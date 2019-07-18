52 ألف حريق في 2018.. كيف تتصدى الحكومة للحرائق؟

طبقا للبيان الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بلغ عدد الحرائق فى 2018 نحو 52 ألف حريق، وتسببت هذه الحرائق فى حصاد أرواح مواطنين، ودمار عدد كبير من المبانى
تهدد الحرائق العديد من المحافظات فى مصر خلال فصل الصيف، كما أن الحرائق بدأت تزداد بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية مع ظاهرة تغير المناخ التى يعانى منها العالم، وهو ما يشكل خطورة على أرواح المواطنين وكذلك سلامة العديد من المبانى التجارية، والمنازل، وهو ما يتطلب من الحكومة وضع خطة واضحة لمواجهة الحرائق خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة الارتفاع المستمر فى درجات الحرارة بسبب ظاهرة الاحتباس الحرارى، وحتى لا تحدث كوارث بسبب الحرائق مثلما حدث فى أسواق العتبة والموسكى، حيث تسببت فى خسائر فادحة، وهو ما يطرح تساؤلا دائما عن كيفية تصدي الحكومة لهذه الحرائق.
52 ألف حريق فى 2018
كشف بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء اليوم، عن أسباب الحرائق فى مصر، أن إجمالى الحرائق على مستوى الجمهورية، خلال العام الماضى 2018، بلغ نحو 52 ألف حادث، موضحا أن أهم الأسباب، وفقا للحالة الجنائية، هو الإهمال، وتسبب فى نشوب 24 ألفا و705 حوادث، تمثل نسبة 52.4% من إجمالى
52 ألف حريق فى 2018
كشف بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء اليوم، عن أسباب الحرائق فى مصر، أن إجمالى الحرائق على مستوى الجمهورية، خلال العام الماضى 2018، بلغ نحو 52 ألف حادث، موضحا أن أهم الأسباب، وفقا للحالة الجنائية، هو الإهمال، وتسبب فى نشوب 24 ألفا و705 حوادث، تمثل نسبة 52.4% من إجمالى الوقائع. وأضاف التقرير أن ما يلى الإهمال يسمى بـ«الحريق العارض»، الذى لم يسبق تكراره، بعدد 21 ألفا و857 حادثة، بنسبة 44.9%، ثم «الحريق العمد» بـ6 آلاف و21 حادثة تمثل نسبة 2.7%.
وأوضح البيان أن الحرائق الناتجة عن إلقاء جسم مشتعل مثل أعقاب السجائر وأعواد الكبريت والشماريخ، تأتى فى المرتبة الأولى من إجمالى المسببات العامة، وتمثل نسبة 56.5%، ثم فى المرتبة الثانية يأتى «الماس الكهربائى» و«الشرر الاحتكاكى» بنسبة 21%، ثم احتراق المواقد والأفران والغلايات بنسبة 7.7%، ثم الاشتعال الذاتى بنسبة 7.4%، ثم حرائق الغازات بنسبة 6.6%، وفى المرتبة الأخيرة الحرائق البترولية والسوائل الملتهبة بنسبة 0.8%.
وأضاف التقرير أن الأكثر عرضة للحرائق هى الأرض الفضاء مثل أماكن مجمعات القمامة والمخلفات، تليها المبانى السكنية، موضحا أن محافظة القاهرة تأتى على رأس قائمة المحافظات التى تشهد حرائق، وتستحوذ على نسبة 17.1% من إجمالى الحوادث، تليها محافظة البحيرة بنسبة 8.1%، وفى المرتبة الأخيرة جاءت محافظة شمال سيناء بنسبة 0.1%.
(اقرأ أيضا: 8 نصائح لتجنب مخاطر الحرائق في المنازل)
حرائق فى 2019
شهد عام 2019 أيضا العديد من الحرائق مع الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة فخلال الأيام الماضية تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة في حى الأزبكية، وحريق آخر نشب فى شقة بمنطقة كرداسة، وحريق بمنزل بقرية في محافظة الدقهلية.
وفى نهاية شهر يونيو الماضى نشب حريق فى إحدى الأسواق القديمة بالعتبة، وتسبب الحريق فى خسائر فادحة وإصابة ما يقرب من 79 شخصا.
كما لقى شخص مصرعه خلال الأيام الماضية، نتيجة حريق هائل نشب فى منزله بمركز منفلوط بسبب ماس كهربائى.
ولقيت سيدة تبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ونجلها مصرعهما، بعدما تفحما في حريق نشب بمنزلهما في قرية الزرابي التابعة لمركز أبو تيج بأسيوط.
وخلال الشهر الماضى أصيب 11 شخصا نتيجة حريق نشب فى أحد المنازل بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بينهم اثنان من رجال الإطفاء.
وأصيب 3 أشقاء بحروق متفرقة بالجسم، في حريق نشب بمنزل بمركز المنشأة، جنوب محافظة سوهاج، بسبب تسرب غاز البوتاجاز بمسكنهم.
(اقرأ أيضا: السيطرة على حريق مصنع «آيس كريم» في الشرقية)
كيف تتصدى الحكومة للحرائق؟
الدكتور حسن الخيمى، الخبير في الإدارة المحلية، قال لـ"التحرير"، إنه في ما يخص حرائق المحال التجارية وساحات القمامة، فالمسؤولية تقع على عاتق المحليات والحماية المدنية والأمن الصناعى لعدم مراقبة اشتراطات السلامة المهنية، لافتا إلى أن نسبة كبيرة من المحال التجارية غير ملتزمة باشتراطات السلامة المهنية وليست لديهم خبرة فى التعامل مع الحرائق ولا توجد أدوات لإطفاء الحريق، مشيرا إلى أن المحال الملتزمة بالاشتراطات تتأثر بحرائق المحال المجاورة غير الملتزمة، مطالبا الحكومة بضرورة مراجعة اشتراطات الأمن الصناعى وتحرير محاضر وغرامات للمخالفين وتغليظ العقوبة، وعدم استخراج التراخيص إلا بعد التأكد على أرض الواقع من توافر الاشتراطات، وذلك من خلال المعاينة.
ومن جانبه، قال اللواء ممدوح عبد القادر المدير السابق لإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، إنه لا بد من نشر الوعى فى كل المحافظات بمخاطر الحرائق وطريقة التعامل معها وكيفية تجنبها وذلك لنشر الثقافة بين المواطنين، مع ضرورة أن تخضع جميع المنشآت الصناعية والتجارية إلى وسائل الأمن الصناعى، وهى توافر أدوات إطفاء الحريق بكل أنواعها، وعدم استخراج التراخيص إلا بعد توفير أجهزة الإطفاء، مع خضوعها للمراقبة والمتابعة الدورية من جانب هيئة السلامة المهنية، والمجالس المحلية فى الأحياء، والحماية المدنية.
وأشار عبد القادر إلى أنه لا بد من تغليظ العقوبة على المخالفين، لأن أصحاب المنشآت لا يحرصون على صيانة أجهزة إطفاء الحريق لتوفير النفقات، خاصة أن عدم توافر الأجهزة وصيانتها يعد مخالفة فقط ويدفع صاحب المنشأة غرامة لا تتعدى 2000 جنيه، فى حين أن صيانة الأجهزة قد تتكلف أضعاف هذا المبلغ، مطالبا بضرورة توافر الرقابة على المحال، ونشر الوعى بين المواطنين عن طرق الوقاية من الحرائق فى المنازل، وكيفية التعامل مع الحرائق فى حال حدوثها.
(اقرأ أيضا: السيطرة على حريق بحديقة أطفال نادي الاتحاد السكندري)