البابا ثيودوروس يشيد بدور مصر فى ترميم الكنائس

تحرير:محمد مجلي ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

الدكتور مصطفى الفقي والبابا ثيودوروس الثاني

استقبل الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، البابا ثيودوروس الثاني بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس، قام خلالها بزيارة متحف المخطوطات، واطلع على أفضل التقنيات التي تقوم بها المكتبة في مجال ترميم المخطوطات. وأكد البابا ثيودوروس عمق العلاقات الثقافية بين مصر واليونان، والدور المهم الذي تلعبه مكتبة الإسكندرية في ترميم المخطوطات التي تمتلكها البطريركية في مجالات اللاهوت والتاريخ والجغرافيا، لافتًا إلى سعادته لرؤية بعض التماثيل اليونانية في أرجاء المكتبة، مضيفًا أن مكتبة الإسكندرية تعد أحد صروح الثقافة والعلوم والفنون.

وقال البابا إن الإسكندرية هي المدينة التي أسسها الإسكندر الأكبر باب إفريقيا وقارة المستقبل، موجهًا شكره إلى الدولة المصرية على ما تقدمه من مساعدة في ترميم الكنائس والمقتنيات التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس. وأكد الفقي، أن العلاقات بين مصر واليونان وطيدة بوصفها تجسيدًا للميراث الحضاري الممتد، ويعبر