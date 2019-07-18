قانون المعاشات الجديد.. هل ينصف موظفي الحكومة؟

يبلغ عدد المستفيدين من المعاشات نحو 9.8 مليون مواطن مصري، بمقدار نحو 10% من سكان مصر، وذلك حسب البيانات الصادرة عن هيئة التأمينات والمعاشات

تحرير:أسماء فتحي ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

بين مؤيدين ورافضين وآخرين لا يعلمون عنه شيئا، ننتظر مصير قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب، وتسلمه قسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك لمراجعته تمهيدا لاستكمال إجراءات الاستصدار، وأثار القانون حالة من الجدل على مدى الأيام الماضية بسبب بعض التعديلات، التى أبرزها رفع السن القانونية لخروج المعاش حتى 65 عامًا، ومستقبل استثمار أموال معاشات نحو 10 ملايين مستفيد، ومصير الهيئة العامة لأصحاب المعاشات، وكيف تتم عقوبة المستثمرين المخالفين تجاه حقوق العمال.

نقاط كثيرة اختلف حولها البرلمانيون داخل المجلس وخارجه، حتى وصل القانون إلى صيغته الأخيرة الحالية، إلا أن تلك الصيغة النهائية حتى الآن لا تلقى قبولا لدى البعض، سواء الموظفون أو الأعضاء باتحاد أصحاب المعاشات، وهو ما رصدته "التحرير" فى التقرير التالى. موظفون عن رفع السن إلى 65 عاما: مفيش صحة.. والسيدات

نقاط كثيرة اختلف حولها البرلمانيون داخل المجلس وخارجه، حتى وصل القانون إلى صيغته الأخيرة الحالية، إلا أن تلك الصيغة النهائية حتى الآن لا تلقى قبولا لدى البعض، سواء الموظفون أو الأعضاء باتحاد أصحاب المعاشات، وهو ما رصدته "التحرير" فى التقرير التالى.

موظفون عن رفع السن إلى 65 عاما: مفيش صحة.. والسيدات الأكثر تضررًا

وافق مجلس النواب على قانون المعاشات الجديد الذى أثارت المادة 41 منه جدلا واسعا بشأن الزيادة التدريجية لسن المعاش، والتى تنص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة بحلول عام 2040، على أن يبدأ التطبيق الفعلى من عام 2032 بحيث يكون سن المعاش 61، وفى 2034 يصبح سن المعاش 62 عاما، وفى عام 2036 يصبح سن المعاش 63 عاما، وفى عام 2038 يصبح سن المعاش 64 عاما وأخيرًا فى عام 2040 يصل سن المعاش إلى 65 عاما.

ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من شهر يوليو الجارى، بحد أدنى 150 جنيها زيادة شهرية، كما تم وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريا شاملة كل الزيادات والإعانات.



«التحرير» قامت بجولة أمام بعض المصالح الحكومية والوزارات لرصد آراء الموظفين فى زيادة سن المعاش، واتفق غالبيتهم على أن الصحة والسلامة البدنية للموظف ستحولان دون تنفيذ القانون وجاءت الآراء على النحو التالى:

ليلى محمد، موظفة فى التربية والتعليم، قالت إن وصول سن المعاش لـ65 عاما لا يحتمل، بل كانت تتمنى خفضه إلى سن الـ55 لأنه وفقا لتقديراتها الأمر سيكون أكثر صعوبة على كاهل المرأة، خاصة أن الكثيرات منهن لا ينتظرن لسن الـ60، معتبرة أن وضع المرأة يختلف، لكونها تستهلك صحيا قبل الوصول لسن الـ60 بسبب الرعاية المنزلية مع العمل.

