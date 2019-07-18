جريمة

انتقامًا منه.. شقيقان يقتلان سمكري في المنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
لفظ سمكري سيارات مسجل شقي أنفاسه الأخيرة، على يد شقيقين يعملان في الجزارة، لوجود خلافات قديمة بينهم منذ عام ونصف، أسفرت عن إصابته لأحدهم بجرح عميق بمطواة في وجهه، ليضعا حدًا لتلك الخلافات بقتله بسكين الجزارة فور رؤيته أثناء اقتياده دراجة بخارية في المنطقة. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، عن وصول مصاب بجرح عميق في البطن جثة هامدة إلى مستشفى المنصورة، ووصول شقيقه كفيف مصابًا بجروح في الرأس.
على الفور، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن المجني عليه يدعى "حلمي. أ. ص"، 35 عامًا، سمكري سيارات ومسجل شقي فرض سيطرة. وبسؤال أسرة المجني عليه، اتهموا "محمد. ح. ع" 36 عامًا، جزار مسجل جنائي، وشقيقه "أحمد. ح. ع" 25 عامًا، جزار، بقتل أخيه لوجود خلافات قديمة بينهم. بتقنين الإجراءات الأمنية
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حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (2)

إصابة 26 شخصًا في انقلاب سيارتين بالمنيا

أصيب 26 شخصًا، بينهم 11 من عمال المزارع، إثر وقوع حادثي انقلاب سيارتين ربع نقل وميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا، اليوم الخميس، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وأزيل آثار الحادثيين، وجرى تسيير حركة المرور. تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادثين منفصلين على الطريق الصحراوي الغربي بزمام مركز المنيا.
غرق

مصرع طفل غرقا في حمام سباحة ببني سويف

لقيت طفلة مصرعها غرقًا، اليوم الخميس، في مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم نقلها جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الواسطي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة. تعود تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بمصرع "فاطمة م. ع - 12 عامًا"، مقيمة في قرية أطواب، مركز الواسطى، غرقًا، أثناء قيامها بالاستحمام في مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى الرياضي.
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تريلا و48 ساعة.. تفاصيل مصرع مأمور ضرائب بالشرقية

«غريق الشبراوين».. عبارة تصدرت المشهد والبحث لنحو يومين بمحافظة الشرقية؛ إثر وقوع حادث بين سيارة نقل ثقيل «تريلا»، وأخرى نصف نقل، امتد لتصادم السيارة الأخيرة بدراجة نارية «موتوسيكل» كان يقودها شاب وبرفقته والد زوجته، وذلك في طريق عودتهما من العمل بالقرب من ترعة «الشبراوين» بطريق «ههيا – الزقازيق» بدائرة مركز شرطة ههيا، حيث انقلبت السيارة بعدما أطاحت بالدراجة لعدة أمتار، ليسقط العجوز مضرجًا بدمائه في حالة شديدة الخطورة، قبل أن تبتلع مياه الترعة زوج ابنته بعدما أطاحَّ الحادث بجثمانه فيها، وتبدأ رحلة البحث عن الجثمان على مدار ساعات طوال.
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الشرطة تداهم أوكار الكيف من الغردقة للإسكندرية

ضربات ناجحة وجهتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمختلف مديريات الأمن في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية خاصة مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، واستهدفت الحملات الأمنية المكبرة التي قادها ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الإسكندرية- البحر الأحمر - الإسماعيلية – البحيرة) وقطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع اللواء علاء سليم.
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القبض-على-متهم

ضرب وسرقة.. فك لغز مقتل رجل أعمال داخل شقته بجمصة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، اليوم الخميس، من ضبط سيدة وشابان تورطا في قتل رجل أعمال وصاحب مصنع لصناعة الأوني في شقته بمنطقة الصفا مدينة جمصة لسرقته، إذ تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أحد الأشخاص بعثوره على جثمان والده المتغيب منذ يومين، في شقته بجمصة واختفاء هاتفه المحمول وسيارته الملاكي ومحفظة نقوده وعدد من الأجهزة الكهربائية بالشقة، ما يعني وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.
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حبس قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم 4 أيام

قررت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، مساء الإثنين حبس "خالد م ف ع" المتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني. كما قررت النيابة تحريز الساطور المستخدم في الحادث، وإرساله إلى مصلحة الطب الشرعي، لمطابقة الدماء التي لطخته بدماء الضحايا الخمسة، وللتأكد من أنّه هو المستخدم في الحادث من عدمه، بالإضافة إلى رفع البصمات عليه والتأكد من أنها للقاتل وأنّه لا توجد عليه بصمات أخرى، وفي حالة وجود بصمات أخرى يتم تحديد صاحبها.
تبادل-الزوجات

قرار جديد من النيابة في قضية تبادل الزوجات بالمنصورة

أمرت نيابة المنصورة، اليوم السبت، تحت إشراف المستشار محمد سعد ثريا، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة، إخلاء سبيل شقيقين من قرية شاوة المتهمين بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدعو لتبادل الزوجات، على ذمة التحقيقات، بعد أن أنكرا أمام النيابة الاتهامات المنسوبة إليهما، وكانت الأجهزة الأمنية، الخميس، ألقت القبض عليهما، بعد تعقب أجهزتهم وتحديد مكانهم وأنهم أنشأوا صفحة على فيسبوك، للترويج لفكرة تبادل الزوجات بين راغبي المتعة الحرام.
تبادل-الزوجات

رجال ولكن.. شقيقان يروجان لتبادل الزوجات بالمنصورة

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، القبض على شقيقين من قرية شاوة التابعة لمدينة المنصورة، أنشآ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، للترويج لفكرة تبادل الزوجات بين راغبي المتعة الحرام. تلقى اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، عن ورود إشارة برصد إدارة التوثيق والمعلومات لوجود صفحة على الفيس بوك تروج لتبادل الزوجات، واستخدام منزل سكني في قرية شاوة، للترويج للفكرة.
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