في سوهاج.. الاسم تاجر ماشية والتهمة نصاب

تحرير:محمد الشاملي ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

سوق لبيع ماشية

"صفقة العمر".. هكذا حلم ثلاثة أشخاص يقيمون يمركز طهطا في محافظة سوهاج، عمدوا إلى توظيف أموالهم في تجارة رابحة بحثا عن "مكسب مضمون" وقع اختيارهم على أحد الأشخاص ذاع صيته في تجارة الماشية، فأسرعوا لإبرام اتفاق بينهم يقتضي حصولهم على مبالغ مالية تتجاوز الـ700 ألف جنيه لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الماشية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أن أحلام الثلاثة الوردية تحولت سرابا مع عدم التزام الطرف الثاني بما وعد به، ليقرروا إبلاغ الشرطة بحثا عن حقوقهم المالية.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (ثلاثة مواطنين، مقيمين بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) بتضررهم من أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 770 ألف جنيه لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الماشية مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا



تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (ثلاثة مواطنين، مقيمين بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) بتضررهم من أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 770 ألف جنيه لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الماشية مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه لم يلتزم بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، بالمخالفة لأحكام القانون.



أكدت التحريات صحة الواقعة، وأضافت بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.



عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتحرى عنه واعترف بارتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين.