مصطفى محمد عيسوى، موظف بالسكة الحديد، قال إن القانون على الجانب الصحى غير موفق، أما من الجانب المادى فهو مناسب فى ظل ارتفاع مستوى المعيشة، لافتا إلى أن لديه ثلاثة أولاد فى كليات مختلفة، ورابعًا فى الثانوية العامة، وعلى الأقل يحتاج إلى 4 آلاف جنيه مع بداية كل عام، فاستمرار الراتب نفسه إيجابى، خاصة أنه مع الخروج للمعاش يفقد أكثر من نصف الراتب، مؤكدًا أن أقل استفادة مادية ستكون زيادة الحافز مع زيادة المدة، فضلا عن عائد الراتب واستمراره لـ5 سنوات إضافية، أما المستوى الصحى فمع كبر السن سينخفض العطاء، والشباب سيكون لديهم القدرة أكثر على إنجاز المهام العملية فى المؤسسات، وعن تفضيله الخاص لسن المعاش قال: "سن الـ60 هو الأنسب للمعاش لأن المواطن لا يستطيع تحمل العمل بعد ذلك".

هانى جرجس، موظف فى مصلحة الضرائب العامة، قال: "إن الاستفادة الكبرى ستكون من الخبرات التى ستتم إضافتها من الجيل القديم للجيل الجديد"، مؤكدًا أن الخبرات الفنية حاليا يتحملها جيل الوسط، خاصة أن التعيينات متوقفة منذ فترة طويلة، والحاجة باتت ملحة للخبرات المتنوعة، إلا أن تطبيق هذا القانون كان يستلزم أن يكون اختياريا ليكون من حق الموظف قبوله أو رفضه، وليستطيع تحديد مدى قدرته على الاستمرار أو احتياجه إلى الراحة فى حالة ضعف الحالة الصحية أو النفسية.

ويبلغ عدد المستفيدين من المعاشات نحو 9.8 مليون مواطن، بمقدار نحو 10% من سكان مصر، حسب بيانات هيئة التأمينات والمعاشات.



مديحة مصطفى عطية، موظفة بمدرسة المنيرة الإعدادية بنين، ترى أن ارتفاع سن المعاش إلى سن الـ65 مفيد على الجانب المادى، خاصة مع انخفاض وربما انعدام فرص العمل بعد سن المعاش، لكنها أشارت إلى أن كثيرين لا يستطيعون مواصلة العمل بعد سن الـ60 بسبب الحالة الصحية، مضيفة أن الأمر يجب أن يترك لمن لديهم المقدرة على المواصلة ولا يكون إجباريا، فكثيرون تضعف ذاكرتهم والبعض يبحثون عن الراحة بسبب أمراض الشيخوخة.

صابرين عبد المسيح، موظفة بمأمورية الضرائب، قالت إن زيادة سن المعاش قد تخدم بعض الوزارات التى تحتاج إلى كفاءات من هذا النوع، مؤكدة أن القرار يجب أن يدرس مرة أخرى، وقد يفضل الرجال هذا القانون، أما للسيدات فهو غير مفضل نظرا لزيادة الأعباء على كاهل المرأة داخل العمل وخارجه، معتبرة أن العطاء بعد الستين لن يكون على النحو المرجو، والأمر يحتاج إلى النظر فى طبيعة عمل الموظف ومدى الإفادة من بقائه 5 سنوات جديدة، ويجب أن يترك الأمر للموظف، حيث يتم إعطاؤه كامل مستحقاته عند سن الستين، ويلى ذلك فتح باب الاختيار للموظفين فى استكمال العمل أو توقفه.

سيد جمال، إدارى بالشؤون الصحية فى كفر الشيخ، قال: "لحد سن الستين حلو قوى نريح إحنا بقى ونسيب فرصة للشباب كفاية علينا اللى اشتغلناه"، لن أستطيع خدمة المصلحة بعد سن الستين، نفتح الفرصة للشباب فهم أكثر قدرة على العطاء، لافتا إلى أن راتب الموظف الكبير يمكنه من فتح بيوت اثنين من صغار الموظفين، فعلى واضعى القانون ومناقشيه الاستماع إلى أصحاب الشأن والنظر فى أحوال من وصل لسن الـ60 في المصالح الحكومية، وقتها سيتأكدون أن الأمر لن يكون له مردود إيجابى على الاقتصاد.

