جريمة

زوجة في دعوى خلع: يتعاطف مع الأشرار و«بيعض العيال»

استمر فى رفض الإنجاب لأكثر من عام ووصف الأطفال بأنهم «حاجة تقرف» وكلما اقترب منه طفل فوجئوا ببكائه واتهام زوجها بضربه أو عضه بينما يتحجج زوجها بممازحة الصغار الباكين منه
تحرير:سماح عوض الله ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م
ضرب أطفال- أرشيفية
ضرب أطفال- أرشيفية
أقامت زوجة دعوى خلع بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بالتفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنة بالخلع، مؤكدة استحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله حال استمرار الزواج، معتبرة زوجها إنسانا غير طبيعي سلوكيا، ولديه ميول عدوانية وشريرة، ما يجعلها تخافه وتخشى ردود أفعاله، وذكرت منها تفضيله الأشرار فى كل الأفلام التي يشاهدها، وضحكه المتكرر عندما يقع أمامه حادث عارض لأى شخص آخر، وكذلك تشفيه فى الأطفال حال سقوطهم أو إصابتهم بقوله: «أحسن يستاهلوا»، وضمن تصرفاته الغريبة عض الأطفال.
أوضحت صاحبة الدعوى أن زوجها مهندس، يكبرها بنحو 4 سنوات، تعرفت عليه فى مكتب برامج هندسية، كان يعد لها ولعدد من زملائها في الجامعة تطبيقات فى مشروع التخرج، وصار هناك تواصل بينهما لمتابعة تنفيذ المشروع، وقدمت مجموعتها دعوة له لحضور حفل تخرجهم، وخلاله فوجئت به يطلب من والدها زيارتهم، ووجدته يتقدم لخطبتها
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القبض-على-متهم

ضرب وسرقة.. فك لغز مقتل رجل أعمال داخل شقته بجمصة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، اليوم الخميس، من ضبط سيدة وشابان تورطا في قتل رجل أعمال وصاحب مصنع لصناعة الأوني في شقته بمنطقة الصفا مدينة جمصة لسرقته، إذ تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أحد الأشخاص بعثوره على جثمان والده المتغيب منذ يومين، في شقته بجمصة واختفاء هاتفه المحمول وسيارته الملاكي ومحفظة نقوده وعدد من الأجهزة الكهربائية بالشقة، ما يعني وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

مقتل فلاح وإصابة 6 آخرين في مشاجرة بكفر الشيخ

شهدت قرية أبو شندي التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، مشاجرة دامية بين عائلتين، راح ضحيتها فلاح، وأصيب 6 آخرين، بسبب خلافات على مصرف وطريق بين أرضهم الزراعية، ونُقل المجني عليه والمصابين إلى المستشفى، وحُرر المحضر اللازم. تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن ورود بلاغًا من مستشفى الحامول المركزي باستقبال 7 أشخاص مصابين بإصابات خطيرة، فى مشاجرة بالأسلحة، ولقى أحدهم مصرعه أثناء إسعافه داخل استقبال المستشفى، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام والمنصورة.
جثة-فى-شقة

جريمة المحافظات الثلاث.. قصة سهرة حمراء انتهت بقتيل

3 أشهر من الاختفاء فقدت معها عجوز الأمل في العثور على فلذة كبدها حيا أو ميتا، تقطعت بها السبل وضاقت بها الأرض بما رحبت، سئمت جولاتها المكوكية ما بين المستشفيات وأقسام الشرطة ومكاتب ونقاط تابعة لهيئة الإسعاف بحثا عن نجلها الذي اختفى في ظروف غامضة، خرج من المنزل ولم يعد، حتى إنها كانت تجوب البيوت وتطرق أبواب أصدقاء ابنها أملا في التوصل إلى مكانه أو التقاط طرف خيط يقودها إلى حل اللغز حتى تلقت اتصالا هاتفيا كان الأصعب في حياتها "لقينا جثة واحد بنفس مواصفات ابنك".
جثة (4)

