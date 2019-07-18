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دعوى لإجراء تحقيق ضد تطبيق FaceApp الجديد

تحرير:مي فؤاد ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
تطبيق faceapp
تطبيق faceapp
تحدث السيناتور تشاك شومر عن مخاوفه بشأن كيفية استخدام التطبيق السائد FaceApp لبيانات المستخدمين. اكتسب التطبيق انتشارًا كبيرًا مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك المشاهير والمؤثرون عبر الإنترنت العديد من الصور لأنفسهم وهم أكبر سنًا لعقود من الزمن، وذلك بفضل الفلترات التي يمكن أن تغير صورة الشخص لبعد 20 عامًا أو أكثر في المستقبل. تسبب التطبيق، الذي ظهر لأول مرة في عام 2017 من مطور، مقره في روسيا، في إثارة مخاوف بشأن قضايا الخصوصية وكيف يستخدم بيانات وصور الوجوه التي يقدمها الأشخاص، حسب صحيفة تايمز.
في ضوء هذه المخاوف، دعا شومر مكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة التجارة الفيدرالية، لإجراء تحقيق لدواعي الأمن القومي والخصوصية بشأن تطبيق FaceApp، الذي يمكنه تغيير ملامح الوجه في الصور الفوتوغرافية. كما دعا السيناتور الأمريكي، إلى النظر فيما إذا كان يتم استخدام بيانات مستخدمي التطبيق من الأمريكيين، من
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خبراء يحذرون من استخدام تطبيق face app الجديد

انتشر تطبيق face app الجديد بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، FaceApp؛ وهو تطبيق يدمر الوجه تقريبًا، حيث يحول صورة الشخص إلى شخص أكبر سنا، كما يمكنه تغيير مظهرك ليجعلك تبدو أكثر ذكورية أو أنثوية، كما يجبرك التطبيق على الابتسام. كان تطبيق faceapp؛ هو التطبيق المجاني الأول في أستراليا تحميلًا على أجهزة آي فون وأكثر من 20 دولة أخرى في الوقت الحالي، وفقًا لموقع Applyzer.com، كما أن هناك أكثر من 700 ألف شخص يقومون بتنزيله كل يوم. على الرغم من ذلك تم توجيه العديد من الانتقادات والتحذيرات للتطبيق، بسبب عنصريته وانتهاكه للخصوصية.
عمرو أديب يشارك في تحدي الشيخوخة

عمرو أديب يشارك في تحدي «FaceApp» ويستعرض صور النجوم

علق الإعلامى عمرو أديب على إقدام عدد كبير من المصريين على استخدام تطبيق «FaceApp». واستعرض أديب، خلال حلقة السبت، من برنامج «الحكاية»، الذى يقدمه عبر فضائية «mbc مصر»، صورا لمشاهير الفن والرياضة، وقال: «التطبيق طورته مجموعة من المبرمجين الروس سنة 2016، لتحسين الصورة ومن ضمن مهامه تكوين صورة للشخص فى عمر متقدم، فجأة مصر كلها قررت تستخدم التطبيق ومصر اتحولت لدار مسنين». ومن بين صور الفنانين التى تم استعراضها، محمد حماقى، وقال أديب إن التطبيق ذكاء صناعى يعمل على الوجه فقط، لذلك ظهر حماقى وقد تغيرت ملامح وجهه لكن عظلات جسمه كما هى دوون تغيير».
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ما تطبيق FaceApp الذي انتشر على مواقع التواصل؟

انتشر تطبيق FaceApp انتشار النار في الهشيم منذ عام ماضٍ، لينتشر تلك الفترة بصورة أقوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. FaceApp؛ هو تطبيق يدمر الوجه تقريبًا، حيث يحول صور الشخص إلى شخص أكبر سنًا. كما يمكنه تغيير مظهرك ليجعلك تبدو أكثر ذكورية أو أنثوية. كما يجبرك التطبيق على الابتسام. تم تصميم التطبيق فقط لإرضاء أولئك الذين يريدون حقًا طريقة جديدة لتغيير شكل وجوههم جذريًا. زاد عدد مستخدمي التطبيق بصورة كبيرة تلك الفترة حتى وصل إلى الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل الولايات المتحدة والغرب بشكل عام ومصر والوطن العربي بشكل خاص.
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