عقوبات تنتظر شركات النصب على المصريين باسم الحج

السعودية: بياناتهم ليست ضمن الحجاج ودخلوا البلاد بغرض السياحة.. وعبده: الشركات السبب ولابد من معاقبتها عقابًا شديدًا بشكل فوري.. وصدقي: علم المواطنين من عدمه هو الفيصل

تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

مع اقتراب موسم الحج من كل عام تبدأ الشركات العاملة بمجال السياحة الدينية على وجه التحديد فى العمل على جذب أكبر عدد من الراغبين فى زيارة الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج والعمرة من خلال نشر الدعاية والإعلانات الخاصة، والتسابق فى تقديم رحلات مخفضة لضيوف الرحمن، إلا أن هذا العام شهد واقعة غريبة تمثلت فى قيام بعض الشركات بالنصب على الحجاج المصريين من خلال استغلال التسهيلات التى تقدمها السعودية لراغبي دخول الأراضي السعودية من أجل حضور بعض الحفلات الترفيهية التى تقيمها المملكة، وتسير رحلات لراغبي أداء مناسك العمرة على أساس أنها رحلات سياحية ترفيهية.

تفاصيل الأزمة الشركات لم تقم باستخراج تأشيرة الدخول للمصريين على أنها تأشيرة لأداء مناسك الحج والعمرة، وإنما قامت باستخراجها على هيئة «تأشيرة فعالية» خاصة بدخول المملكة العربية السعودية بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه، ليكتشفوا بعد ذلك أن هذه التأشيرة غير مسجلة على أنظمة

تفاصيل الأزمة

الشركات لم تقم باستخراج تأشيرة الدخول للمصريين على أنها تأشيرة لأداء مناسك الحج والعمرة، وإنما قامت باستخراجها على هيئة «تأشيرة فعالية» خاصة بدخول المملكة العربية السعودية بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه، ليكتشفوا بعد ذلك أن هذه التأشيرة غير مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج، ويتم إعادتهم للبلاد مرة أخرى دون أداء المناسك.

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الأزمة تفجرت بعدما أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي وشركات الطيران عن منع سفر أي راكب يحمل التأشيرة الفعالية، الخاصة بحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه، بعدما قامت السلطات بمنع السعودية دخول نحو 30 مصريا من حاملي هذه التأشيرة؛ لأنها غير مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج، وتم إعادتهم مرة ثانية لمطار القاهرة الدولي، وتحقق سلطات الأمن معهم لمعرفة الشركات التي استخرجت لهم التأشيرات.



السلطات السعودية اكتشفت الحيلة الجديدة من الشركات بسبب عدم تدوين بيانات الركاب ضمن الحجاج، وإنما يتم تسجيلهم على أنهم سياح، ورفضت السلطات السعودية دخول الحجاج بهذه التأشيرة وتم إعادتهم إلى القاهرة.

سحب التراخيص

محمد عبده عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، قال من حق المملكة العربية السعودية، أن ترفض دخول من يحملون هذه التأشيرة إلى أراضيها، ولكن المسئولية الكبرى تقع على عاتق شركات السياحة التى تعلم جيدًا القوانين السعودية، ولابد أن تعاقب عقابًا شديدًا وحازمًا بشكل فوري وأن يتم تبلغ وزارة الساحة بأسماء هذه الشركات ويسحب ترخيصها لمدة خمس سنوات فى المرة الأولى حتى لا تتكر هذه الواقعة التى تسيئ للعلاقات المصرية السعودية وإذا تكررت المخالفة مرة أخرى يتم سحب الترخيص منها بشكل نهائي.



وأضاف عبده أن مثل هذه الأمور تضر بسمعة الشركات السياحية المصرية والعلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفًا: يجب عدم التساهل مع هذه الشركات لأنها تضرب بمصلحة الدولة ومصلحة الوطن عرض الحائط.

التعويضات

وتابع عضو لجنة السياحة، أن المتضررين من هذه الواقعة إذا كانوا يعلمون من البداية بنية هذه الشركات فليس لهم الحق فى المطالبة بالتعويض ويكونون شركاء فى المسئولية، أما إذا كانوا لا يعلمون شيئًا عن هذا المخطط فلابد أن يتم تعويضهم من قبل الشركات التى قامت بالنصب عليهم.

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عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، قال إن قرار معاقبة هذه الشركات يعود إلى الجهات التنفيذية المتمثلة فى وزارة السياحة وشعبة السياحة بالغرف التجارية، وهناك قانون يجب أن يتم تطبيقه، لا نريد أن نملي عليهم القرارات التى يجب عليهم اتخاذها.

سوء الاستخدام

وأضاف صدقي فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "قبل أن يتم الحديث عن معاقبة الشركات المتسببة فى الواقعة لابد أن يتم فتح تحقيق موسع فى الواقعة ومعرفة أبعادها من كافة الجوانب، والوقوف على مجموعة من الأمور أهما ما إذا كان المواطنون المتضررون يعلمون قبل دخولهم إلى الأراضي السعودية المقدسة أن تأشيرة الدخول الخاصة بهم تأشيرة زيارة، وأنها لا تخول لهم أداء مناسك الحج والعمرة أم لا وأنها ليست لهذا الغرض.



إذا ثبت من خلال التحقيقات التى تُجريها الجهات التنفيذية أن المتضررين تعاقدوا مع شركات السياحة على استخراج تأشيرة لأداء مناسك الحج والعمرة، وتم استخراجها من قبل الشركات لغرض أخر كحضور حفلات الترفيه مستغلة التسهيلات التى توفرها المملكة بدون علمهم، يجب فى هذه الحالة أن يتم محسابة هذه الشركات وسحب تراخيصها على الفور لأنها أرتكبت خطأً كبيرًا، مضيفًا: أستبعد هذا الأمر لأن هناك حظرا من السعودية على تأشيرات العمرة والحج نتيجة استعداد المملكة لموسم الحج، كما أن مناسك الحج لم تبدأ بعد.

فهلوة المصريين

وشدد رئيس سياحة البرلمان، على صعوبة الحكم فى إذا ما كانت شركات السياحة هي المخطئة، أو أن المواطنين هم السبب فيما حدث، وأنهم هم من أساؤوا استخدام التأشيرة «لجؤوا إلى فهلوة المصريين» إلا بعد أن يتم التحقيق فى الواقعة، ومعرفة ملابسات ما حدث، مطالبًا المسافرين بتحرى الدقة والتأكد التأشيرة تتوافق مع غرض الرحلة قبل مغادرة الأراضي المصرية.

أول رحلة للحج

ومن الجدير بالذكر أن أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام الحجاج، قد غادرت صالة مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من صباح الخميس، إلى الأراضي السعودية على متن الشركة الوطنية مصر للطيران، ومن المقرر أن تكون آخر رحلة في مرحلة الذهاب يوم 5 أغسطس المقبل وستبدأ مرحلة عودة حجاج بيت الله يوم 14 أغسطس المقبل.

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وكانت شركة مصر للطيران، قد اتخذت الترتيبات المطلوبة للتيسير على ضيوف الرحمن خلال رحلتهم إلى الأراضي المقدسة في مرحلتي الذهاب والعودة، بما يعينهم على أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة وتم إعداد كافة الإجراءات اللازمة لخدمة حجاج دولتي فلسطين ومالي المتعاقدة على نقلهم مصر للطيران بجانب الحجاج المصريين من منطلق الدور الريادي الإفريقي.