دعوى لإجراء تحقيق ضد تطبيق FaceApp الجديد

تحرير:مي فؤاد ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

تطبيق faceapp

تحدث السيناتور تشاك شومر عن مخاوفه بشأن كيفية استخدام التطبيق السائد FaceApp لبيانات المستخدمين. اكتسب التطبيق انتشارًا كبيرًا مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك المشاهير والمؤثرون عبر الإنترنت العديد من الصور لأنفسهم وهم أكبر سنًا لعقود من الزمن، وذلك بفضل الفلترات التي يمكن أن تغير صورة الشخص لبعد 20 عامًا أو أكثر في المستقبل. تسبب التطبيق، الذي ظهر لأول مرة في عام 2017 من مطور، مقره في روسيا، في إثارة مخاوف بشأن قضايا الخصوصية وكيف يستخدم بيانات وصور الوجوه التي يقدمها الأشخاص، حسب صحيفة تايمز.

في ضوء هذه المخاوف، دعا شومر مكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة التجارة الفيدرالية، لإجراء تحقيق لدواعي الأمن القومي والخصوصية بشأن تطبيق FaceApp، الذي يمكنه تغيير ملامح الوجه في الصور الفوتوغرافية. كما دعا السيناتور الأمريكي، إلى النظر فيما إذا كان يتم استخدام بيانات مستخدمي التطبيق من الأمريكيين، من