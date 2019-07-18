العثور على جثة شاب أمام سنترال أبو المطامير

تحرير:محمود عبد الصبور ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

صورة أرشيفية

عثر أهالي منطقة عزبة خميس التابعة لبندر كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على جثة شاب ملقى أمام السنترال، وتم إبلاغ المباحث الجنائية بقسم شرطة أبو المطامير التابع لمحل إقامة القتيل، وتم نقل الجثة لمستشفى أبو المطامير العام، إذ تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث قسم شرطة أبو المطامير بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة خلف سنترال أبو المطامير.

وعلى الفور انتقل على الفور العميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية، والنقيب محمد ترابيس معاون مباحث المركز، وقوة من قسم الشرطة لمكان الحادث. وبالفحص تبين العثور على جثة "عبدالله.ا.ش" شاب وملقاة في الأرض الزراعية امام السنترال، وتم نقل الجثة لمستشفى أبو المطامير العام. وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت