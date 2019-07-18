فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

أجواء السافانا تسيطر على عرض LION KING بمصر (صور)

تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
LION KING
LION KING
أقيم عرض خاص لفيلم lion king، تزامنا مع انطلاقة بمصر بسينما I MAX، وكان هناك عرض راقص قدمه مجموعة من الشباب، بأزياء تحمل طابعا أفريقيا متماشيا مع السافانا الإفريقية التي يستعرضها الفيلم، الذى تدور أحداثه حول سيمبا الشبل الصغير الذي يسعى لاسترداد عرشه كملك بعد مقتل والده على يد أخيه الأصغر، فيخوض سيمبا في الكثير من المواقف تعلمه المعنى الحقيقي للشجاعة والمسؤولية، وهو ثاني تجارب شركة ديزني في إعادة تقديم كلاسيكياتها القديمة بعد فيلم Aladdin، الذي اقتربت إيراداته من المليار دولار عالميًّا، ويعرض العمل بتقنية آيماكس 3D.
يقوم بالأداء الصوتي لشخصيات الفيلم النجوم الحاصل على جائزة جولدن جلوب دونالد جروفر في دور سيمبا، المرشحان لجائزة الأوسكار جيمس إيرل في دور موفاسا وشيوتيل إيجيوفور في دور سكار، المطربة الشهيرة المُرشحة لجائزة جولدن جلوب 3 مرات بيونسيه في دور نالا، النجم المرشح لجائزة البرايم تايم مرتين بيلي إيشنر في
اقرأ المزيد
امير-كرارة

بعد «حرب كرموز» و«كازابلانكا»..أمير كرارة «بطل روما»

كشفت شركة «سينرجي فيلمز» عن تعاقدها مع النجم أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي على فيلم جديد بعنوان «بطل روما»، من تأليف محمود البزاوي، يدور فى إطار الأكشن والحركة ومن المقرر أن يتم تصوير فى عدة دول أوروبية، ويجرى حاليا ترشيح باقى أبطال الفيلم ومعاينة أماكن التصوير من أجل بدء التصوير خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا التعاون بين النجم وشركة «سينرجي فيلمز» بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلمهما «كازابلانكا» والذى حطم الأرقام القياسية، حيث كسر حاجز 70 مليون جنيه أمام شباك التذاكر، ولا يزال يحقق أرقاما كبيرة.
حسين رياض

حسين رياض.. «بابا أمين» صاحب الألف وجه

اختاره العالمي يوسف شاهين لبطولة أول أفلامه «بابا أمين»، الذي لم يكن هذا مجرد فيلم قدّمه الفنان الراحل حسين رياض، لكنه كان من أهم أدواره، التي أتقنها حيث لعب كثيرًا دور الأب الحنون، رب الأسرة، الذي يهتم بشئون عائلته، ليعوض ما فقده في صغره، هو «أب السينما المصرية»، والموظف المطحون، والباشا الأرستقراطي، والعمدة، ورجل الأعمال، جميعها أدوار مميزة أثرى الراحل بها التاريخ الفني المصري. وهو مولود في حي السيدة زينب بالقاهرة، في 13 يناير 1897 لأب مصري يعمل تاجرًا للجلود من أصول تركية، وأم سورية، وهو الشقيق الأكبر للفنان فؤاد شفيق.
حسين رياض

في مثل هذا اليوم.. توفي الفنان حسين رياض

في مثل هذا اليوم 17 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1966: توفي الممثل المصري حسين رياض. وفي عام 1968: الاطاحة بنظام عبد الرحمن عارف في العراق بما عرف بالثورة البيضاء، وتولي حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة في العراق بقيادة أحمد حسن البكر ونائبه صدام حسين. وفي عام 1238: الصالح أيوب يتولى حكم مصر بعد وفاه السلطان الكامل محمد بن العادل.
اقرأ المزيد من الأخبار
رامي- مالك (2)

رامي مالك يكشف طلبه للمشاركة في فيلم جيمس بوند

كشف الفنان الأمريكي صاحب الأصول المصرية، رامي مالك، أنه أصر على طلب واحد لقبول دوره في فيلم جيمس بوند الجديد، وهو ألا تكون شخصية الشرير التي يقدمها "ناطقة بالعربية"، أو تستخدم الدين كمبرر لجرائمها. وقال مالك، في تصريحات لموقع جريدة "The Mirror" البريطانية، إنه احتاج أن يفكر مرتين، قبل أن يوافق على المشاركة في هذا الفيلم، حيث إنه كان لديه بعض التخوفات. وأضاف: "تحمست للشخصية، لكن كان هناك أمر واحد ناقشته مع المخرج كاري فوكنجا، قبل أن أقبل بالعمل".
Nicole-Kidman-نيكول-كيدمان

نيكول كيدمان.. لم تكمل تعليمها ورقصة كسرت ضلعها

تحتفل الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان، اليوم الخميس، بعيد ميلادها 52 عامًا، قطعت خلالها مسيرة فنية حافلة، وما زالت الممثلة الشقراء قادرة على إبهارنا بأدوارها التي تختارها بعناية شديدة؛ فهي الأم التي تخشى على أولادها من الغرباء في فيلم The Others، والمغنية الجذابة التي تغوي الرجال في فيلم Moulin Rouge!، والمحامية التي تخلت عن مهنتها من أجل زوجها وأبنائها واستمرت معه رغم ضربها وإهانته لها في مسلسل Big Little Lies، شاهدناها وصدقناها في كل هذه الأدوار وغيرها، لتكون خير دليل على عبقرية "كيدمان" كممثلة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org