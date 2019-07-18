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قانون المعاشات الجديد.. هل ينصف موظفي الحكومة؟

يبلغ عدد المستفيدين من المعاشات نحو 9.8 مليون مواطن مصري، بمقدار نحو 10% من سكان مصر، وذلك حسب البيانات الصادرة عن هيئة التأمينات والمعاشات
تحرير:أسماء فتحي ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
بين مؤيدين ورافضين وآخرين لا يعلمون عنه شيئا، ننتظر مصير قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب، وتسلمه قسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك لمراجعته تمهيدا لاستكمال إجراءات الاستصدار، وأثار القانون حالة من الجدل على مدى الأيام الماضية بسبب بعض التعديلات، التى أبرزها رفع السن القانونية لخروج المعاش حتى 65 عامًا، ومستقبل استثمار أموال معاشات نحو 10 ملايين مستفيد، ومصير الهيئة العامة لأصحاب المعاشات، وكيف تتم عقوبة المستثمرين المخالفين تجاه حقوق العمال.
نقاط كثيرة اختلف حولها البرلمانيون داخل المجلس وخارجه، حتى وصل القانون إلى صيغته الأخيرة الحالية، إلا أن تلك الصيغة النهائية حتى الآن لا تلقى قبولا لدى البعض، سواء الموظفون أو الأعضاء باتحاد أصحاب المعاشات، وهو ما رصدته "التحرير" فى التقرير التالى. موظفون عن رفع السن إلى 65 عاما: مفيش صحة.. والسيدات
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وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: تراجع معدل التضخم إلى 9.4% في يوليو 2019

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مسجلًا 9.4% في يوليو 2019، مقارنة بـ30% في يوليو 2017، وحصول مصر على المرتبة الثالثة عالميًا في قائمة «الإيكونوميست» الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6% خلال العام المالي 2018 ـ 2019، يؤكد أن مصر بقيادتها الحكيمة، تمضي بقوة وبخطوات ثابتة على الطريق الصحيح ببرنامج طموح وشامل للإصلاح الاقتصادي، بدأ يؤتي ثماره في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذي يُلبي طموحات الشعب المصري.
خليل-حسن-خليل

شعبة الاقتصاد الرقمي تضع خطة تطوير صناعة التكنولوجيا

أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا تشكيل لجنة برئاسة المهندس هشام صفوت عضو مجلس إدارة الشعبة ورئيس جوميا مصر لوضع تصور عملي لتحقيق طفرة في مجال التجارة الإلكترونية في ظل اهتمام الدولة بصفة عامة ووزارة الاتصالات بصفة خاصة ببعض الجوانب القانونية والتشريعية التي تهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبما يخدم منظومة التجارة الداخلية والتصدير والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتضم اللجنة كل الجهات ذات الصلة مثل شركات منصات التجارة الإلكترونية وشركات تكنولوجيا النقد واللوجستيات وغيرها.
البنك-المركزى

«البنك المركزي» يطرح اليوم 19 مليار جنيه أذون خزانة

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.5 مليار جنيه لأجل 364 يوماً، وقال نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 19.2 مليار دولار حتى منتصف يونيو الماضي، وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين لها.
دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 18 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.55 جنيه، ونحو 16.56 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، والمصرف العربي الدولي، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 16.66 جنيه للبيع، و16.56 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك مصر إيران نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.
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مجلس-النواب (3)

«عاملة النواب» تقر عقوبات قانون التأمينات بعد جدل كبير

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، حالة من الجدل حول عقوبة الحبس -فى بعض المواد- على الجرائم المتعلقة بالتهرب التأميني وإهدار أموال هيئة التأمينات والتلاعب والتزوير في البيانات وغيرها من تلك التلاعبات، وألغت اللجنة الحبس في بعض الجرائم وزودت الغرامة، وأبقت على الحبس في مواد أخرى، وذلك بالتوافق مع الحكومة، وأقرت اللجنة برئاسة النائبة مايسة عطوة، باب العقوبات بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليه.
مجلس-النواب (1)

«قوى البرلمان» تُقر مواد الإصدار بقانون المعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مواد الإصدار بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة. وجاءت مواد الإصدار، كالتالي: المادة الأولى "يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق. أما المادة الثانية: يحل هذا القانون محل القوانين الآتية: قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته.
مجلس-النواب

بسبب «سن المعاش».. هل يرفض البرلمان قانون الحكومة؟

توافق في الآراء حول مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان في ما يخص القانون الجديد الخاص بالتأمينات والمعاشات، ولكن هذا التوافق لم يكن تاما على كل النقاط المتعلقة بمشروع القانون، واختلف النواب مع المادة الخاصة برفع سن المعاش من 60 إلى 65 سنة تدريجيا. ونصت المادة الخاصة بسن المعاش في مشروع القانون على رفع سن المعاش؛ لمعالجة العجز المالى والإكتواري فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء.
معاشات

ربط «علاوة المعاش» بالتضخم في قانون التأمينات الجديد

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع الوضع فى الاعتبار ما تم طرحه من ملاحظات لعدد من الوزارات، ومن المقرر أن تتم إحالة القانون الجديد إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة لمناقشته وإقراره. ويتضمن القانون الجديد نظاما اقتصاديا واستثماريا لأموال المعاشات والتأمينات لوقف تحمل خزانة الدولة الأعباء المالية الخاصة بها، مقابل سداد جميع المديونيات المتعلقة بها. ويُقدر إجمالي أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018.
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