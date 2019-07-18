وفاة شقيق المخرج خالد يوسف بعد صراع طويل مع المرض

تحرير:علاء النجار ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

المخرج خالد يوسف

توفي اللواء أبو مسلم يوسف مساعد وزير الداخلية الأسبق وشقيق النائب والمخرج السينمائي خالد يوسف، اليوم الخميس، بأحد المستشفيات بالقاهرة بعد صراع مرير مع المرض خلال الفترة الماضية. ومن المقرر أن يتم دفن جثمان أبو مسلم غدًا الجمعة انتظارًا لإعداد الترتيبات اللازمة للجنازة والعزاء بمسقط رأس العائلة بقرية تصفا مركز كفر شكر في محافظة القليوبية. فيما لم يتم الإعلان حتى الآن عن موقف النائب خالد يوسف من المشاركة في الجنازة والعزاء من عدمه لوجوده خارج البلاد منذ فترة طويلة.

يذكر أن اللواء أبو مسلم تولى منصب مساعد وزير الداخلية الأسبق، وكان من المقرر أن تدفع به العائلة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة منذ فترة، ولكنه تراجع قبيل مرضه بسبب سفره للخارج عدة مرات لتلقي علاج ومع سوء حالته جرى حجزه للعلاج بالقاهرة في أحد المستشفيات. ويعد أبو مسلم أحد المؤسسين لمبادرة بكرة لينا