سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ترامب يراهن على أمريكا اللاتينية لإحراج إيران دوليا

توجهت الولايات المتحدة إلى أمريكا اللاتينية في محاولة لتشكيل تحالف ضد الإرهاب، يشمل قرارات منسقة ومتفقا عليها بشأن تنظيماته ومصادر تمويله على مستوى العالم
تحرير:محمود نبيل ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
ترامب
ترامب
توجهت الولايات المتحدة إلى العديد من المناطق في العالم من أجل البدء في تشكيل تحالف ضد إيران وتنظيماتها المدعومة في مختلف البلدان بالشرق الأوسط، وذلك بعد غياب الدعم الكافي من جانب أوروبا في هذا الملف، رغم التحالف التاريخي الذي يجمع الطرفين. وتراهن الولايات المتحدة الأمريكية على جولة دبلوماسية بقيادة وزير الخارجية مايك بومبيو لقارة أمريكا الجنوبية، من أجل تكوين التحالف الدولي الذي من شأنه أن يتوافق في العديد من الخطوات والرؤيات الخاصة بمواجهة الإرهاب والتطرف على مستوى العالم.
ونظرًا لأن الولايات المتحدة تعاني من أجل الحصول على الدعم من حلفائها التقليديين في أوروبا لمكافحة التهديدات الإيرانية، فقد اضطرت إلى البحث في مكان آخر عن الدعم، مثل أمريكا اللاتينية. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وقالت إذاعة "إن بي آر" الأمريكية، إن وزير الخارجية
اقرأ المزيد
دونالد ترامب

«النواب الأمريكي» يرفض اقتراح بدء إجراءات عزل ترامب

رفض النواب الأمريكيون اقتراحا لإطلاق إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مخمدين بذلك موجة من الغضب العارم بعد أن وجه الأخير انتقادات عنصرية لـ4 نائبات ديمقراطيات. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، صوت 332 نائبا ضد الاقتراح الذي قدمه النائب الديمقراطي آل جرين، حول ما إذا كان يقتضي إطلاق إجراءات عزل ترامب، في حين أيده 95 من أعضاء المجلس. وانضم النواب الديمقراطيون البالغ عددهم 235 نائبا، والذين يشكلون الغالبية، إلى زملائهم الجمهوريين، لإرجاء اقتراح العزل إلى أجل غير مسمى، على الرغم من إبداء عدد كبير من الديمقراطيين رغبتهم في إطلاق إجراءات العزل.
ترامب-أردوغان

البنتاجون: تركيا ستخسر 9 مليارات دولار بسبب «إف 35»

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها ستبدأ عملية استبعاد تركيا رسميا من برنامج الطائرة "أف-35"، مشيرة إلى قرار تركيا شراء منظومة "اس 400" سيؤثر على علاقة أنقرة بالناتو. ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الاقتناء والدعم الذاتي إيلين لورد قولها إن تركيا ستخسر 9 مليارات دولار من جراء تقليص صفقة طائرات "أف 35"، مشيرة إلى أن الوزارة أبلغت الطيارين الأتراك الذين يتدربون في الولايات المتحدة بضرورة المغادرة بحلول 31 يوليو.
البيت-الأبيض

أمريكا ترفض رسميا بيع «F-35» لتركيا: مستحيل

علقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج المقاتلات "F-35" بسبب شراء البلاد منظومات الصواريخ "إس-400" الروسية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستضر التعاون بين أنقرة وواشنطن، بحسب "روسيا اليوم". وقال البيت الأبيض، في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء: "للأسف، قرار تركيا شراء منظومات الدفاع الجوي إس-400 يجعل استمرار مشاركتها في برنامج F-35 أمرا مستحيلا". وأضاف البيان: "لا يمكن أن تتعايش F-35 مع المنصة الروسية لجمع المعلومات الاستطلاعية، التي سيتم استخدامها لدراسة القدرات المتطورة لهذه الطائرات".
دونالد ترامب