اتحاد أصحاب المعاشات: سنطالب الرئيس بعدم التصديق عليه

أما منير سليمان، نائب رئيس اتحاد المعاشات فقال: "القضية فى القانون ليست فى زيادة سن المعاش، فالقانون مليء بالثغرات والعوار الدستورى، ويعد مخالفا للدستور، وبالتالى فمناقشة زيادة سن المعاش بدون مناقشة باقى الأهداف تقلل من حجم الأزمة، فقد جاء بالقانون أن أموال المعاشات سيتم سدادها على مدى 50 عاما بواقع 160.5 مليار جنيه بفائدة مركبة 5.7%، وهذا لا يمثل شيئا لأن الحكومة فى مقابل ذلك ترفع يدها تمامًا عن أموال المعاشات، وبالتالى فهذا يعد دعوة لشطب أموال المعاشات التى يتم سدادها على مدى 50 عاما، وكذلك قضية المعاش المبكر، ففى القانون القديم كان محددا بقضاء 20 عاما فى الخدمة وفى القانون الجديد أصبح 25 عاما فى تناقض تام مع قانون الخدمة المدنية الصادر عن نفس الحكومة، والذى يدعو المواطنين إلى المعاش المبكر، حيث أكد أن من يخرج للمعاش فى سن الـ55 سيحصل على مستحقات الذى وصل لسن الـ60 للحث على الخروج للمعاش المبكر.

وأضاف سليمان: "احتساب قيمة المعاش وفقا للقانون الجديد اختلف تماما، فقد كان المعاش يتم احتسابه قديما على متوسط آخر عامي عمل، وبعد ذلك وحتى صدور القانون الجديد يتم احتساب قيمة المعاش على متوسط آخر 5 أعوام خدمة، فى القانون الجديد جاء احتساب المعاش على متوسط الخدمة (أكون باخد 100 جنيه فى أول خدمتى وآخر مرتب 1000 جنيه يبقى قيمة المعاش وفقا للقانون الجديد 550 جنيها)، وهذا يعد تقليلا لقيمة المعاش الذى يحصل عليه أصحاب المعاشات". مضيفا أنه وفقا للمادة 17 من الدستور تشكل هيئة مستقلة تماما عن الحكومة لإدارة واستثمار أموال المعاشات لصالح أصحابها، وفى القانون الجديد يقر إخضاع الهيئة المستقلة لوزير التأمينات، وهذا جعل السيطرة والهيمنة من الحكومة على أموال أصحاب المعاشات، ثم تأتى الكارثة الكبرى فى العلاوة السنوية التى أقرها القانون الجديد بواقع 15% كحد أقصى مع مراعاة التضخم، علمًا بأن أصحاب المعاشات ينادون بـ20% ووضع حد أقصى لها فى القانون يعنى نقصانها عن القيمة المعلنة، لدرجة أن لجنة القوى العاملة وقفت عند هذه المادة محاولة تغييرها إلا أن الأمر لم يفلح وتم الاحتفاظ بالمادة.

وقدرت وزارة التضامن إجمالى تكلفة الزيادة الجديدة بنحو 28.1 مليار جنيه، وهى أعلى تكلفة لزيادة المعاشات على الإطلاق.

وبلغت تقديرات مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بالموازنة العامة للعام المالى الجارى 2019- 2020 نحو 82.2 مليار جنيه، فى مقابل نحو 69.043 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2018- 2019، بزيادة قدرها 13.1 مليار جنيه.

وأوضح منير سليمان، نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن إحدى أبرز المواد المختلف عليها فى القانون طريقة استثمار أموال المعاشات، حيث جاء بالقانون الجديد أن يتم استثمار 75% وقد يتفق وزير المالية ووزير التأمينات على استثمار 65% على الأقل من احتياطيات أموال المعاشات على هيئة أصول وسندات خزانة من الدولة، وهذا يعنى أنهم سيصرفون القسط السنوى باليمين ويتم الحصول عليه مجددًا لاستثماره باليد اليسرى، وهذا يحرم الهيئة من الاستثمار فى أى وسيلة أخرى قد تأتى بربح أكبر بسعر فائدة وعائد أكبر وهذا يلغى دور الهيئة المستقلة.

