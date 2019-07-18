أحمد أحمد: نعيش وضعا خطيرا ونخشى ما حدث في فرنسا

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

خالد لطيف - هانى أبو ريدة - أحمد أحمد

تحدث أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن أزمة مقر الاتحاد الإفريقي، وذلك خلال الجمعية العمومية للكاف، التي أقيمت اليوم الخميس، وقال أحمد أحمد: "أخبرت السلطات المصرية بوجود عقبة كبرى وهي عدم تملك مقر الاتحاد الإفريقي فنحن الآن نعيش وضعا خطيرًا، لأننا غير خاضعين للقوانين المصرية ولا نتمتع بتطبيق اتفاق المقر؛ لذا لجأت إليكم وأتحدث مع رؤساء الاتحادات الوطنية، وكل الحلول متاحة، وننتظر تفسيرات عادلة وصحيحة حتى لا يتكرر ما حدث في فرنسا بسبب هذا الوضع المعقد للغاية".

وأردف: "50% من العاملين بالمقر مصريون والباقي من باقي دول القارة، لكن لا نملك سوى 35% فقط من خارج مصر، ولكنهم لا يملكون تأشيرة عمل بل يمكثون في مصر بتأشيرة سياحية. تم منحنا الكثير من الوعود لحل تلك المشكلة ولكن لم تنفذ ولا يدري البعض خطورة الموقف ووجوب توفير حل سريع". هانى أبو ريدة، علق على الأزمة

وأردف: "50% من العاملين بالمقر مصريون والباقي من باقي دول القارة، لكن لا نملك سوى 35% فقط من خارج مصر، ولكنهم لا يملكون تأشيرة عمل بل يمكثون في مصر بتأشيرة سياحية. تم منحنا الكثير من الوعود لحل تلك المشكلة ولكن لم تنفذ ولا يدري البعض خطورة الموقف ووجوب توفير حل سريع".



هانى أبو ريدة، علق على الأزمة قائلا: "مصر تحتضن مقر الاتحاد الإفريقي منذ زمن بعيد، واتفاقية تجديد المقر كنت حريصا على أن تمنح مزايا أكثر للعاملين به، والاتحاد الإفريقي يتمتع بمميزات لا تتمتع بها اتحادات أخرى بما فيها الاتحاد الدولي".



وأضاف أبو ريدة: "هناك بعض الطلبات الجديدة كمعاملة العاملين في كاف كدبلوماسيين ويتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، وما تم طلبه من الاتحاد الإفريقي يحتاج إلى بعض الوقت لتنفيذه، إذ يستلزم استحداث بعض القوانين وهو ما يحتاج لموافقة مجلس النواب المصري".

