رياضة

خالد بيومي يكشف محطة تريزيجيه القادمة

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
تريزيجيه
تريزيجيه
كشف خالد بيومي، المحلل الفني بقنوات أبو ظبي الرياضية، وعضو مجلس إدارة الإسماعيلي السابق، عن اقتراب محمود حسن «تريزيجيه»، جناح المنتخب الوطني وفريق قاسم باشا التركي، من الانضمام لصفوف فريق سامبدوريا الإيطالي، حيث نشر بيومي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "تريزيجيه 10 مليون يورو سامبدوريا". وكانت تقارير إعلامية إيطالية، كشفت أن نادي سامبدوريا قد تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، حيث قال موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي بأن هدف سامبدوريا التعاقد مع تريزيجيه في الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشار الموقع إلى أن إدارة سامبدوريا تقدمت بعرض لضم اللاعب، وأن العرض تجاوز 10 ملايين يورو، وذلك من أجل التأكيد على اهتمام النادي الإيطالي باللاعب. وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن رغبة أستون فيلا وواتفورد الإنجليزيين، وجالاتا سراي التركي في الحصول على خدمات النجم المصري الشاب. وقدم محمود حسن تريزيجيه
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نهائي الكان.. تعرف على موعد فتح وإغلاق استاد القاهرة

أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية 2019، التعليمات الخاصة باليوم الختامي للبطولة غدًا الجمعة، والذي يشهد حفل الختام والمباراة النهائية بين منتخبي السنغال والجزائر، ومراسم تتويج الفائزين وتسليم علم البطولة للكاميرون التي تستضيف النسخة المقبلة. وتقام غدًا الجمعة، في تمام التاسعة مساءً، المباراة النهائية لكأس الأمم 2019، التي استضافتها مصر من الفترة 21 من شهر يونيو الماضي حتى غدٍ الجمعة الموافق 19 من شهر يوليو، وسيحتضنها استاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس الجزائري.
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بسبب سلوكه.. باوك يقرر الإطاحة بعمرو وردة

كشفت تقارير يونانية أن نادي باوك سالونيكا يرغب في الاستغناء عن لاعبه عمرو وردة، صانع ألعاب المنتخب الوطني. وأفاد موقع «إن باوك» اليوناني أن باوك سالونيكا، يرغب في الاستغناء عن عمرو وردة بسبب سلوكه داخل وخارج المستطيل الأخضر، حسب تعبيره. وأوضح الموقع اليوناني أن عمرو وردة ضمن قائمة أولويات نادي باناثينايكوس، مضيفًا أن المعلومات القادمة من العاصمة أثينا تشير إلى أن أصحاب القميص الأخضر يريدون التعاقد مع اللاعب صاحب الـ25 عامًا، إلا أنهم لم يبدوا اهتمامهم رسميًا بعمرو وردة حتى الآن.
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سيسيه: ماني حقق للسنغال ما يفوق تحقيق الكرة الذهبية

أكد أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، أن مباراة الجزائر في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية ستكون خارج التوقعات، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة. وأشار مدرب السنغال إلى أن المباراة ستكون مهمة للغاية بالنسبة للسنغال ولدى الفريق كل الحظ للتتويج ولا يوجد أي ضغوط ضد الفريق، وسنلعب من أجل العلم السنغالي، ووجه سيسيه رسالة لمسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأنهم ذوو كفاءة ويعلمون كيفية أداء عملهم، موضحا أن عمله فني وهو ما يبحث عنه، وأشار إلى أن ما لفت نظره أن الملاعب كانت فارغة والكرة الإفريقية تحتاج إلى وجود جماهيري كبير.
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محمود حسن تريزيجيه (1)

نائب رئيس قاسم باشا التركي يصدم تريزيجيه

أكد حسن حلمي أوكشوز نائب رئيس نادي قاسم باشا على تقدم نادي أستون فيلا وفريق بريطاني آخر بعرض رسمي من أجل التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق التركي والمنتخب الوطني والحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. تريزيجيه يمتلك رقما رائعا جديدا، حيث شارك في كل المباريات الـ34 لـ قاسم باشا، بل خاضها كاملة جميعها باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة. ويرتبط تريزيجيه بعقد حتى 2021 مع قاسم باشا وذلك بعد انتقاله للأخير بشكل دائم من أندرلخت.
تريزيجية (2)

تريزيجيه يرفض إيفرتون وواتفورد.. ويحدد وجهته

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن الدولي محمود حسن (تريزيجيه) نجم المنتخب الوطني، والمحترف في صفوف فريق قاسم باشا التركي، رفض العروض المقدمة إليه للانتقال إلى صفوف فريقي ناديي إيفرتون وواتفورد الإنجليزيين، مفضلا الرحيل لأستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، وبحسب صحيفة «ميرور» الإنجليزية في تقرير لها، فإن الدولي المصري يرغب في الانتقال إلى فريق أستون فيلا، الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)؛ من أجل المشاركة بصورة منتظمة.
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BBC: أستون فيلا يشعل مزاد تريزيجيه بعرض ضخم جديد

يبدو أن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف في صفوف نادي قاسم باشا التركي، أصبح على أعتاب الانتقال إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأفادت شبكة BBC البريطانية، اليوم الأحد، بأن أستون فيلا قدم عرضًا ماليا كبيرًا للنادي التركي مقابل الاستغناء عن خدمات تريزيجيه، تبلغ قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني، كاشفة أن دين سميث المدير الفني للنادي الإنجليزي، وخيسوس جارسيا، المدير الرياضي حضرا إلى مصر لمتابعة النجم الدولي المصري في مباريات منتخب الفراعنة قبل خروجه من بطولة الأمم الإفريقية.
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إيفرتون يزاحم أستون فيلا وواتفورد لضم تريزيجيه

دخلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) في صراع الحصول على خدمات الدولي المصري محمود حسن (تريزيجيه)، المحترف في صفوف فريق قاسم باشا التركي، حيث ذكر موقع «ليفربول إيكو» أن إيفرتون يراقب تريزيجيه من خلال مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا منذ الفترة من 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري ومن المتوقع أن يواجه إيفرتون منافسة قوية من قبل واتفورد وأستون فيلا، اللذين يتابعان اللاعب أيضًا. وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد كشفت الثلاثاء الماضي، عن رغبة نادي أستون فيلا الذي يحترف في صفوفه أحمد المحمدي، في التعاقد مع تريزيجيه.
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