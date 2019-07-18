عرض 9 منازل للبيع مقابل فرنك سويسري واحد

تحرير:فيروز ياسر ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

بلدة سويسرية

تخطط بلدة سويسرية تسمى مونتي شياجا باللغة الإيطالية لبيع 9 منازل مقابل فرنك سويسري واحد فقط في محاولة لاستعادة الحياة في المدينة النائية بالقرب من الحدود الإيطالية. ومن ضمن شروط العرض التي تقدمها القرية تجديد المنازل الحجرية من قبل المشترين، كما لا داعي لقلق السكان بشأن شبكات المياه، حيث إن القرية موصولة بأفضلها. وما يساعد الأشخاص على شراء تلك المنازل أن البلدة لها إطلالة ساحرة على نهر فيرزاسكا الجبلي شديد النقاوة وصولا إلى بحيرة ماجيوري، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة «الإندبندنت».

ووفقًا للخطة الإلكترونية المكتوبة باللغة الإيطالية، فإن هذه القرية أصبحت مهجورة بالكامل منذ سبعينيات القرن الماضي، لكنها حافظت على بنيتها الأصلية مع المباني المعمارية التقليدية.. تعرف على فنادق غريبة حول العالم كما يخطط المجلس المحلي أولاً لبناء كوخ للمتنزهين وراكبي الدراجات في محاولة لجذب الناس إلى