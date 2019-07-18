هل توقع مصر على اتفاقية العنف والتحرش داخل العمل؟

أقرت منظمة العمل الدولية الجمعة أول معاهدة دولية بشأن العنف والتحرش في مواقع العمل تنصّ على مبدأ المعاقبة على هذه الأفعال، وهناك حملة تطالب مصر بالتوقيع على المعاهدة

تحرير:هالة صقر ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى تقرير لها أن "امرأة من كل ثلاث نساء في العالم تتعرض لشكل ما من أشكال التحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل في الحياة"، وفى دراسة نشرتها مؤسسة "تومسون رويترز" احتلت القاهرة المرتبة الأولى فى قائمة أخطر المدن على النساء فى عام 2017، واستهدفت الدراسة أوضاع النساء فى المدن الكبيرة على مستوى العالم، وهذا ما دفع المنظمات النسائية فى مصر لإعداد قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة فى محاولة للحد من الظاهرة، كما وضعت منظمة العمل الدولية اتفاقية دولية بشأن العنف والتحرش فى مواقع العمل. فهل توقع مصر على الاتفاقية؟

اتفاقية مناهضة التحرش فى مواقع العمل أقرت منظمة العمل الدولية الجمعة خلال الشهر الماضى أول معاهدة دولية بشأن العنف والتحرش في مواقع العمل، وتنص المعاهدة على مبدأ المعاقبة على هذه الأفعال، وحظيت بأصوات الأغلبية الساحقة من أعضاء المنظمة أثناء اجتماعها السنوي. وتنتظر المعاهدة تصديق البلدان عليها حتى تكتسب

اتفاقية مناهضة التحرش فى مواقع العمل

أقرت منظمة العمل الدولية الجمعة خلال الشهر الماضى أول معاهدة دولية بشأن العنف والتحرش في مواقع العمل، وتنص المعاهدة على مبدأ المعاقبة على هذه الأفعال، وحظيت بأصوات الأغلبية الساحقة من أعضاء المنظمة أثناء اجتماعها السنوي.

وتنتظر المعاهدة تصديق البلدان عليها حتى تكتسب الطابع الملزم ومن المفترض أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد عام من مصادقة دولتين عليها.

وحسب ما قاله جان- جاك إلميغر الذي كان يرأس النقاشات خلال الاجتماع السنوى إن هذه لحظة تاريخية، وإن الاتفاقية تعد ثمرة مسار طويل أطلق سنة 2015 في هذه المنظمة الأممية التي تضم الحكومات وأصحاب العمل وممثلي النقابات من 187 دولة، غير أن "الزخم ازداد بدفع من حركة #أنا أيضا"، وتنطبق هذه الاتفاقية على أعمال العنف والتحرش التي تمارس ضمن علاقات مهنية، بما يشمل تلك التي ترتكب في أماكن عامة وأخرى خاصة عندما تكون مستخدمة لأغراض العمل، فضلا عن الرحلات بين مواقع العمل والمساكن وحتّى المراسلات الإلكترونية.

وتلزم الاتفاقية البلدان التى تصدق عليها أن تتبنى سياسات لنشر الوعى المجتمعى بالقضية، وسن تشريعات تعاقب على هذه الممارسات، مع وضع آليات للمراقبة والعقاب.

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"المرأة المعية" يطلق حملة للانضمام للاتفاقية

وفى مصر نظّم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة لقاء، الثلاثاء، بمقر دار الخدمات بمحافظة القاهرة، لبحث ومناقشة الاتفاقية رقم (190) لعام 2019 (اتفاقية العنف والتحرش داخل أماكن العمل)، التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية بتاريخ 21 يونيو، في مؤتمرها السنوي المنعقد بجنيف، بعد موافقة أطراف العمل الثلاثة «ممثلي الحكومات/ أصحاب العمل/ العمال».

وأكد أعضاء المؤتمر أن الاتفاقية تهدف إلى خلق مناخ أفضل وأكثر أمانًا لبيئة عمل لائقة للنساء والرجال من خلال القضاء على جريمة العنف والتحرش الذي يحدث في مكان العمل، بما في ذلك الأماكن العامة والخاصة، حيثما يوجد مكان العمل.

وقرر المجتمعون إطلاق حملة تتبنى الاتفاقية وشرح ما جاء بها من حقوق ومطالبة الحكومة المصرية بالانضمام والتوقيع عليها، خاصة أنها قد وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية.

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المنظمات النسوية تدعم الاتفاقية

إنتصار السعيد، مديرة مركز القاهرة للتنمية والقانون، قالت لـ"التحرير"، إن اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش في مواقع العمل، مهمة للغاية وتأتى فى وقت يتجه فيه العالم إلى التركيز على قضايا العنف ضد النساء فى أماكن العمل، ومصر جزء من العالم وتتأثر بما يتأثر به، مؤكدة أن المنظمات النسائية ستعمل خلال الفترة المقبلة على هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة.

السعيد أضافت أن المنظمات النسائية ستدفع فى طريق توقيع مصر على الاتفاقية، كما تواجه المرأة التى تم التحرش بها بعض الإشكاليات منها صعوبة إثبات جريمة التحرش، وفكرة الحفاظ على مكان العمل، وأحيانا لأن القائم بالتحرش يكون فى الغالب صاحب سلطة تعلو سلطة الفتاة فى المكان، لذا فالتوقيع على الاتفاقية وتطبيقها أمر مهم للغاية.

من جهته، قال رضا الدنبوقى مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية إن الدولة المصرية في حاجة لمثل هذا النوع من المعاهدات لأنه بالنسبة لقوانين العمل ليس هناك ما ينص على أي عقوبات ضد المتهمين بالتحرش في أماكن العمل فقد خلا قانون العمل من أية نصوص حول ذلك، ولكن هناك مواد في الدستور تنص على حماية المرأة من التحرش بشكل عام مثل المادة 306 مكرر من قانون العقوبات، وهي متعلقة بالتحرش بالنساء بشكل عام.

"مصر تحتاج إلى وضع قوانين صارمة مع وضعها فى حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن"، أضاف الدنبوقى لـ"التحرير"، متابعا "لا بد من البدء في إجراءات توفر البيئة اللازمة لتطبيق القانون مثل توفير كاميرات داخل الشركات، ووضع قانون يضمن حماية الشهود والمبلغين في جرائم العنف الأسري والجنسي ضد النساء".

وبالنسبة للمجتمع المصري، أوضح الدنبوقى أنه في حاجة إلى نشر الثقافة المجتمعية والتعامل مع الشخص الذي يتم التحرش به على أنه ناج وصاحب حق ولا يتم توجيه اللوم إليه لأن أغلب النساء تخشى من التنميط والوصم المجتمعي.

الدنبوقي أكد أن مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية يتحمل التوعية المجتمعية بالمساهمة في العمل على مشروع مفوضية مناهضة التمييز المنصوص عليها في الماده 53 من الدستور، وكذلك عمل دورات تدريبية على مناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي وتفعيل تلك الاتفاقية وحث مصر على التوقيع عليها احتراما لالتزامات مصر واتفاقياتها الدولية، وكذا تفعيلا لنص المادة 11 من الدستور المصري.

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