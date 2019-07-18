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البابا ثيودوروس يشيد بدور مصر فى ترميم الكنائس

تحرير:محمد مجلي ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
الدكتور مصطفى الفقي والبابا ثيودوروس الثاني
الدكتور مصطفى الفقي والبابا ثيودوروس الثاني
استقبل الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، البابا ثيودوروس الثاني بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس، قام خلالها بزيارة متحف المخطوطات، واطلع على أفضل التقنيات التي تقوم بها المكتبة في مجال ترميم المخطوطات. وأكد البابا ثيودوروس عمق العلاقات الثقافية بين مصر واليونان، والدور المهم الذي تلعبه مكتبة الإسكندرية في ترميم المخطوطات التي تمتلكها البطريركية في مجالات اللاهوت والتاريخ والجغرافيا، لافتًا إلى سعادته لرؤية بعض التماثيل اليونانية في أرجاء المكتبة، مضيفًا أن مكتبة الإسكندرية تعد أحد صروح الثقافة والعلوم والفنون.
وقال البابا إن الإسكندرية هي المدينة التي أسسها الإسكندر الأكبر باب إفريقيا وقارة المستقبل، موجهًا شكره إلى الدولة المصرية على ما تقدمه من مساعدة في ترميم الكنائس والمقتنيات التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس. وأكد الفقي، أن العلاقات بين مصر واليونان وطيدة بوصفها تجسيدًا للميراث الحضاري الممتد، ويعبر
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حريق

52 ألف حريق في 2018.. كيف تتصدى الحكومة للحرائق؟

تهدد الحرائق العديد من المحافظات فى مصر خلال فصل الصيف، كما أن الحرائق بدأت تزداد بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية مع ظاهرة تغير المناخ التى يعانى منها العالم، وهو ما يشكل خطورة على أرواح المواطنين وكذلك سلامة العديد من المبانى التجارية، والمنازل، وهو ما يتطلب من الحكومة وضع خطة واضحة لمواجهة الحرائق خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة الارتفاع المستمر فى درجات الحرارة بسبب ظاهرة الاحتباس الحرارى، وحتى لا تحدث كوارث بسبب الحرائق مثلما حدث فى أسواق العتبة والموسكى، حيث تسببت فى خسائر فادحة، وهو ما يطرح تساؤلا دائما عن كيفية تصدي الحكومة لهذه الحرائق.
مصلحة-الطب-الشرعى

رئيس الطب الشرعي لـ«التحرير»: لم يتم إقالتي

قالت الدكتورة سعاد عبدالغفار رئيس مصلحة الطب الشرعي، وكبير الأطباء الشرعيين، إن كل ما أُثير حول إعفائها من منصبها أمر غير صحيح تماما وليس له أى أساس من الصحة، مشيرة إلى أنها بلغت سن المعاش القانوني، بالإضافة إلى انتهاء مدة الـ6 أشهر التى منحها لها القرار الصادر من وزير العدل ورئيس الجمهورية فى 17 يناير الماضى. وأضافت عبدالغفار فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن مدة خدمتها فى رئاسة المصلحة انتهت أمس، وبالتالي لم تعد على قوة المصلحة فى الوقت الراهن، وسيتم اختيار رئيس جديد للمصلحة خلال الأيام القليلة المقبلة.
رئاسة-مجلس-الوزراء

تسريح العاملين ورفع دعم الخبز.. الحكومة تنفي 9 شائعات

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: خلط أطنان من القمح بالتراب داخل الشون، ورفع الدعم عن الخبز نهائيًا، ورفع سعر الأرز التمويني إلى 12 جنيهًا، كما نفت ما تردد عن إلغاء الامتحانات على التابلت في نظام التعليم الجديد، ومنع الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات واقتراض شركة العاصمة الإدارية الجديدة 20 مليار جنيه لتعثرها ماليًا.
عدادا-كهرباء (1)

الكهرباء ترد على المواطنين: لا صحة لقراءة العدادات كل شهرين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إصدار تعليمات من وزارة الكهرباء للمحصلين بقراءة العدادات كل شهرين بهدف إدخال المواطنين في شريحة أعلى للكهرباء. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول إصدار تعليمات من وزارة الكهرباء للمحصلين بقراءة العدادات كل شهرين، مُوضحةً أن قراءة العدادات تتم شهريا وبشكل منتظم بما يعكس الاستهلاك الشهري الفعلي للمواطن.
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طقس-معتدل (2)

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وزيرا-الآثار-والأوقاف-يفتتحان-مسجد قايتباي-بالفيوم‎ (5)

وزيرا الآثار والأوقاف يفتتحان مسجد قايتباي بعد ترميمه

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، مسجد قايتباي الأثري بمدينة الفيوم بعد إعادة تأهيله وترميمه ورفع كفائته، وأدوا فيه صلاة الجمعة، وذلك في إطار إعادة افتتاح المسجد بعد الانتهاء من أعمال الترميم. وأشار وزير الأوقاف، إلى أنّه جاء اليوم لإعادة افتتاح مسجد قايتباي الأثري بعد إعادة تأهيله وترميمه وفرشه بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والآثار في إطار خطة إعادة ترميم المساجد الأثرية على مستوى الجمهورية.
وفد من مجلس النواب فى زيارة للإسكندرية (8)

وفد من مجلس النواب فى زيارة 3 أيام للإسكندرية

يقوم وفد برلماني من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، بزيارة لمحافظة الإسكندرية لمدة ثلاثة أيام بدأت اعتبارًا من أمس الخميس، وتستمر حتى مساء غداً لتفقد عدد من المشروعات والانجازات التي يجري تنفيذها على أرض عروس المتوسط. حيث كان فى استقبالهم الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وعقد اجتماعا موسعا مع أعضاء لجنة الإدارة المحلية، لعرض الموقف التنفيذي ومتابعة المشروعات الخدمية الجديدة لتطوير وتنمية المحافظة. وأوضح المحافظ أن برنامج زيارة اللجنة المحلية بالإسكندرية يتخلله العديد من الزيارات الميدانية الهامة.
طقس (3)

الأرصاد: غدًا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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