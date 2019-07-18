انتقامًا منه.. شقيقان يقتلان سمكري في المنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

حبس - أرشيفية

لفظ سمكري سيارات مسجل شقي أنفاسه الأخيرة، على يد شقيقين يعملان في الجزارة، لوجود خلافات قديمة بينهم منذ عام ونصف، أسفرت عن إصابته لأحدهم بجرح عميق بمطواة في وجهه، ليضعا حدًا لتلك الخلافات بقتله بسكين الجزارة فور رؤيته أثناء اقتياده دراجة بخارية في المنطقة. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، عن وصول مصاب بجرح عميق في البطن جثة هامدة إلى مستشفى المنصورة، ووصول شقيقه كفيف مصابًا بجروح في الرأس.

على الفور، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن المجني عليه يدعى "حلمي. أ. ص"، 35 عامًا، سمكري سيارات ومسجل شقي فرض سيطرة. وبسؤال أسرة المجني عليه، اتهموا "محمد. ح. ع" 36 عامًا، جزار مسجل جنائي، وشقيقه "أحمد. ح. ع" 25 عامًا، جزار، بقتل أخيه لوجود خلافات قديمة بينهم. بتقنين الإجراءات الأمنية