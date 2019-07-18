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هل توقع مصر على اتفاقية العنف والتحرش داخل العمل؟

أقرت منظمة العمل الدولية الجمعة أول معاهدة دولية بشأن العنف والتحرش في مواقع العمل تنصّ على مبدأ المعاقبة على هذه الأفعال، وهناك حملة تطالب مصر بالتوقيع على المعاهدة
تحرير:هالة صقر ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
التحرش داخل أماكن العمل
التحرش داخل أماكن العمل
أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى تقرير لها أن "امرأة من كل ثلاث نساء في العالم تتعرض لشكل ما من أشكال التحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل في الحياة"، وفى دراسة نشرتها مؤسسة "تومسون رويترز" احتلت القاهرة المرتبة الأولى فى قائمة أخطر المدن على النساء فى عام 2017، واستهدفت الدراسة أوضاع النساء فى المدن الكبيرة على مستوى العالم، وهذا ما دفع المنظمات النسائية فى مصر لإعداد قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة فى محاولة للحد من الظاهرة، كما وضعت منظمة العمل الدولية اتفاقية دولية بشأن العنف والتحرش فى مواقع العمل. فهل توقع مصر على الاتفاقية؟
اتفاقية مناهضة التحرش فى مواقع العمل أقرت منظمة العمل الدولية الجمعة خلال الشهر الماضى أول معاهدة دولية بشأن العنف والتحرش في مواقع العمل، وتنص المعاهدة على مبدأ المعاقبة على هذه الأفعال، وحظيت بأصوات الأغلبية الساحقة من أعضاء المنظمة أثناء اجتماعها السنوي. وتنتظر المعاهدة تصديق البلدان عليها حتى تكتسب
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وفاة-زوجة-الكاتب-الصحفي-إبراهيم-سعدة

وفاة زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة غرقا بالساحل الشمالي

لقيت زوجة الكاتب الصحفي، إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الأخبار الأسبق، مصرعها غرقًا في أثناء السباحة على شاطئ إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي. وكانت "نادين"، وهي سويسريّة الأصل وفي العقد السابع من عمرها، تسبح في أحد الشواطئ، إلا أنها تعرّضت إلى الغرق، وفشلت كل محاولات إنقاذها، ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المستشفى. وولد إبراهيم سعده في 3 نوفمبر سنة 1937 في مدينة بورسعيد وتوفي 12 ديسمبر 2018 في القاهرة بعد معاناة طويلة مع المرض.
أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

أول تعليق من وزير الرياضة على غرق طفلة بحمام سباحة

قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تعازيه الحارة من خلال الاتصال الهاتفى الذى أجراه مع محمد عبد الرؤوف والد الطفلة التي لقيت مصرعها اليوم غرقا بحمام السباحة في مركز شباب مدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف. وأعرب الوزير عن حزنه الشديد لما ألم بابنته وأكد له أنه أصدر عدة قرارات بالمحاسبة الفورية للمقصرين المتسببين بهذا الحادث الأليم. تضمنت القرارات التى صدرت فور وقوع هذا الحادث الأليم إحالة كل من مدير إدارة الشباب والرياضة بإدارة الواسطى بمحافظة بنى سويف والمدير التنفيذي لمركز شباب مدينة الواسطى لجهات التحقيق المعنية.
طالب-بالثانوية‎ (1)

حارب «السرطان والثانوية».. محمد فتح الله طالب بدرجة مقاتل

لم يفقد الأمل للحظة واحدة وتمسكه بطموحه رغم المرض اللعين الذي ينهش في جسده النحيف، وتحدى خوفه وقاوم المرض في أقوى صوره حتى تفوق وبجدارة في امتحانات الثانوية العامة الأخيرة وحصل على مجموع 93% بالشعبة الأدبية، وحقق مراده بإصرار وعزيمة دون الالتفاف إلى المرض. الشاب "محمد فتح الله عبد المعبود محمد"، الذي يُقيم في قرية طحلة بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حارب السرطان اللعين وتمسك بالأمل ولم ييأس حتى تفوق على "المرض والامتحانات"، إلا أن ممسؤولي المحافظة لم يلتفتوا إليه.
طقس-حار (7)

