ترامب يراهن على أمريكا اللاتينية لإحراج إيران دوليا

توجهت الولايات المتحدة إلى أمريكا اللاتينية في محاولة لتشكيل تحالف ضد الإرهاب، يشمل قرارات منسقة ومتفقا عليها بشأن تنظيماته ومصادر تمويله على مستوى العالم

تحرير:محمود نبيل ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

ترامب

توجهت الولايات المتحدة إلى العديد من المناطق في العالم من أجل البدء في تشكيل تحالف ضد إيران وتنظيماتها المدعومة في مختلف البلدان بالشرق الأوسط، وذلك بعد غياب الدعم الكافي من جانب أوروبا في هذا الملف، رغم التحالف التاريخي الذي يجمع الطرفين. وتراهن الولايات المتحدة الأمريكية على جولة دبلوماسية بقيادة وزير الخارجية مايك بومبيو لقارة أمريكا الجنوبية، من أجل تكوين التحالف الدولي الذي من شأنه أن يتوافق في العديد من الخطوات والرؤيات الخاصة بمواجهة الإرهاب والتطرف على مستوى العالم.

ونظرًا لأن الولايات المتحدة تعاني من أجل الحصول على الدعم من حلفائها التقليديين في أوروبا لمكافحة التهديدات الإيرانية، فقد اضطرت إلى البحث في مكان آخر عن الدعم، مثل أمريكا اللاتينية. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وقالت إذاعة "إن بي آر" الأمريكية، إن وزير الخارجية