وأكد سليمان أنه بشأن زيادة سن المعاش إلى 65 عاما فهذا يمنع تماما فرص تشغيل شباب الخريجين، وخلال الخمس سنوات يستمر الموظف فى دفع الاشتراك على مستوى المعاش المبكر أو إجمالى العمل والوصول لسن الـ65، مضيفًا أن هناك مادة فى القانون الجديد أشارت إلى أن نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم ورئيس مجلس النواب يحصلون على 80% من قيمة ما يتقاضونه معاشا بحد أدنى 25%، أى أن وزيرا شغل منصبه 6 أشهر ولم يسدد أى اشتراكات يخرج بمعاش يصل إلى 80% من قيمة ما يتقاضونه، وجميعهم يحصلون على معاشاتهم من أموال أصحاب المعاشات ويمكنهم الجمع بين معاشين فى الوقت الذى يؤكد فيه القانون الجديد أن أى موظف يثبت عمله بعد سن المعاش يقطع عنه المعاش.

وأشار نائب رئيس اتحاد المعاشات إلى أن الاتحاد لديه مشروعا قانون، وما تم مناقشته وإقراره بمجلس النواب مشروع قانون ثالث مختلف تماما، لافتًا إلى أن الاتحاد دعا لعقد جمعية عمومية حاشدة، السبت المقبل، 20 يوليو؛ لمناقشة مشروع القانون الجديد والخمس علاوات ويتم إعداد دراسة بشأن العوار الدستورى فى مواد القانون، لمطالبة رئيس الجمهورية بعدم التوقيع على القانون، وإذا وقع رئيس الجمهورية سيلجأ أصحاب المعاشات إلى المحكمة الدستورية العليا.

حمدى عبد القادر محمد، على المعاش، وكان يعمل بديوان عام وزارة التربية والتعليم، يقول إن قانون المعاشات الجديد غير مناسب، فبالنظر إلى الميزانية العامة للدولة سنجد أنها تتحمل الملايين أجورًا، وفى المقابل لن تكون هناك قدرة على تعيين موظفين جدد، وعلى جانب آخر فالموظف يخرج للمعاش وهو حامل للعديد من الأمراض، على رأسها الضغط والسكر وكل من خرج للمعاش يعلم ذلك، مؤكدا أنه براتب الموظف خلال الـ5 سنوات الإضافية نستطيع تعيين اثنين من الشباب بنفس الراتب ولن تكون هناك أى إضافات مالية للموظف بعد تخطى سن الستين، لأنه يكون قد وصل إلى الدرجة الأولى ولن تكون هناك أى ترقيات أو امتيازات إضافية باستثناء الراتب.

عمرو سعيد، موظف على المعاش، وكان يعمل فى إحدى شركات القطاع الخاص، قال إن الكادر والمسمى الوظيفى لن يتغيرا بعد سن الـ60 وهناك أزمة كبرى فى المعاش المبكر والقيمة ستقل بشكل كبير، معتبرًا أن الحالة المعيشية سيئة وستجبر البعض على المواصلة هربًا من الخروج للمعاش المبكر، مؤكدًا أنه والكثيرين كانوا يعملون وهم حاملون أمراضا متعددة وفى مقدمتها الضغط والسكر، معتبرًا أن الأزمة الحقيقية تكمن فى خروج القانون دون علم الموظفين أو مناقشتهم فى الأمر، خاصة في ما يتعلق بمزايا وعيوب القانون، وأبرز بنوده قائلا: "نحن لا نعلم عنه سوى زيادة سن المعاش ولم يتم الإعلان عن تفاصيله وكأنه أمر واقع ولا مساحة للاختيار فيه".

لجنة القوى العاملة بالبرلمان: القانون عادل وتم تعديل كثير من المواد

النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال إنه تم تحديد قيمة العلاوة على حسب القيمة الشرائية للعملة، مؤكدًا أن هناك جلسات استماع حضرها ممثلون عن أصحاب المعاشات ولم يتم الاعتراض على القانون، مضيفًا أن هناك عددًا من الأمور التى تمت مراعاتها قبل الموافقة على القانون الجديد، منها مراعاة توافقه وتماشيه مع القوانين الدولية ومدى توافق مواده مع الدستور، فضلا عن مراعاة البعد الاجتماعى، لافتا إلى وجود عدد من الأمور كانت تتطلب تدخل أصحاب المعاشات أنفسهم للإدلاء بدلوهم لأنهم الأكثر دراية بالأمر.