تجديد حبس فلاح قتل عم زوجته بسبب «القايمة» بالشرقية

أصدرِّ قاضي المعارضات بمحكمة الحسينية الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بتجديد حبس مُزارعًا وشقيقه لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بالتخلص من حياة عم زوجة الأول؛ بعدما استعان بشقيقه وقتل المجني عليه بتسديد عدة طعنات بواسطة «مّنجل» زراعي كان بحوزته، وذلك إثر خلافات أسرية سببها خلافًا مع زوجته، حيث احتدم النقاش وقت الحديث عن قائمة المنقولات الزوجية، وانتهى الأمر بجريمة قتل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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خلافات-زوجية-طلاق

زوجة فى دعوى خلع: «النكد لي والحب والغرام لزميلته»

باتت تكره الرجال جميعهم، فبسبب سوء سلوكه بات العيش معه مستحيلًا، وحجته الوحيدة لعدم تطليقها طفلاهما، فكلاهما صارح الآخر: «أنا مستحمل بس علشان خاطر العيال»، اتفقا وتراضيا على أن يعيشا أغراب تحت سقف واحد، الأب يعمل ويلهو فى وقته كما يشاء، والأم تراعي أولادها وتطهو لهم وتعلمهم وتخرج للعمل إن أرادت، على ألا يحتك أي منهما بالآخر، لكن الزوج خالف الاتفاق وحاول كسره عدة مرات، أحيانًا بالحيلة وأحيانا أخرى بالشجار، وهو ما دفع الزوجة إلى اللجوء لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع.
ندم

زوجة فى دعوى خلع: «حبيت أوفر المؤخر لأمه»

باتت تراه كببغاء يردد كل ما تمليه عليه والدته دون تفكير أو تدبر، حتى أنه بات يتناسى واقعهم ويردد كلمات أمه التى لا أساس لها من الصحة، بما دفع الزوجة إلى التخلص من زوجها بإقامة دعوى خلع ضده، عقابًا له على آخر كلمات التقطها من والدته، وألقاها على مسامعها ومسامع أسرتها، جراء خلاف أسري بينهما، معتقدًا أنه على صواب وأنه مظلوم، فيما رأت الزوجة من وجهة نظرها أن خطأه يصل حد الإثم الذى لا تستقيم معه الحياة الزوجية، خاصة لما علمت أن زوجها ووالدته يرفضان تطليقها من أجل قيمة مؤخر الصداق، فقررت توفيره لهما بالخلع.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (2)

«كبريائي».. أستاذة تصر على خلع زوجها بسبب «ماسنجر»

أستاذة جامعية، متزوجة من مهندس بترول يعمل فى إحدى الدول العربية، لديهما 3 بنات، كبراهن فى المرحلة الإعدادية، ارتبطت بزوجها عن قصة حب وكفاح وتفاهم، لكن يبدو أن سفره إلى الخارج وبعده عن أسرته أغلب الوقت بسبب ظروف عمله غيَّرا من طباعه قليلًا، وأوقعاه فى شرك ارتكاب حماقات على مواقع التواصل الافتراضية، وهو الزلل الذى ما إن اكتشفته زوجته حتى قررت إلقاء الحب ورابط الزواج وكيان الأسرة وراء ظهرها، بإقامة دعوى طلاق للضرر بمحكمة الأسرة، رافضة كل اعتذارات زوجها وعروضه للتصالح معها وجهوده لمحاولات إرضائها.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (2)

«مش عايزة أبقى أم»: دعوى خلع حيرت المحكمة والمحامين

متزوجة منذ عام واحد فقط، ومتفقة مع زوجها على تأجيل الإنجاب أول ثلاث سنوات فى الزواج، لكنها خلال 12 شهرًا جربت كل وسائل منع الحمل، حتى أصيبت باكتئاب إلى درجة كراهية حياتها الزوجية، وإعلانها الرغبة فى الانفصال عن زوجها جراء الحالة النفسية التى ألمت بها، ولما اعتبر الزوج طلبها ضربًا من الجنون، قررت مقاضاته فى المحكمة، وإقامة دعوى خلع ضده، مؤكدة للقاضى أنها تخشى ألا تقيم حدود الله، وتبغي إنهاء حياتها الزوجية بطلقة بائنة بالخلع، وأبدت استعدادها للتنازل عن كل مستحقاتها، ورد قيمة المهر الذى أهداه لها زوجها عند عقد القران وقيمته 100 جنيه.
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