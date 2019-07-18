جريمة

في سوهاج.. الاسم تاجر ماشية والتهمة نصاب

تحرير:محمد الشاملي ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
سوق لبيع ماشية
سوق لبيع ماشية
"صفقة العمر".. هكذا حلم ثلاثة أشخاص يقيمون يمركز طهطا في محافظة سوهاج، عمدوا إلى توظيف أموالهم في تجارة رابحة بحثا عن "مكسب مضمون" وقع اختيارهم على أحد الأشخاص ذاع صيته في تجارة الماشية، فأسرعوا لإبرام اتفاق بينهم يقتضي حصولهم على مبالغ مالية تتجاوز الـ700 ألف جنيه لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الماشية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أن أحلام الثلاثة الوردية تحولت سرابا مع عدم التزام الطرف الثاني بما وعد به، ليقرروا إبلاغ الشرطة بحثا عن حقوقهم المالية.
تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (ثلاثة مواطنين، مقيمين بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) بتضررهم من أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 770 ألف جنيه لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الماشية مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا
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حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (2)

إصابة 26 شخصًا في انقلاب سيارتين بالمنيا

أصيب 26 شخصًا، بينهم 11 من عمال المزارع، إثر وقوع حادثي انقلاب سيارتين ربع نقل وميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا، اليوم الخميس، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وأزيل آثار الحادثيين، وجرى تسيير حركة المرور. تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادثين منفصلين على الطريق الصحراوي الغربي بزمام مركز المنيا.
غرق

مصرع طفل غرقا في حمام سباحة ببني سويف

لقيت طفلة مصرعها غرقًا، اليوم الخميس، في مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم نقلها جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الواسطي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة. تعود تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بمصرع "فاطمة م. ع - 12 عامًا"، مقيمة في قرية أطواب، مركز الواسطى، غرقًا، أثناء قيامها بالاستحمام في مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى الرياضي.
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تريلا و48 ساعة.. تفاصيل مصرع مأمور ضرائب بالشرقية

«غريق الشبراوين».. عبارة تصدرت المشهد والبحث لنحو يومين بمحافظة الشرقية؛ إثر وقوع حادث بين سيارة نقل ثقيل «تريلا»، وأخرى نصف نقل، امتد لتصادم السيارة الأخيرة بدراجة نارية «موتوسيكل» كان يقودها شاب وبرفقته والد زوجته، وذلك في طريق عودتهما من العمل بالقرب من ترعة «الشبراوين» بطريق «ههيا – الزقازيق» بدائرة مركز شرطة ههيا، حيث انقلبت السيارة بعدما أطاحت بالدراجة لعدة أمتار، ليسقط العجوز مضرجًا بدمائه في حالة شديدة الخطورة، قبل أن تبتلع مياه الترعة زوج ابنته بعدما أطاحَّ الحادث بجثمانه فيها، وتبدأ رحلة البحث عن الجثمان على مدار ساعات طوال.
حملة-أمنية-في-العبور (2)

الشرطة تداهم أوكار الكيف من الغردقة للإسكندرية

ضربات ناجحة وجهتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمختلف مديريات الأمن في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية خاصة مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، واستهدفت الحملات الأمنية المكبرة التي قادها ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الإسكندرية- البحر الأحمر - الإسماعيلية – البحيرة) وقطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع اللواء علاء سليم.
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شركات -مزيفة-نصب

حكاية إعلان قاد مدير شركة لتوظيف العمالة خلف القضبان

حب المال حجب الرؤية عن قلبه وعقله على حد سواء، جُل همه وأقصى أمانيه باتا فى الحصول على لقب "مليونير"، يتحول لأصحاب النفوذ المالية يمتلك ثروة تصير حديث الأهالي، ينتقل للعيش في فيلا واقتناء سيارة فارهة، لكنه كان يبحث عن السبيل والملاذ للظفر بتلك المميزات وتحقيق الأحلام على أرض الواقع، تلك الخطوة التي زينها له الشيطان، وسوس له بأنه أمام "فرصة العمر" التي ستمنحه قبلة الحياة وتنتشله من الفقر وتعبر به نحو الجهة المقابلة، حيث الثراء الفاحش وسط "كبار البلد".
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المؤبد لـ3 متهمين و15 سنة لـ16 آخرين بـ«مغارة سوهاج»

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 سنة لـ 16 متهما من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمؤبد لـ 3 آخرين، كما عاقبت متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مغارة سوهاج»، على خلفية تكوينهم وتأسيسهم خلية مسلحة اتخذت من الظهير الصحراوي بسوهاج وكرا للتدريب على استخدام وتخزين الأسلحة والعبوات المتفجرة، خلال عام 2015، قبل أن يتم ضبطهم في مأمورية ناجحة لضباط الأمن الوطني بالتعاون مع رجال البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج.
صرف-صحى

مأساة في سوهاج.. غرق 3 أشقاء وابن عمهم في بيارة صرف

مأساة حية عاشها الأهالي بمركز جرجا بسوهاج اليوم، بعد غرق ثلاثة أشقاء، وابن عمهم، بعد نزولهم في بيارة صرف صحي داخل منزلهم لتنظيفها، إذ في أثناء العمل أصيب الأربعة بحالة اختناق شديد بسبب سوء التهوية، وارتفاع غاز ثانى أكسيد الكربون، حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة. تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، بلاغا بالحادث، وقام الأهالي بمساعدة قوات الحماية المدنية في انتشال الجثث الأربع، ونقلها إلى مستشفى جرجا العام، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث حول الواقعة.
انقلاب-اتوبيس

إصابة 29 سودانيا في انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي

تعرض 29 شخصا يحملون الجنسية السودانية، للإصابة، اليوم الخميس، وذلك إثر انقلاب أتوبيس تابع لشركة نقل بالكيلو 50 على الطريق الصحراوي الشرقي "قنا - سوهاج"، وتم نقل المصابين لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج. والبداية بتلقي اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارا من الدكتور خالد يوسف مدير مرفق إسعاف قنا، بالحادث، وكشفت تحريات العميد محمود حسن مدير المباحث الجنائية، أنه وقع انقلاب أتوبيس يقل مجموعة من السودانيين بالكيلو 50 على الطريق الصحراوى نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.
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