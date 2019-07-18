صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

تجنبي ظهور التجاعيد حول الفم بهذه الطرق

التعرض المباشر للشمس يعتبر أحد محفزات القرح التي تؤدي بدورها إلى حدوث ندبات وتلف للشفاه، مما يجعلها تبدو أكبر سنًّا، إذ لابد من استخدام مراهم واقية
تحرير:إسراء سليمان ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
تشققات الفم
تشققات الفم
نقوم بالعديد من العادات السيئة كل يوم ولا نعرف أنها تؤثر على طبيعة البشرة على المدى الطويل، وخاصة عند التقدم في العمر، فعبوس الوجه عند التوتر والغضب ليس مجرد تعبيرات وستنتهي، ولكنها تترك آثارا متمثلة في خطوط الوجه، وخاصة في نهاية العينين أو جبهة الوجه، وبعد ذلك تكون واضحة وتصاحبها بعض التجاعيد، كما أن قلة الترطيب عامل أساسي في الحصول على بشرة باهتة، والرغبة في الحصول على "تان" يكون له تأثير سيئ أيضًا، وبعض مستحضرات التجميل تترك أيضًا آثارا لا يستهان بها، نقلا عن "dailymail".
نحن في عصر متغير بشكل دائم، ولكن الهوس بمكافحة علامات تقدم العمر وخاصة حول الشفايف من الثوابت الأساسية التي يسعى العديد من الأشخاص للتخلص منها، كما أن ما يرعب هو ظهور علامات مبكرة مما يعطي مؤشرًا بتراجع الشباب، لذا قامت الطبيبة ريخا تايلور بمشاركة بعض العادات السيئة التي نفعلها يوميًّا وتتسبب في ظهور
اقرأ المزيد
أمراض-من-حمام-السباحة

500 مرض مرتبط بحمامات السباحة.. طرق الوقاية منها

كان هناك 500 مرض مرتبط بمياه حمامات السباحة في السنوات الـ15 الماضية، إليك أهم ما قد تصاب به وكيفية ضمان بقائك آمنًا خلال موسم الصيف. إذا كنت قد أصبت بمرض ما في أي وقت مضى بعد السباحة، فربما يكون ذلك بسبب مياه حمام السباحة الملوثة، وفقا لتقرير صدر عام 2018 عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فقد مرض أكثر من 27000 شخص من حمامات السباحة وأحواض الاستحمام الساخنة، ولحسن الحظ، هناك احتياطات يمكنك اتخاذها للتأكد من عدم إضافة نفسك إلى هذا الرقم، فإذا كان لديك حمام سباحة، فكل شيء يبدأ بمصدر المياه الخاص بك.
الصبار

جل الصبار علاج للسكري.. كيف يمكنك استخدامه؟

الصبار من أقدم النباتات المستخدمة في الطب التقليدي، حيث تم استخدام الجل الموجود داخل أوراقه لخصائصه المهدئة والشفائية، وتشير الدراسات الحديثة إلى أن لديه القدرة في إدارة مرض السكري. يرتفع مستوى السكر في الدم عند الإصابة بمرض السكري، ويحدث هذا الأمر عندما لا يستطيع الجسم إنتاج كمية كافية من الأنسولين لتحطيم الجلوكوز، وهناك نوعان من السكري، النوع الأول يشير إلى أن البنكرياس لا ينتج الأنسولين، والنوع الثاني يشير إلى أن جسمك لا يستخدم الأنسولين جيدا، وذلك وفقا لما ذكره موقع Welcome to StyleCraze.
مرضى-القلب-في-رمضان

اكتشاف خلية جديدة من نوعها للشفاء من أمراض القلب

اكتشف علماء جامعة كالجاري في كندا، حسب دورية shilfa، أن هناك عددا من الخلايا التي يمكن أن تؤدي إلى علاجات جديدة لمصابي النوبات القلبية. تم العثور على تلك الخلايا في المساحة الخالية المحيطة بالقلب، حيث يحيط بالقلب غشاء مليء بالسوائل يسمى "سائل تامور"، الذي لم يستطع الباحثون فهم وظيفة ذلك الغشاء بشكل جيد في الأوقات الماضية. كما وجد الباحثون خلية جديدة من نوعها التي لم تكن معروفة من قبل، تسمى "بلاعم التجويف التاموري" +Gata6، والتي تساعد على تقوية وشفاء عضلة القلب، وذلك من خلال تجاربهم على الفئران.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org