خالد بيومي يكشف محطة تريزيجيه القادمة

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

تريزيجيه

كشف خالد بيومي، المحلل الفني بقنوات أبو ظبي الرياضية، وعضو مجلس إدارة الإسماعيلي السابق، عن اقتراب محمود حسن «تريزيجيه»، جناح المنتخب الوطني وفريق قاسم باشا التركي، من الانضمام لصفوف فريق سامبدوريا الإيطالي، حيث نشر بيومي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "تريزيجيه 10 مليون يورو سامبدوريا". وكانت تقارير إعلامية إيطالية، كشفت أن نادي سامبدوريا قد تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، حيث قال موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي بأن هدف سامبدوريا التعاقد مع تريزيجيه في الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار الموقع إلى أن إدارة سامبدوريا تقدمت بعرض لضم اللاعب، وأن العرض تجاوز 10 ملايين يورو، وذلك من أجل التأكيد على اهتمام النادي الإيطالي باللاعب. وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن رغبة أستون فيلا وواتفورد الإنجليزيين، وجالاتا سراي التركي في الحصول على خدمات النجم المصري الشاب. وقدم محمود حسن تريزيجيه