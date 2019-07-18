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الطلاق.. مأساة على يد مأذون (ملف خاص)

أسباب ارتفاع معدلات الطلاق متعددة منها الضغط الأسرى والأوضاع الاقتصادية وتقبل المجتمع لفكرة المرأة المطلقة، على عكس الماضى كان يُنظر لها بشكل سيئ
تحرير:سماح عوض الله - تهامي البنداري - أمين طه ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
الطلاق
الطلاق
على الرغم من نفى مجلس الوزراء مؤخرا كون مصر الأولى عالميا فى معدلات الطلاق، فإن تزايد الظاهرة الاجتماعية، تؤكد أن ثمة خللا كبيرا فى العائلة المصرية يستوجب دراسة الدوافع والأسباب، وسر لجوء الأزواج والزوجات لـ«أبغض الحلال» باعتباره أسهل الطرق لحل الخلافات. ثمة جوانب أخرى خطيرة دلت عليها ظاهرة الطلاق، وهى وقوعه لأتفه الأسباب أو لمجرد تعكر الحالة المزاجية لأحد الزوجين، بجانب دوافع أخرى اقتصادية واجتماعية ونفسية، وأخيرى تتعلق بالجنس والخيانات الزوجية بأشكالها المتعددة.
«التحرير» سلطت الضوء على ظاهرة الطلاق باعتباره مؤشرا خطيرا على التفكك المجتمعى، وعلاقات الأسر، وما ينتج عنه من آثار خطيرة يدفع ثمنها الصغار من الأبناء الذين يتيهون فى ساحات المحاكم فى خضم صراع الولاية بين الأبوين، وسلطت الضوء كذلك على أغرب حالات الطلاق التى نظرها القضاء المصرى، وكلك تجارب
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

الحكومة تبحث ملف فض التشابكات المالية بين 3 وزارات

ترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماعا اليوم الخميس، لبحث ملف فض التشابكات المالية بين وزارات الكهرباء والمالية والبترول، إذ أكد أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار جهود الحكومة لحل الملفات التاريخية المزمنة التى طالما أثقلت كاهل المالية العامة، وتسببت فى إرباك موازنات الوزارات. وقال إن الحكومة مثلما نجحت مؤخرا فى حل واحدة من أعقد القضايا الشائكة والمتعلقة بالتشابكات المالية الخاصة بأموال التأمينات والمعاشات، من خلال إيجاد حل يتسم بالاستدامة والكفاءة، فهى أيضًا عازمة على إيجاد حل سريع للتشابكات المالية بين وزارات المالية والكهرباء والبترول.
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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الخميس

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الإثنين، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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إقلاع أولى رحلات مصر للطيران لنقل الحجاج

أقلعت صباح اليوم الخميس، أولى رحلات مصر للطيران لنقل حجاج بيت الله الحرام من الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي؛ وذلك في إطار الجسر الجوى الذي تنظمه مصر للطيران سنويا لنقل ضيوف الرحمن. وتنظم الشركة خلال موسم الحج الحالي 351 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، بمعدل 206 رحلات جوية إلى جدة لنقل 41 ألف حاج، و145 رحلة إلى المدينة المنورة لنقل 35 ألف حاج. ومن المقرر أن تكون تقلع آخر رحلة في مرحلة الذهاب إلى الأراضي المقدسة يوم 5 أغسطس المقبل، حيث تنقل مصر للطيران أكثر من 70 ألف حاج مع نهاية الموسم، وتبدأ رحلات عودة الحجاج يوم 14 أغسطس المقبل.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: انخفاض الحرارة 5 درجات اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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خلافات-زوجية-طلاق

«جنس واقتصاد».. أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في مصر

خلال السنوات الأخيرة الماضية شهدت مصر ارتفاعا ملحوظا في نسب الطلاق، الأمر الذى يشكل تهديدًا للبناء الأسري فى المجتمع ويحتاج إلى البحث عن أسباب ارتفاع معدلات الطلاق، وكيفية مواجهة تلك المشكلة والحد منها، فقد كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فى النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2018، عن انخفاض نسب الزواج في عام 2018 مقارنة بعام 2017 بنسبة 2.8%، وارتفاع نسبة الطلاق بنسبة 6.7% فى عام 2018 مقارنة بعام 2017.
أشياء-من-الممكن-أن-تدمر-زواجك

علماء نفس: للسوشيال ميديا دور في تراجع نسب الزواج

منذ سنوات طويلة وبدأت الإحصائيات الصادرة عن الجهاز القومى للتعبئة والإحصاء تثبت أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى نسب الطلاق بالمجتمع المصرى، وهو ما تحاول المؤسسات المعنية بالدولة الوقوف على أسبابه ومحاولة علاجها من خلال طرق مختلفة مثل دورات التأهيل للمقبلين على الزواج، وندوات مختلفة عن الحياة الأسرية، وتقديم النصائح بأشكالها المختلفة للمتزوجين، ولكن لم تصبح أزمة ارتفاع نسب الطلاق وحدها هي الأزمة التى تحتاج إلى حلول عاجلة، حيث أثبتت الإحصائيات خلال السنوات الماضية الارتفاع أيضا فى نسب التراجع عن الزواج، وهو أمر يحتاج إلى دراسة لعلاج الظاهرة.
دار-الافتاء-المصرية

هاشتاج وتدريبات.. هل تنجح الإفتاء فى الحد من الطلاق؟

محاولات عديدة تبذلها العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية فى محاولة للحد من ظاهرة الطلاق التى ارتفعت خلال السنوات الماضية، بل ومحاولة للحد من الجرائم الأسرية أيضا التى تنوعت أشكالها بشكل أثار غضب المجتمع، مثل حالات قتل الآباء لأطفالهم، وكان من بين محاولات الحد من هاتين الظاهرتين، محاولة تقوم بها دار الإفتاء المصرية من خلال عقد دورات تأهيل للمقبلين على الزواج، مع استخدام السوشيال ميديا فى نشر العديد من النصائح للمتزوجين والمقبلين على الزواج، بعضها مدعم بمجموعة من الأحاديث والآيات القرآنية، فهل تنجح دار الإفتاء فى مهمتها؟
خلافات-زوجية-طلاق

حقيقة تصدر مصر لدول العالم في حالات الطلاق

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أخبار نقلتها بعض وسائل الإعلام تقول إن مصر تحتل المرتبة الأولى في حالات الطلاق على مستوى العالم، واليوم السبت، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانا، ينفيان فيه أن يكون معدل الطلاق في مصر مليون حالة سنويا، وأوضح جهاز التعبئة أن المعدل يبلغ 2.1 لكل ألف من السكان لعام 2017، مشددا على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف النيل من الاستقرار المجتمعي.
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