رياضة

أليو ديانج في القاهرة.. ويخضع لفحوصات طبية اليوم

تحرير:أحمد محمد ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م
ديانج
ديانج
وصل المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة أمس الأربعاء، لبداية مشواره بشكل رسمي مع الفريق بعد إتمام إجراءات التعاقد معه لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم المقبل. ويخضع ديانج لفحوصات طبية اليوم، قبل الظهور لأول مرة في مران الفريق المقرر له السادسة مساء اليوم الخميس. وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، قد نجح في إنهاء صفقة ديانج مع نادي المولودية الجزائري، وحصل على توقيع اللاعب على عقد لمدة خمسة مواسم، وأنهى كافة الإجراءات الخاصة بإقامته في القاهرة.
ديانج يبلغ من العمر 21 عاما، ويلعب في مركز لاعب الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي، انضم إلى صفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي لمدة 5 مواسم قادمة. ويستعد الأهلي تحت قيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، لاستئناف
اقرأ المزيد
أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

أحمد أحمد: نعيش وضعا خطيرا ونخشى ما حدث في فرنسا

تحدث أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن أزمة مقر الاتحاد الإفريقي، وذلك خلال الجمعية العمومية للكاف، التي أقيمت اليوم الخميس، وقال أحمد أحمد: "أخبرت السلطات المصرية بوجود عقبة كبرى وهي عدم تملك مقر الاتحاد الإفريقي فنحن الآن نعيش وضعا خطيرًا، لأننا غير خاضعين للقوانين المصرية ولا نتمتع بتطبيق اتفاق المقر؛ لذا لجأت إليكم وأتحدث مع رؤساء الاتحادات الوطنية، وكل الحلول متاحة، وننتظر تفسيرات عادلة وصحيحة حتى لا يتكرر ما حدث في فرنسا بسبب هذا الوضع المعقد للغاية".
هانى-ابو-ريدة-رئيس-اتحاد-الكرة

هاني أبوريدة يتحدث عن شائعات نقل مقر كاف من مصر

أكد هانى أبو ريدة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، أن مصر قدمت رسالة للعالم أجمع بأن الكرة الإفريقية تقارب بين الشعوب. وقال هاني أبوريدة، فى الكلمة التى ألقاها أمام أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "الكاف"، اليوم الخميس: "أنتم فى أرض الأمن والأمان، مشاركة 24 منتخباً فى النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية يؤكد أننا أمة تعمل على التقارب والمحبة، والتنظيم كان رائعاً وراقياً، نلتقى اليوم لكى نكتب صفحة أخرى فى تاريخ الكرة الإفريقية، حاملين رسالة أن كرة القدم هى رسالة محبة وهى الغد المشرق".
أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

وزير الرياضة: نهائي الكان سيتابعه أكثر من مليار شخص

شكر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، خلال الجمعية العمومية للأخير، المقامة اليوم الخميس، مشيرا إلى أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، نجحت مصر في تنظيمها بشكل رائع. وقال وزير الرياضة: "أحييكم جميعا بتحية الأمن والأمان ونتشرف بوجودكم جميعا لحضور الجمعية العمومية رقم 41 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ونعدكم بأن نكون داعمًا مستمرًا لإنجاح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يتطور كل يوم وهو ما يشهد به العالم أجمع".
اقرأ المزيد من الأخبار
فرجانى-ساسى-مباراة-اتحاد-طنجة-والزمالك-فى-الكونفيدرالية

فرجاني ساسي ينتظم في تدريبات الزمالك اليوم

يعود الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس، إلى تدريبات الفارس الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، حيث يأتى ذلك، عقب انتهاء مشاركة ساسى مع منتخب بلاده فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى 21 من شهر يوليو الجاري. واحتل المنتخب التونسي المركز الرابع ببطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما تلقى هزيمة أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف فى لقاء تحديد صاحب المركز الثالث الذي جمع بينهما مساء أمس الأربعاء على استاد السلام.
محمد-هاني-بعثة-الأهلى-تصل-الجزائر (3)

محمد هاني: لا تنازل عن الفوز بلقب الدوري

عبر محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، عن تفاؤله الشديد بقدرة الفريق على حسم بطولة الدوري، في ظل الاستعداد القوي من جانب الجهاز الفني واللاعبين والطموحات التي يملكها الجميع من أجل الفوز باللقب. وأوضح محمد هاني، للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أن الفريق يستعد بقوة لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك بعد فترة إعداد مميزة خلال معسكر إسبانيا، ونجاح الجهاز الفني في تجربة العديد من الأمور الخططية، مؤكدا أنه لا تنازل عن الفوز باللقب من أجل إسعاد الجماهير، في ظل حالة التركيز الشديدة بين الجميع.
علي-معلول-بعثة-الأهلى-تصل-الجزائر (4)

علي معلول يكشف سبب إخفاق الفراعنة في كان 2019

أشاد التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي بمعسكر الفريق المُقام في إليكانتي الإسبانية، وقال معلول في تصريحات تليفزيونية: "معسكر الأهلي بإسبانيا ممتاز من فندق، وملاعب تدريب، والطقس قريب من مصر، ومعسكر يليق بالنادي الأهلي، ونركز في مواجهة المقاولون العرب، وهدفنا حصد النقاط الثلاث؛ لمواصلة الضغط على الزمالك قبل اللقاء المرتقب في نهاية الدوري، ووصلنا لنهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين وفي الموسم الثالث خرجنا من صن داونز، وسننافس في الموسم المقبل لحصد اللقب".
منتخب-المغرب‎ (2)

الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع رينارد

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك ثقة واقتناع باستمرار الأوروجوياني مارتن لاسارتي، مديرًا فنيًا للفريق، الموسم القادم وأنه لا يوجد أي توجه أو نية لتغييره. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن كافة الأنباء التي تم تدوالها عن بدء مفاوضات مع هيرفي رينارد، المدرب الفرنسي لمنتخب المغرب غير صحيحة. وأوضح المصدر أن لاسارتي انطلق بالفعل في مرحلة التجهيز والإعداد للموسم الجديد، وأيضًا استكمال بطولة الدوري الممتاز، التي يسعي الأهلي لحسمها في مباراتي المقاولون العرب والزمالك، لذلك هناك تركيز تام في دعم المدرب الأوروجوياني وتلبية طلباته.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org