انقسام أمريكي بسبب تغريدات ترامب العنصرية

صوت مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، لإدانة التصريحات العنصرية التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع. ففي يوم الأحد الماضي، أثار ترامب حالة من الغضب عندما وجه سلسلة من التغريدات العنصرية، ضد 4 عضوات ديمقراطيات في مجلس النواب يطلب منهن "العودة" إلى بلدانهن الأصلية. في الوقت الذي يعد فيه عضوات الكونجرس اللاتي هاجمهن ترامب، أليكساندريا أوكاسيو كورتيز، ورشيدة طالب، وإلهان عمر وآيان بريسلي، مواطنات أمريكيات، ولد 3 منهن في الولايات المتحدة، فيما ولدت إلهان عمر في الصومال، ووصلت إلى الولايات المتحدة وهي في الثانية عشرة من عمرها.
اقرأ المزيد من الأخبار
الصين

هل تتخلى الصين عن إيران بالمشاركة في تحالف ترامب؟

لم تعد الصين قادرة على البقاء صامتة تجاه التوترات التي تعيشها منطقة الخليج ومضيق هرمز، على خلفية التهديدات التي تواجهها ناقلات النفط والتجارة العالمية خلال العبور من الممر الملاحي الهام، والذي بات جزءًا أصيلًا من الأزمات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران. الصين باعتبارها واحدة من القوى السياسية والاقتصادية الداعمة لإيران، فضلت الصمت إزاء التوترات المتصاعدة في تلك المنطقة، وذلك على الرغم من اعتمادها بشكل رئيسي على المواد النفطية التي تُنقل عبر المضيق، بالإضافة إلى أهميته البالغة كوسيلة لنقل تجارتها العالمية.
ترامب (1)

لماذا تراجعت واشنطن عن معاقبة رجل دبلوماسية إيران؟

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في ترك الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية مع إيران، رغم زيادة التوتر بين البلدين، بعد الأنباء التي تم تداولها حول تراجع واشنطن عن فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، في خطوة مفاجئة ربما تحمل الكثير من التكهنات. وفي إطار العقوبات الأمريكية المتواصلة على طهران، أعلنت وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، في 24 يونيو الماضي، أن ظريف سيوضع على قائمة سوداء في ذلك الأسبوع، وهو موقف علني غير مألوف، لأن واشنطن عادة لا تكشف مسبقا عن تلك القرارات، لمنع أهدافها من نقل أصول خارج الاختصاص القضائي لها.
البيت-الابيض

صراع في البيت الأبيض انتهى بتأجيل الهجوم على إيران

تابعت الأوساط السياسية العالمية باهتمام كبير أمر الضربة العسكرية التي كانت الولايات المتحدة بصدد شنها ضد بعض المواقع الإستراتيجية المؤثرة في إيران، وذلك على خلفية إسقاط طائرة بدون طيار صباح أمس الخميس. وعلى الرغم من التقارير الإعلامية التي استعرضت اللحظات الأخيرة التي شهدت تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إتمام الضربة، فإن القليل منها تناول بالتفاصيل المشاورات والمحطات النقاشية التي أدت للاستقرار على ضرب إيران، والمستندات التي أوقفت هذا الهجوم في اللحظات الأخيرة.
ترامب

رسالة مفاجئة من ترامب لإيران عبر عُمان.. والرد صادم

بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برسالة إلى إيران عبر سلطنة عُمان، تزامنت مع تقارير تحدثت عن عدول ترامب عن توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية، بحسب "رويترز". وأكد ترامب في رسالته أنه غير راغب في خوض حرب مع طهران ويرغب في الحوار، لكنه مع ذلك حذر من هجوم وشيك قد يستهدف إيران، وفق مسؤولين إيرانيين. وقال المسؤولون إن ترامب منح الإيرانيين "مهلة محدودة" من أجل الرد على رسالته. وكان رد إيران الفوري على رسالته، التأكيد على موقف مرشد نظام طهران، علي خامنئي، الرافض لإجراء أي محادثات مع واشنطن، لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن خامنئي سيستلم الرسالة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org