافظات الثلاث.. قصة سهرة حمراء انتهت بقتيل

3 أشهر من الاختفاء فقدت معها عجوز الأمل في العثور على فلذة كبدها حيا أو ميتا، تقطعت بها السبل وضاقت بها الأرض بما رحبت، سئمت جولاتها المكوكية ما بين المستشفيات وأقسام الشرطة ومكاتب ونقاط تابعة لهيئة الإسعاف بحثا عن نجلها الذي اختفى في ظروف غامضة، خرج من المنزل ولم يعد، حتى إنها كانت تجوب البيوت وتطرق أبواب أصدقاء ابنها أملا في التوصل إلى مكانه أو التقاط طرف خيط يقودها إلى حل اللغز حتى تلقت اتصالا هاتفيا كان الأصعب في حياتها "لقينا جثة واحد بنفس مواصفات ابنك".
جثة (4)

تجديد حبس فلاح قتل عم زوجته بسبب «القايمة» بالشرقية

أصدرِّ قاضي المعارضات بمحكمة الحسينية الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بتجديد حبس مُزارعًا وشقيقه لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بالتخلص من حياة عم زوجة الأول؛ بعدما استعان بشقيقه وقتل المجني عليه بتسديد عدة طعنات بواسطة «مّنجل» زراعي كان بحوزته، وذلك إثر خلافات أسرية سببها خلافًا مع زوجته، حيث احتدم النقاش وقت الحديث عن قائمة المنقولات الزوجية، وانتهى الأمر بجريمة قتل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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جثة

مصرع سائق في مشاجرة بسبب خط السير ببني سويف

لقي سائق مصرعه، اليوم الإثنين، إثر مشاجرة مع آخر بطريق قرية "منشاة الحج" بدائرة مركز اهناسيا غرب محافظة بني سويف، بسبب الخلاف على عدم التزام أحدهما بخط السير. وتلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مركز شرطة اهناسيا، يفيد بورود بلاغا من المستشفى المركزي، بوصول "حازم أ.ع.أ" 27 سنة، سائق، جثة هامدة، اثر مشاجرة بطريق قرية "منشاة الحج" بدائرة المركز.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

مصرع شخصين وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالدقهلية

شهد طريق "الدقهلية- الزقازيق" حادثًا مروريا مروعًا، اليوم السبت، عند منطقة القاسمي التابعة لمركز أجا، حيث انقلبت سيارة "ميكروباص"؛ ما تسبب في مصرع شخصين متأثرين بجراحهما، وإصابة 12 آخرين بكسور ونزيف داخلي، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، وتبين وفاة عبد الله إبراهيم عبد الله، 42 عامًا، من قرية ديرب نجم، ومحمد صفوت أبو هاشم، 43 عامًا.
تصادم

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم على طريق جمصة

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين "ملاكي وأجرة" على طريق جمصة. وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لضباط شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين "ملاكي وأجرة" على طريق جمصة، أمام كوبري البدوها، ووجود مصابين تنوعت إصاباتهم، وحالة وفاة، ونُقلوا جميعا إلى مستشفى بلقاس، وتم التحفظ على الجثمان في ثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وجار إخطار النيابة العامة. انتقل ضباط وحدة شرطة النجدة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أنه وقع بين سيارتين "ملاكي وأجرة 7 ركاب".
محكمة

بينهم 3 سيدات..سجن 23 شخصًا قتلوا مواطنا بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم الشناوي، وبعضوية كل من المستشارين شريف فؤاد شعبان، وعبدالحميد مصطفى هندي، وأشرف محمد الجميل، وأمانة سر عبدالجليل خليفة، وإبراهيم مطر، بالسجن 7 سنوات لمتهم و3 سنوات لـ19 آخرين، وسنة لـ3 سيدات، لقتلهم المجني عليه "ر. ش. ال" وشروعهم في قتل 9 آخرين. تعود القضية المقيدة برقم 49902 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول بوفاة شخص وإصابة آخرين بأسلحة نارية بدائرة القسم.
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