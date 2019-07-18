تجنبي ظهور التجاعيد حول الفم بهذه الطرق

التعرض المباشر للشمس يعتبر أحد محفزات القرح التي تؤدي بدورها إلى حدوث ندبات وتلف للشفاه، مما يجعلها تبدو أكبر سنًّا، إذ لابد من استخدام مراهم واقية
نقوم بالعديد من العادات السيئة كل يوم ولا نعرف أنها تؤثر على طبيعة البشرة على المدى الطويل، وخاصة عند التقدم في العمر، فعبوس الوجه عند التوتر والغضب ليس مجرد تعبيرات وستنتهي، ولكنها تترك آثارا متمثلة في خطوط الوجه، وخاصة في نهاية العينين أو جبهة الوجه، وبعد ذلك تكون واضحة وتصاحبها بعض التجاعيد، كما أن قلة الترطيب عامل أساسي في الحصول على بشرة باهتة، والرغبة في الحصول على "تان" يكون له تأثير سيئ أيضًا، وبعض مستحضرات التجميل تترك أيضًا آثارا لا يستهان بها، نقلا عن "dailymail".
نحن في عصر متغير بشكل دائم، ولكن الهوس بمكافحة علامات تقدم العمر وخاصة حول الشفايف من الثوابت الأساسية التي يسعى العديد من الأشخاص للتخلص منها، كما أن ما يرعب هو ظهور علامات مبكرة مما يعطي مؤشرًا بتراجع الشباب، لذا قامت الطبيبة ريخا تايلور بمشاركة بعض العادات السيئة التي نفعلها يوميًّا وتتسبب في ظهور
نحن في عصر متغير بشكل دائم، ولكن الهوس بمكافحة علامات تقدم العمر وخاصة حول الشفايف من الثوابت الأساسية التي يسعى العديد من الأشخاص للتخلص منها، كما أن ما يرعب هو ظهور علامات مبكرة مما يعطي مؤشرًا بتراجع الشباب، لذا قامت الطبيبة ريخا تايلور بمشاركة بعض العادات السيئة التي نفعلها يوميًّا وتتسبب في ظهور تجاعيد حول الفم، بعد ملاحظة زيادة في عدد المرضى الذين يعانون من هذه المشكلات، وبالرغم من أن البعض لا يمكن تجنبه بسهولة، إلا أنه يمكنك القيام بها بشكل أقل للحفاظ على شفايف ممتلئة لفترة أطول، وتجنب ظهور خطوط في الوجه:
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1- العبوس أو الحزن
يظهر بشكل واضح في صور إنستجرام المتداولة بين المستخدمين، ومحبي السيلفي فيتخذون دائمًا وضع الحزن أو العبوس كتعبير عما يزعجهم، ولكن تكرار هذه العادة سيكون لها تأثير سلبي وسيئ على نعومة الجلد حول الشفايف، ويجب تجنبه على الفور وفقًا لما قالته الطبيبة تايلور.
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2- استخدام "شاليموه"
بالرغم من أن النساء يفضلن استهلاك المشروبات من خلال استخدام شاليموه لتجنب ترك أثر من أحمر الشفاه على الزجاج، أو حدوث أي خلل في مظهرهن، إلا أن الاستخدام المتكرر له تأثير ضار على المدى البعيد متمثلا في ظهور التجاعيد، والتغيير من نضارة الشفايف، فقالت الطبيبة تايلور: "إن تناول المشروبات من خلال الشاليموه بانتظام يقلل من الكولاجين الموجود في الشفايف".
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3- قلة الترطيب
تعتبر الشفايف انعكاسا مباشرا لصحة خلايا الأنسجة لدينا، وذلك وفقًا لما قاله أحد مختصي الجمال، فعندما تكون هذه الخلايا في معدلات صحية، تصبح الشفايف مليئة بالحيوية والنضارة، ومن المؤكد أنها ستبدو ممتلئة مثلما يرغب بها كثير من النساء، وعلى الجانب الآخر عدم شرب كميات كافية من المياه ما يقرب من لتر تقريبًا، يجعل الشفايف جافة ومجعدة، وتصبح متشققة وعرضة للالتهبات والعدوى، لهذا السب يجب أن يكون الاعتناء بهما متمثلا في استخدام مرطبات أما بالداخل فالمياه هي الخيار الأمثل.
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4- حمام الشمس
التعرض المباشر للشمس يعتبر أحد محفزات القرح التي تؤدي بدورها إلى حدوث ندبات وتلف للشفاه، مما يجعلها تبدو أكبر سنًّا، وللوقاية نصحت الطبيبة ريخا بوضع واقٍ من أشعة الشمس، وذلك لن يساعد فقط في الحفاظ على ترطيب الشفاه ولكنه أيضًا يحميها من الأشعة فوق البنفسجية المميتة.
5- التدخين
ينتج عن التدخين جذور حرة في الجسم تساهم بشكل كبير في الشيخوخة المبكرة، ومن المحتمل أيضًا أن تسهم الحركة المتكررة لسحب السيجارة في التجاعيد حول الشفايف، وتؤدي بعد إلى نزيف وتشققات بالفم، علقت الطبيبة ريخا على ذلك قائلةً: "الإقلاع عن التدخين بمثابة حل مثالي" ليس للحفاظ على الشفايف فقط، ولكن على الصحة بشكل عام.
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