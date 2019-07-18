رياضة

أحمد أحمد يصرف بدل سفر مرتين لنفس الفترة ببلدين مختلفين

يخضع أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لضغوط متزايدة، في إطار تحقيقات يجريها الاتحاد الدولي "فيفا" بشأن اتهامات موجهة إليه.
١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
أحمد أحمد - رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
أحمد أحمد - رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، عن حصول رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أحمد أحمد، على بدل سفر مرتين عن فترة 9 أيام في بلدين مختلفين في الوقت نفسه، وذلك أثناء فعاليات كأس العالم 2018، الذي أقيم في روسيا. وأوضحت المستندات أن أحمد أحمد، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الفيفا، حصل مرتين على بدلات مالية من الكاف نظير عمله خلال الفترة بين 23 يونيو وحتى الأول من يوليو العام الماضي، كما أظهرت المستندات أنه وقّع على مخصصات مالية يومية ذكرت أنه كان في مصر في هذه الفترة، قبل توقيعه لاحقا على مستند يزعم أنه كان في روسيا في الوقت نفسه.
وكان ينبغي على أحمد أحمد، بصفته نائبا لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن يحصل على بدل يومي من الفيفا، لأنها الجهة المنظمة لبطولة كأس العالم، قيمته 450 دولارا خلال البطولة، وهو ما يعني أنه ربما حصل على ثلاثة بدلات مالية لفترة التسعة أيام، علمًا بأن الكاف لا يلعب أي دور يذكر في تنظيم كأس العالم. دعم
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الافتتاح (8)

نهائي الكان.. تعرف على موعد فتح وإغلاق استاد القاهرة

أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية 2019، التعليمات الخاصة باليوم الختامي للبطولة غدًا الجمعة، والذي يشهد حفل الختام والمباراة النهائية بين منتخبي السنغال والجزائر، ومراسم تتويج الفائزين وتسليم علم البطولة للكاميرون التي تستضيف النسخة المقبلة. وتقام غدًا الجمعة، في تمام التاسعة مساءً، المباراة النهائية لكأس الأمم 2019، التي استضافتها مصر من الفترة 21 من شهر يونيو الماضي حتى غدٍ الجمعة الموافق 19 من شهر يوليو، وسيحتضنها استاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس الجزائري.
عمرو وردة (1)

بسبب سلوكه.. باوك يقرر الإطاحة بعمرو وردة

كشفت تقارير يونانية أن نادي باوك سالونيكا يرغب في الاستغناء عن لاعبه عمرو وردة، صانع ألعاب المنتخب الوطني. وأفاد موقع «إن باوك» اليوناني أن باوك سالونيكا، يرغب في الاستغناء عن عمرو وردة بسبب سلوكه داخل وخارج المستطيل الأخضر، حسب تعبيره. وأوضح الموقع اليوناني أن عمرو وردة ضمن قائمة أولويات نادي باناثينايكوس، مضيفًا أن المعلومات القادمة من العاصمة أثينا تشير إلى أن أصحاب القميص الأخضر يريدون التعاقد مع اللاعب صاحب الـ25 عامًا، إلا أنهم لم يبدوا اهتمامهم رسميًا بعمرو وردة حتى الآن.
ساديو مانى مع رياض محرز

سيسيه: ماني حقق للسنغال ما يفوق تحقيق الكرة الذهبية

أكد أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، أن مباراة الجزائر في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية ستكون خارج التوقعات، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة. وأشار مدرب السنغال إلى أن المباراة ستكون مهمة للغاية بالنسبة للسنغال ولدى الفريق كل الحظ للتتويج ولا يوجد أي ضغوط ضد الفريق، وسنلعب من أجل العلم السنغالي، ووجه سيسيه رسالة لمسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأنهم ذوو كفاءة ويعلمون كيفية أداء عملهم، موضحا أن عمله فني وهو ما يبحث عنه، وأشار إلى أن ما لفت نظره أن الملاعب كانت فارغة والكرة الإفريقية تحتاج إلى وجود جماهيري كبير.
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احمد-احمد (1)

«بي بي سي» تنشر ملفات فساد جديدة تدين أحمد أحمد

نشرت "بي بي سي" الإنجليزية، مستندات جديدة تشير إلى أن هناك شبهة فساد جديدة بطلها أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وحصوله على بدل إقامة أثناء سفره كونه رئيسًا للكاف، الأمر الذي أثبتته التقارير الصحفية أنه أمر غير مستحق، بالإضافة إلى إثبات أنه يوجد العديد من البدلات المالية في نفس الوقت، والتأكد من أن كل المدة الزمنية التي تواجد خلالها كانت مزيفة وأنه لم يستمر في تلك البلاد كما يدعي ذلك، يأتي ذلك استمرارا لمسلسل كشف ملفات الفساد الذي بدأ تجاه الملجاشي ونشرته العديد من الصحف العالمية آخرها أزمة تحرشه بإحدى العاملات في الكاف.
الاتحاد-الافريقي‎

الإطاحة بمسؤول مصري جديد في «كاف» بتهم فساد

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» برئاسة أحمد أحمد، على الإطاحة بمسؤول مصري جديد بعد إقالة عمرو فهمي، السكرتير العام للاتحاد، حيث نشر موقع «فوت أفريكا» أنه بعد إقالة عمرو فهمي في أبريل الماضي، فإن سلفه المغربي معاذ حجي، السكرتير العام للكاف، اعتمد قرار إقالة المصري محمد الشريعي، المدير المالي للاتحاد الإفريقي قبل 3 أيام، بخطاب مؤرخ بيوم 8 يوليو. وأكد الخطاب أن إقالة الشريعي، المدير المالي للكاف، بسبب الإهمال الجسيم، دون تحديد سبب واضح لقرار الإطاحة به.
فوزي-لقجع-رئيس-نادي-نهضة-بركان

الكاف يقرر إيقاف رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، إيقاف فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية، لمدة عام، بعد شكوى الحكم الدولي الإثيوبي باملاك تيسيما، ضده واتهامه بالاعتداء عليه عقب مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية. واتَّهم باملاك تيسيما، فوزي لقجع، بالاعتداء عليه بالضرب مباشرة بعد نهاية مباراة الزمالك ونهضة بركان، في 26 من شهر مايو الماضي، والتي شهدت جدلا تحكيميا واسعا، بعد سقوط الحكم الإثيوبي في هفوات تحكيمية.
وصول-انفانتينو ‎

إنفانتينو: مصر نجحت في تقديم ليلة استثنائية

أبدى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سعادته بالتواجد في القاهرة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس الأمم التي أقيمت مساء الجمعة على استاد القاهرة. وقال إنفانتينو إنه دائما ما يكون سعيدا عندما يتواجد في إفريقيا، حيث يجد الشغف بكرة القدم قويا ورائعا، ولكنه يرى أن هذا الشغف له مذاق خاص في القاهرة. وأضاف قائلا: "حضارة مصر ملهمة للبشرية وسعدت بالتواجد في مصر وهذا الملعب الرائع الذى يمتلك سحرًا خاصًا، ونجحت مصر في تقديم ليلة استثنائية إلى القارة السمراء والعالم أجمع، وبعد ما شاهدته أثق في قدرة اللجنة المنظمة على تقديم بطولة استتثنائية"
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