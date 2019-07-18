عرض 9 منازل للبيع مقابل فرنك سويسري واحد
تحرير:فيروز ياسر
١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
بلدة سويسرية
تخطط بلدة سويسرية تسمى مونتي شياجا باللغة الإيطالية لبيع 9 منازل مقابل فرنك سويسري واحد فقط في محاولة لاستعادة الحياة في المدينة النائية بالقرب من الحدود الإيطالية.
ومن ضمن شروط العرض التي تقدمها القرية تجديد المنازل الحجرية من قبل المشترين، كما لا داعي لقلق السكان بشأن شبكات المياه، حيث إن القرية موصولة بأفضلها.
وما يساعد الأشخاص على شراء تلك المنازل أن البلدة لها إطلالة ساحرة على نهر فيرزاسكا الجبلي شديد النقاوة وصولا إلى بحيرة ماجيوري، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة «الإندبندنت».
ووفقًا للخطة الإلكترونية المكتوبة باللغة الإيطالية، فإن هذه القرية أصبحت مهجورة بالكامل منذ سبعينيات القرن الماضي، لكنها حافظت على بنيتها الأصلية مع المباني المعمارية التقليدية.. تعرف على فنادق غريبة حول العالم
كما يخطط المجلس المحلي أولاً لبناء كوخ للمتنزهين وراكبي الدراجات في محاولة لجذب الناس إلى
ووفقًا للخطة الإلكترونية المكتوبة باللغة الإيطالية، فإن هذه القرية أصبحت مهجورة بالكامل منذ سبعينيات القرن الماضي، لكنها حافظت على بنيتها الأصلية مع المباني المعمارية التقليدية.. تعرف على فنادق غريبة حول العالم
كما يخطط المجلس المحلي أولاً لبناء كوخ للمتنزهين وراكبي الدراجات في محاولة لجذب الناس إلى المنطقة، وقبل أن تكون المنازل متاحة للشراء، يجب على سلطات البناء المحلية التوقيع على الخطة المقترحة، والتي من المتوقع أن تتم في الخريف.
وفي عام 2017 عرضت قرية ألبينن السويسرية على الناس 15000 جنيه إسترليني للتنقل إلى هناك كوسيلة لزيادة عدد السكان المتناقص.. اقرأ أيضا: صديقان يحولان كنيسة قديمة إلى منزل عائلي فخم.
يتبع العرض الأخير فرص عقارية مماثلة في إيطاليا، حيث يتم بيع المنازل بأقل من 1 يورو.