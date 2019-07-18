ضرب وسرقة.. فك لغز مقتل رجل أعمال داخل شقته بجمصة

تحرير:رانيا الديداموني ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

حبس - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، اليوم الخميس، من ضبط سيدة وشابان تورطا في قتل رجل أعمال وصاحب مصنع لصناعة الأوني في شقته بمنطقة الصفا مدينة جمصة لسرقته، إذ تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أحد الأشخاص بعثوره على جثمان والده المتغيب منذ يومين، في شقته بجمصة واختفاء هاتفه المحمول وسيارته الملاكي ومحفظة نقوده وعدد من الأجهزة الكهربائية بالشقة، ما يعني وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.

وبالفحص تبين أن المجني عليه يدعى "محمد. م. ع. ص"، 50 عاما، مقيم بمنطقة أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة، ممد على الأريكة في الصالة بملابسه الداخلية وبرأسه آثار خبطة قوية سبب وفاته. وبمراجعة كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان، تبين أن وراء الجريمة سيدة تقطن بالشقة المقابلة للمتهم، مسجلة خطر من مواليد