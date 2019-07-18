الشرطة تداهم أوكار الكيف من الغردقة للإسكندرية

تحرير:محمد الشاملي ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

حملة أمنية

ضربات ناجحة وجهتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمختلف مديريات الأمن في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية خاصة مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، واستهدفت الحملات الأمنية المكبرة التي قادها ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الإسكندرية- البحر الأحمر - الإسماعيلية – البحيرة) وقطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع اللواء علاء سليم.

أسفرت الجهود عن ضبط عاطل سبق اتهامه فى قضيتين "مخدرات" لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار وترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، حال استقلاله سيارة ملاكى، وبحوزته 45 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11,250 كيلو جرام. وضبط سائق مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا بحوزته 1.5 كجم حشيش مخبأة

أسفرت الجهود عن ضبط عاطل سبق اتهامه فى قضيتين "مخدرات" لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار وترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، حال استقلاله سيارة ملاكى، وبحوزته 45 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11,250 كيلو جرام.



وضبط سائق مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا بحوزته 1.5 كجم حشيش مخبأة داخل مخزن سرى بسيارة كان يستقلها بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر إضافة إلى ضبط 20 كيلو جراما من نبات البانجو بحوزة هارب من حكم قضائي بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية.



وشملت الجهود ضبط عاطل لاتجاره في المواد المخدرة، وترويجها بدائرة مركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة حال تواجده بذات الدائرة وبحوزته 35 جراما لمخدر الهيروين.





