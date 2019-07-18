تجنبي ظهور التجاعيد حول الفم بهذه الطرق

التعرض المباشر للشمس يعتبر أحد محفزات القرح التي تؤدي بدورها إلى حدوث ندبات وتلف للشفاه، مما يجعلها تبدو أكبر سنًّا، إذ لابد من استخدام مراهم واقية

تحرير:إسراء سليمان ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

تشققات الفم

نقوم بالعديد من العادات السيئة كل يوم ولا نعرف أنها تؤثر على طبيعة البشرة على المدى الطويل، وخاصة عند التقدم في العمر، فعبوس الوجه عند التوتر والغضب ليس مجرد تعبيرات وستنتهي، ولكنها تترك آثارا متمثلة في خطوط الوجه، وخاصة في نهاية العينين أو جبهة الوجه، وبعد ذلك تكون واضحة وتصاحبها بعض التجاعيد، كما أن قلة الترطيب عامل أساسي في الحصول على بشرة باهتة، والرغبة في الحصول على "تان" يكون له تأثير سيئ أيضًا، وبعض مستحضرات التجميل تترك أيضًا آثارا لا يستهان بها، نقلا عن "dailymail".

نحن في عصر متغير بشكل دائم، ولكن الهوس بمكافحة علامات تقدم العمر وخاصة حول الشفايف من الثوابت الأساسية التي يسعى العديد من الأشخاص للتخلص منها، كما أن ما يرعب هو ظهور علامات مبكرة مما يعطي مؤشرًا بتراجع الشباب، لذا قامت الطبيبة ريخا تايلور بمشاركة بعض العادات السيئة التي نفعلها يوميًّا وتتسبب في ظهور