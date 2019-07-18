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عقوبات تنتظر شركات النصب على المصريين باسم الحج

السعودية: بياناتهم ليست ضمن الحجاج ودخلوا البلاد بغرض السياحة.. وعبده: الشركات السبب ولابد من معاقبتها عقابًا شديدًا بشكل فوري.. وصدقي: علم المواطنين من عدمه هو الفيصل
تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مع اقتراب موسم الحج من كل عام تبدأ الشركات العاملة بمجال السياحة الدينية على وجه التحديد فى العمل على جذب أكبر عدد من الراغبين فى زيارة الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج والعمرة من خلال نشر الدعاية والإعلانات الخاصة، والتسابق فى تقديم رحلات مخفضة لضيوف الرحمن، إلا أن هذا العام شهد واقعة غريبة تمثلت فى قيام بعض الشركات بالنصب على الحجاج المصريين من خلال استغلال التسهيلات التى تقدمها السعودية لراغبي دخول الأراضي السعودية من أجل حضور بعض الحفلات الترفيهية التى تقيمها المملكة، وتسير رحلات لراغبي أداء مناسك العمرة على أساس أنها رحلات سياحية ترفيهية.
تفاصيل الأزمة الشركات لم تقم باستخراج تأشيرة الدخول للمصريين على أنها تأشيرة لأداء مناسك الحج والعمرة، وإنما قامت باستخراجها على هيئة «تأشيرة فعالية» خاصة بدخول المملكة العربية السعودية بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه، ليكتشفوا بعد ذلك أن هذه التأشيرة غير مسجلة على أنظمة
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حريق

52 ألف حريق في 2018.. كيف تتصدى الحكومة للحرائق؟

تهدد الحرائق العديد من المحافظات فى مصر خلال فصل الصيف، كما أن الحرائق بدأت تزداد بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية مع ظاهرة تغير المناخ التى يعانى منها العالم، وهو ما يشكل خطورة على أرواح المواطنين وكذلك سلامة العديد من المبانى التجارية، والمنازل، وهو ما يتطلب من الحكومة وضع خطة واضحة لمواجهة الحرائق خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة الارتفاع المستمر فى درجات الحرارة بسبب ظاهرة الاحتباس الحرارى، وحتى لا تحدث كوارث بسبب الحرائق مثلما حدث فى أسواق العتبة والموسكى، حيث تسببت فى خسائر فادحة، وهو ما يطرح تساؤلا دائما عن كيفية تصدي الحكومة لهذه الحرائق.
مصلحة-الطب-الشرعى

رئيس الطب الشرعي لـ«التحرير»: لم يتم إقالتي

قالت الدكتورة سعاد عبدالغفار رئيس مصلحة الطب الشرعي، وكبير الأطباء الشرعيين، إن كل ما أُثير حول إعفائها من منصبها أمر غير صحيح تماما وليس له أى أساس من الصحة، مشيرة إلى أنها بلغت سن المعاش القانوني، بالإضافة إلى انتهاء مدة الـ6 أشهر التى منحها لها القرار الصادر من وزير العدل ورئيس الجمهورية فى 17 يناير الماضى. وأضافت عبدالغفار فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن مدة خدمتها فى رئاسة المصلحة انتهت أمس، وبالتالي لم تعد على قوة المصلحة فى الوقت الراهن، وسيتم اختيار رئيس جديد للمصلحة خلال الأيام القليلة المقبلة.
رئاسة-مجلس-الوزراء

تسريح العاملين ورفع دعم الخبز.. الحكومة تنفي 9 شائعات

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: خلط أطنان من القمح بالتراب داخل الشون، ورفع الدعم عن الخبز نهائيًا، ورفع سعر الأرز التمويني إلى 12 جنيهًا، كما نفت ما تردد عن إلغاء الامتحانات على التابلت في نظام التعليم الجديد، ومنع الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات واقتراض شركة العاصمة الإدارية الجديدة 20 مليار جنيه لتعثرها ماليًا.
عدادا-كهرباء (1)