الأرصاد: طقس الجمعة شديد الحرارة.. و8 مدن+40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية، معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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التحرش-الجنسي-داخل-القطار

بعد تدريبهم.. هل ينجح عمال القطارات فى وقف التحرش؟

تعد ظاهرة التحرش من أكثر الظواهر التى تؤرق النساء على مستوى العالم وتقيد حريتهن، وكذا الحال في مصر، ما دفع المنظمات النسائية، لإعداد قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة فى محاولة للحد من الظاهرة، خاصة مع صعوبة إثبات التحرش الجنسى، ولأن كافة الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن أغلب حالات التحرش تحدث فى المواصلات العامة، بدأت هيئة السكة الحديد فى التحرك لمواجهة الظاهرة من خلال تدريب العاملين لديها على طرق نشر الوعى لمكافحة التحرش داخل القطارات، بما يكفل حرية المرأة، ولكن هل تنجح التجربة وتستمر داخل القطارات، ويتم تعميمها بوسائل المواصلات؟
سرطان-الثدي

ناجية من سرطان الثدي.. قهرت اليأس فانتصرت

اليأس كلمة لا يرددها إنسان إلا بعد فقدانه الأمل واستسلامه للأمر الواقع، كأن يمرض فيفقد الأمل فى العلاج فيستسلم للموت بكل سهولة. هذا ما يحدث مع الكثيرات من النساء بعد إصابتهن بمرض سرطان الثدى، فالمرأة دائما تتعامل بعواطفها، وأغلب النساء لا يتمكنّ من السيطرة على حالات الاكتئاب التى تصيبهن نتيجة المواقف السيئة التى يتعرضن لها فى حياتهن، ويتجاهلن بشكل لا إرادى أن السرطان وغيره من الأمراض تحتاج إلى حالة نفسية جيدة، والتمسك بالأمل والثقة الكاملة بأن خوض المعركة يحتاج إلى الإرادة والرغبة فى العلاج والحياة. هذا ما تنصح به إحدى الناجيات من سرطان الثدى.
الزيادة-السكانية

أبو حامد:حل الزيادة السكانية تنفيذ استراتيجية 2030

لا يتوقف عدد سكان مصر عن الزيادة، رغم المقترحات، والبرامج التى تضعها الحكومة سنويا من أجل مواجهة الزيادة السكانية، التى تلتهم النمو الاقتصادى وتهدده، فمع بداية عام 2019 أعلنت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن عدد سكان مصر هذا العام سجل 98 مليونا و808 آلاف و899 نسمة، وهو ما دفع جهاز التعبئة والإحصاء إلى إطلاق مجموعة من التحذيرات بشأن الزيادة السكانية وتأثيرها السلبى على الحالة الاقتصادية، وضرورة البحث عن حلول حاسمة، لأن الأمر تحول إلى تحدٍّ، وهو ما يطرح تساؤلا حول كيفية مواجهة الحكومة هذا التحدى الصعب.
دار-الافتاء-المصرية

كيف نجحت دار الإفتاء فى جذب 8 ملايين فيسبوكى؟

احتلت السوشيال ميديا مساحة كبيرة للغاية من حياة معظم الأشخاص وخاصة فئة الشباب، كما تحولت خلال السنوات الماضية إلى أداة قوية فى التأثير على عقولهم من جانب بعض الجماعات المتطرفة، وهو ما دفع دار الإفتاء إلى محاربة أفكار هذه الجماعات من خلال نفس الأداة ونجحت بالفعل فى جذب ملايين المتابعين لها، وأحدثت جدلا واسعا تمكنت من خلاله من تكوين رؤية واضحة عن الأفكار الخاطئة التى تسيطر على عقول الشباب وبدأت فى تصحيحها من خلال الرد على أسئلتهم اليومية، ونشر الفتاوى التى تخص حياتهم اليومية، ولم تقتصر على هذا بل تفاعلت مع أحداثهم اليومية مثل كأس الأمم الإفريقية.
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