وأضاف النائب عبد الرازق الزنط أنه اعترض على رفع سن المعاش إلى 65 عاما، وذلك لأن الموظف عند بلوغه سن الستين لن تكون لديه القدرة الصحية أو النفسية على تقديم الخدمة للغير، واستمرار أصحاب المناصب قابعين فى أماكنهم لـ5 سنوات إضافية يقضى على طموحات الشباب فى الترقى، مشيرًا إلى أن طول المدة سيزيد من عائد المعاش، وفي ما يخص الـ15% علاوة أكد أنها مادة تم الاعتراض عليها، إلا أن القائمين على شرح المشروع أكدوا أن هذا الأمر له طريقة احتساب إكتوارى عن طريق خبراء إكتواريين، وتم إقرار القانون فى الجلسة العامة، معتبرًا حسب تقديره أن "القانون عادل".

النائب خالد شعبان عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أكد تحفظه على بعض المواد التى تم تعديلها فى اللجنة، وبانتهاء هذه الملاحظات انتهى التحفظ أيضًا، لافتا إلى أن هناك الكثير من التعديلات التى أجريت داخل لجنة القوى العاملة على مواد القانون المقدم من الحكومة، والتى كان من بينها -على سبيل المثال- خضوع الهيئة العامة لأصحاب المعاشات لوزارة التأمينات الاجتماعية، إلا أنه طالب باستقلالية الهيئة تماما بل وإعطاء رئيسها صلاحيات الوزير، وقد تمت الموافقة على الملاحظة وإقرار التعديل، موضحا أن القانون القديم كان يعفى أصحاب المعاشات من 75% فى وسائل المواصلات والانتقال بين المحافظات ولا تنفذ، إلا أن القانون الجديد أقر بإعفاء أصحاب المعاشات من 75% فى المواصلات المختلفة وتنفذ، مضيفًا أن القانون الجديد شمل إقرار صرف ثلاثة أشهر بدل جنازة فى حالة الوفاة وكانت محددة بشهرين فقط.

وأوضح شعبان أن إحدى المواد كانت تقضى باستثمار أموال المعاشات فى أذون وسندات الخزانة العامة باعتبارها استثمارًا آمنا بنسبة تصل لـ75% كحد أقصى و65% كحد أدنى، وتم التحفظ على تحديد قيمة الحد الأدنى وإلغاؤه، وقد حدث ذلك بالفعل وأصبحت المادة تحدد قيمة الحد الأقصى دون أى تحديد للأدنى للقيمة المستثمرة لدى الدولة، ومن ثم يتم تمكن أصحاب المعاشات من إدارة أموالهم كيفما شاؤوا.

وعن احتساب قيمة المعاش أكد شعبان أن القانون الجديد رفع قيمة المعاش ولم يسهم فى تقليله كما يشاع، فقديما كانت تحتسب قيمة المعاش على آخر 5 سنوات من أساسى الراتب والمتغير فقط، أما فى القانون الجديد فقيمة المعاش ستحتسب على متوسط الأجر الشامل طوال فترة الخدمة واحتساب شامل الأجر سيرفع قيمة المتوسط النهائى للمعاش، وعن قيمة العلاوة الدورية فقد أكد أن أصحاب المعاشات لم يحصلوا على قيمة أعلى من الـ15% وقد تم ربطها بزيادة معدل التضخم حرصا على أصحاب المعاشات من أى خلل أو طارئ أو مستجد اقتصادى.

بينما قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس لجنة تقرير القانون، إن إحدى أهم مزايا قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة هي الربط بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، وهو ما يضمن الحصول على قيمة نهائية تتناسب مع مستوى المعيشة له، فضلا عن تقنينه آلية تزايد المعاش من خلال ربط العلاوة المحددة بـ15% كحد أقصى ومعدل التضخم، فضلا عن استحداث معاش إضافى بعد دفع الاشتراكات المحددة اختياريا للراغبين فى رفع حد المعاش ليضاف إلى المعاش الإجمالى.