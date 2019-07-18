52 ألف حريق في 2018.. كيف تتصدى الحكومة للحرائق؟

طبقا للبيان الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بلغ عدد الحرائق فى 2018 نحو 52 ألف حريق، وتسببت هذه الحرائق فى حصاد أرواح مواطنين، ودمار عدد كبير من المبانى

تحرير:هالة صقر ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م

حريق

تهدد الحرائق العديد من المحافظات فى مصر خلال فصل الصيف، كما أن الحرائق بدأت تزداد بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية مع ظاهرة تغير المناخ التى يعانى منها العالم، وهو ما يشكل خطورة على أرواح المواطنين وكذلك سلامة العديد من المبانى التجارية، والمنازل، وهو ما يتطلب من الحكومة وضع خطة واضحة لمواجهة الحرائق خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة الارتفاع المستمر فى درجات الحرارة بسبب ظاهرة الاحتباس الحرارى، وحتى لا تحدث كوارث بسبب الحرائق مثلما حدث فى أسواق العتبة والموسكى، حيث تسببت فى خسائر فادحة، وهو ما يطرح تساؤلا دائما عن كيفية تصدي الحكومة لهذه الحرائق.

52 ألف حريق فى 2018 كشف بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء اليوم، عن أسباب الحرائق فى مصر، أن إجمالى الحرائق على مستوى الجمهورية، خلال العام الماضى 2018، بلغ نحو 52 ألف حادث، موضحا أن أهم الأسباب، وفقا للحالة الجنائية، هو الإهمال، وتسبب فى نشوب 24 ألفا و705 حوادث، تمثل نسبة 52.4% من إجمالى