الكهرباء ترد على المواطنين: لا صحة لقراءة العدادات كل شهرين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إصدار تعليمات من وزارة الكهرباء للمحصلين بقراءة العدادات كل شهرين بهدف إدخال المواطنين في شريحة أعلى للكهرباء. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول إصدار تعليمات من وزارة الكهرباء للمحصلين بقراءة العدادات كل شهرين، مُوضحةً أن قراءة العدادات تتم شهريا وبشكل منتظم بما يعكس الاستهلاك الشهري الفعلي للمواطن.
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جمارك-مطار -القاهرة(1)

إقلاع أولى رحلات مصر للطيران لنقل الحجاج

أقلعت صباح اليوم الخميس، أولى رحلات مصر للطيران لنقل حجاج بيت الله الحرام من الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي؛ وذلك في إطار الجسر الجوى الذي تنظمه مصر للطيران سنويا لنقل ضيوف الرحمن. وتنظم الشركة خلال موسم الحج الحالي 351 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، بمعدل 206 رحلات جوية إلى جدة لنقل 41 ألف حاج، و145 رحلة إلى المدينة المنورة لنقل 35 ألف حاج. ومن المقرر أن تكون تقلع آخر رحلة في مرحلة الذهاب إلى الأراضي المقدسة يوم 5 أغسطس المقبل، حيث تنقل مصر للطيران أكثر من 70 ألف حاج مع نهاية الموسم، وتبدأ رحلات عودة الحجاج يوم 14 أغسطس المقبل.
صحف-سعودية

صحف سعودية: بوادر أزمة صامتة تعصف بعلاقات تركيا وقطر

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، الشروط البريطانية للإفراج عن السفينة الإيرانية، كما أطلعتنا على مطالبة المملكة لقطر بتسهيل قدوم الحجاج، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "مرونة بريطانية مشروطة حيال السفينة الإيرانية"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن بريطانيا أبدت أمس، مرونة حيال ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، وعرضت تسهيل الإفراج عنها ولكن مقابل شروط.
الريال-السعودى (1)

قبل موسم الحج| شروط البنوك للحصول على الريال السعودي

مع اقتراب موسم الحج، بدأت البنوك الحكومية والعاملة في مصر في توفير الريال السعودي، خاصة أنه يعد من أهم العملات التى يحتاجها المصريون، خاصة عند القيام بأداء مناسك الحج أو العمرة، حيث يزداد الطلب بشكل كبير على الريال السعودي، وهو ما دفع البنوك إلى وضع شروط ومحددات للحصول عليه. ومنذ قرار تحرير أسعار صرف العملات في عام 2016، ارتفع سعر الريال السعودى بأكثر من الضعف ليصل إلى مستويات تتراوح حاليا ما بين 4.44 و4.41 جنيه، فى مقابل سعره قبل التعويم بمستوى يتراوح ما بين 1.8 و2 جنيه.
محطات-بنزين-في -السعودية (2)

السعودية ترفع أسعار البنزين في السوق المحلية

قالت شركة أرامكو السعودية إنها رفعت أسعار البنزين في السوق المحلية يوم الأحد بالتوقيت المحلي ليصبح سعر بنزين 91 أوكتين 1.53 ريال ارتفاعا من 1.44 ريال، وبنزين 95 أوكتين 2.18 ريال ارتفاعا من 2.10 ريال، بحسب "رويترز". وقالت أرامكو في بيان إن تعديل أسعار البنزين تأتي في إطار خطط الحكومة لإصلاح أسعار الطاقة والمياه وسوف تكون خاضعة للتغيرات في أسعار الصادرات العالمية. وكانت وزارة الطاقة السعودية أصدرت بيانا بتاريخ 12 ديسمبر 2017، بشأن خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة "المشتقات النفطية المحلية.
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