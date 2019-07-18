رياضة

أحمد أحمد: نعيش وضعا خطيرا ونخشى ما حدث في فرنسا

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
خالد لطيف - هانى أبو ريدة - أحمد أحمد
خالد لطيف - هانى أبو ريدة - أحمد أحمد
تحدث أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن أزمة مقر الاتحاد الإفريقي، وذلك خلال الجمعية العمومية للكاف، التي أقيمت اليوم الخميس، وقال أحمد أحمد: "أخبرت السلطات المصرية بوجود عقبة كبرى وهي عدم تملك مقر الاتحاد الإفريقي فنحن الآن نعيش وضعا خطيرًا، لأننا غير خاضعين للقوانين المصرية ولا نتمتع بتطبيق اتفاق المقر؛ لذا لجأت إليكم وأتحدث مع رؤساء الاتحادات الوطنية، وكل الحلول متاحة، وننتظر تفسيرات عادلة وصحيحة حتى لا يتكرر ما حدث في فرنسا بسبب هذا الوضع المعقد للغاية".
وأردف: "50% من العاملين بالمقر مصريون والباقي من باقي دول القارة، لكن لا نملك سوى 35% فقط من خارج مصر، ولكنهم لا يملكون تأشيرة عمل بل يمكثون في مصر بتأشيرة سياحية. تم منحنا الكثير من الوعود لحل تلك المشكلة ولكن لم تنفذ ولا يدري البعض خطورة الموقف ووجوب توفير حل سريع". هانى أبو ريدة، علق على الأزمة
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أليو ديانج‎

أليو ديانج في القاهرة.. ويخضع لفحوصات طبية اليوم

وصل المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة أمس الأربعاء، لبداية مشواره بشكل رسمي مع الفريق بعد إتمام إجراءات التعاقد معه لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم المقبل. ويخضع ديانج لفحوصات طبية اليوم، قبل الظهور لأول مرة في مران الفريق المقرر له السادسة مساء اليوم الخميس. وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، قد نجح في إنهاء صفقة ديانج مع نادي المولودية الجزائري، وحصل على توقيع اللاعب على عقد لمدة خمسة مواسم، وأنهى كافة الإجراءات الخاصة بإقامته في القاهرة.
هانى-ابو-ريدة-رئيس-اتحاد-الكرة

هاني أبوريدة يتحدث عن شائعات نقل مقر كاف من مصر

أكد هانى أبو ريدة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، أن مصر قدمت رسالة للعالم أجمع بأن الكرة الإفريقية تقارب بين الشعوب. وقال هاني أبوريدة، فى الكلمة التى ألقاها أمام أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "الكاف"، اليوم الخميس: "أنتم فى أرض الأمن والأمان، مشاركة 24 منتخباً فى النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية يؤكد أننا أمة تعمل على التقارب والمحبة، والتنظيم كان رائعاً وراقياً، نلتقى اليوم لكى نكتب صفحة أخرى فى تاريخ الكرة الإفريقية، حاملين رسالة أن كرة القدم هى رسالة محبة وهى الغد المشرق".
أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

وزير الرياضة: نهائي الكان سيتابعه أكثر من مليار شخص

شكر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، خلال الجمعية العمومية للأخير، المقامة اليوم الخميس، مشيرا إلى أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، نجحت مصر في تنظيمها بشكل رائع. وقال وزير الرياضة: "أحييكم جميعا بتحية الأمن والأمان ونتشرف بوجودكم جميعا لحضور الجمعية العمومية رقم 41 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ونعدكم بأن نكون داعمًا مستمرًا لإنجاح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يتطور كل يوم وهو ما يشهد به العالم أجمع".
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منتخب-تنزانيا‎ (1)

أمونيكي: هذه ميزة لعب أمم إفريقيا في مصر

تحدث إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، عن مواجهة السنغال في الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
مصر-وزيمبابوي (7)

كان 2019.. أرقام لا تفوتك من فوز مصر على زيمبابوي

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي أرقاما من اللقاء.
الافتتاح (4)

صحف المغرب.. بين الافتتاح الأسطوري والفوز الباهت

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف المغربية؟
الافتتاح (8)

انتصار الفراعنة والافتتاح في عيون الصحف التونسية

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية؟
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