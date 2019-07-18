جريمة

العثور على جثة شاب أمام سنترال أبو المطامير

تحرير:محمود عبد الصبور ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عثر أهالي منطقة عزبة خميس التابعة لبندر كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على جثة شاب ملقى أمام السنترال، وتم إبلاغ المباحث الجنائية بقسم شرطة أبو المطامير التابع لمحل إقامة القتيل، وتم نقل الجثة لمستشفى أبو المطامير العام، إذ تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث قسم شرطة أبو المطامير بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة خلف سنترال أبو المطامير.
وعلى الفور انتقل على الفور العميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية، والنقيب محمد ترابيس معاون مباحث المركز، وقوة من قسم الشرطة لمكان الحادث. وبالفحص تبين العثور على جثة "عبدالله.ا.ش" شاب وملقاة في الأرض الزراعية امام السنترال، وتم نقل الجثة لمستشفى أبو المطامير العام. وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت
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انتحار طالب أزهري وبخه والده لعدم دخول الامتحانات

أقدم طالب ثانوية أزهرية، مقيم في قرية الغنامين التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، على الانتحار شنقًا بغرفة منزله، بسبب توبيخ والده وتوعده له بالعقاب، عند عودته من السفر بإحدى الدول العربية، بعد أن تبين له عدم دخوله الامتحانات. تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ من مأمور مركز سيدي سالم، يفيد بوصول إشارة من شرطة النجدة، بانتحار الطالب "ا. ك. ا - 18 عامًا" مقيم بقرية الغنامين التابعة لذات المركز.
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تحقيق عاجل في مصرع طفلة داخل حمام سباحة ببني سويف

فتحت مديرية الشباب والرياضة في محافظة بنى سويف، اليوم الخميس، تحقيقًا عاجلًا عقب غرق طفلة داخل حمام سباحة مركز شباب الواسطى شمال المحافظة، وعلى الفور انتقل أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة وإدارة الشؤون القانونية بالمديرية، إلى مركز شباب الواسطي للوقوف على ملابسات الواقعة والتحقيق مع المسؤولين. وكانت طفلة لقيت مصرعها، اليوم، غرقًا في مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى، شمال بني سويف وتم نقلها لمشرحة مستشفى الواسطى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
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إصابة طفل بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

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انتحار شاب في «نيل بني سويف» حزنا على ابن شقيقته

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العثور على طفل مشنوق بدورة مياه مسجد بإيتاي البارود

عثر أهالي قرية جبارس قبلي التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم، على جثة طفل مشنوق داخل دورة مياه بأحد المساجد، عقب أداء صلاة الجمعة، في ظروف غامضة وسط حالة من الخوف والرعب بين أهالي القرية، وجاري انتقال فريق من النيابة العامة لمكان الحادث داخل المسجد للمعاينة ونقل الجثة لمشرحة المستشفى العام بإيتاي البارود، وانتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وتكثف مباحث البحيرة بقيادة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، من جهودها لكشف غموض الحادث ومعرفة أسبابه.
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سائق ينهي خلافاته مع نسيبه بـ«طعنة موت» بالشرقية

أقدم سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياة عامل، تربطهما علاقة نسب؛ إثر نشوب خلافات أسرية بينهما، حيث استلَّ «مطواة» كانت بحوزته، وسدد عدة طعنات للمجني عليه حتى فارق الحياة، فيما لاذ المتهم بالفرار فور ارتكاب جريمته بعزبة «شاهين» التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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سر «شبشب» كشف جريمة الانتقام والدم في البحيرة

"شبشب بمسرح الجريمة" قاد ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة إلى كشف لغز العثور على ربة منزل مقتولة غارقة في دمائها بمركز إيتاي البارود، بعد بلاغ تلقاه اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، بالعثور على "م. ل. ح" 21 سنة، بها طعنات بالصدر والبطن داخل منزل زوجها، وكشفت معاينة الرائد إسلام السعدني رئيس وحدة مباحث إيتاي البارود، عن وجود جثة المجني عليها داخل إحدى حجرات المنزل مُكبلة اليدين والقدمين وبها طعنات.
العثور علي جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (2)

العثور على جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (صور)

عثر أهالي قرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، منذ قليل، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل القرية المجاور لمنزل القتيل، وتم إبلاغ المباحث الجنائية بمركز كفر الدوار. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل قرية كوم الطرفاية التابعة للمركز.
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