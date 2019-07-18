الرئيس الجزائري يصل القاهرة لحضور نهائي أمم إفريقيا

تحرير:وكالات ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

ابن صالح

من المقرر أن يصل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية بين منتخبي الجزائر والسنغال، المقرر لها غدا الجمعة على استاد القاهرة. زيارة ابن صالح إلى القاهرة ستكون هي الرحلة الخارجية الأولى له منذ توليه منصبه في 9 أبريل الماضي، عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد الاحتجاجات التي اندلعت ضده. ونقلت قناة "النهار" الجزائرية عن مصادر في الرئاسة الجزائرية، أن ابن صالح سيحضر المباراة النهائية برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ووصل المنتخب الجزائري إلى المباراة النهائية بعد أن انتصر على نيجيريا في مباراة نصف النهائي بهدفين لهدف، ليواجه نظيره السنغالي الذي تغلب على المنتخب التونسي في مباراة نصف النهائي بهدف نظيف. وتأتي زيارة الرئيس الجزائري المؤقت للقاهرة، بعد الإعلان عن جسر جوي من الجزائر إلى القاهرة، يتكون من 28 طائرة مدنية