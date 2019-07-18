مقتل فلاح وإصابة 6 آخرين في مشاجرة بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

مشاجرة - أرشيفية

شهدت قرية أبو شندي التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، مشاجرة دامية بين عائلتين، راح ضحيتها فلاح، وأصيب 6 آخرين، بسبب خلافات على مصرف وطريق بين أرضهم الزراعية، ونُقل المجني عليه والمصابين إلى المستشفى، وحُرر المحضر اللازم. تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن ورود بلاغًا من مستشفى الحامول المركزي باستقبال 7 أشخاص مصابين بإصابات خطيرة، فى مشاجرة بالأسلحة، ولقى أحدهم مصرعه أثناء إسعافه داخل استقبال المستشفى، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام والمنصورة.

على الفور انتقل الرائد محمد هاني رئيس مباحث الحامول إلى مكان الواقعة، وتبين وقوع مشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة النارية، مما أدى إلى مصرع "م.ح" 43 سنة، فلاح، متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالبطن وإصابة 6 آخرين وهم، "م.ص"68 فلاح مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه نزيف المخ ونجله "و.م" 24 سنة، فلاح، مصابًا