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رحلة شوقي طنطاوي من «هاملت» إلى «غزل البنات»

توفي الفنان شوقي طنطاوي، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 66 عاما، ويعد (طنطاوي) من الفنانين البارزين فى مسرح الفنان محمد صبحي، وواصل عمله بالفرقة لمدة 50 عاما متواصلة
تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
شوقى طنطاوى ومحمد صبحى
شوقى طنطاوى ومحمد صبحى
بكلمات مؤثرة نعى الفنان محمد صبحى، الفنان شوقي طنطاوي، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 66 عاما، فقد تكلم عن الرفيق والأخ الجدع الذي بدأ مشواره بفرقته المسرحية وأنهاه معه، وعن مدى إخلاصه لعمله ووفائه له ودعمه المستمر لـ«صبحي»، وعن كونه واحدا من الأعضاء الأساسيين بفرقته وأقدمهم، فيقدّر عدد سنوات وجوده مع الفرقة المسرحية بـ50 عاما. رحلة شوقي طنطاوي بدأت فى منتصف الثمانينيات وانتهت اليوم، برصيد ليس كبيرا من الأعمال، لكنها رغم قلتها، وهي وصلت إلى 25 عملا، فإنها أعمال درامية ومسرحية مميزة.
رحلة شوقي طنطاوي بدأت مع مسرحية «هاملت» بطولة محمد صبحي، والتى عرضت عام 1978، إذ ذهب حينها إلى (صبحي) وهو لا يزال طالبا فى مرحلة الثانوية، يريد أن يشارك في العرض المسرحي، وتبناه محمد صبحي، وشارك فى العرض بدور (مرسليس)، ومنذ ذلك الوقت وهو عضو أساسي في فرقة محمد صبحي. مسرحية «هاملت»
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نبيل الحلفاوي يدافع عن العسيلي: الأخ أصر على التصوير

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شوقي-طنطاوي

وفاة شوقي طنطاوي.. ومحمد صبحي: رحل الصديق الوفي

أعلن الفنان محمد صبحى، قبل قليل، عن رحيل الفنان شوقي طنطاوي، حيث كتب على صفحته الرسمية، بموقع «فيسبوك»: «البقاء لله... رحل شوقي طنطاوي أكثر المخلصين على مدار 50 عاما.. واليوم.. بكل أسى وحزن عميق أعزي نفسي وأسرتك وجمهورك.. تلميذي وأخي وصديقي وزميلي ومساعدي.. رحلت وتركتني.. أنت الذي جئت لي تلميذا في ثانوي عام 1969 لتشترك في عرض هاملت وبقيت بالفرقة حتى الآن.. خمسون عاما مضت.. كنت فيها الصديق الوفي والسند لم أجد في رحلتي مثلك مخلصا وفيا، كنت لآخر لحظة رجلا».
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غريب في بيتي.. أشهر 5 أفلام جمعت جمهور الكرة والفن

هناك ترابط بين الفن وكرة القدم، فعشقهما يوحد الشعوب، وهناك الكثيرون من الفنانين الذين قدموا شخصية لاعب الكرة، وبعضهم نال شهرة واسعة بسبب هذا الدور الذي كان بمنزلة بوابة عبور إلى قلوب جمهور الرياضة والفن معًا، وبمناسبة كأس إفريقيا، مع انطلاق فعاليات بطولة الأمم الإفريقية «كان 2019»، دعونا نسترجع أبرز الأعمال السينمائية التي اقتحمت حياة لاعب كرة القدم، وقدمت صورة مختصرة عن لاعبي الكرة، ولسنا هنا بصدد الاتفاق أو الاختلاف مع الصورة التي قدمها الفن للاعب كرة القدم، ولكن نذكر القراء بالأفلام والنجوم الذين جسدوا الشخصية.
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فنانون بدرجة سفراء نوايا حسنة| «نيللي وآسر» الأحدث

في السنوات الأخيرة كثُر تولي فنانين من المنطقة العربية منصب سفراء النوايا الحسنة، وهو منصب تتبناه منظمة دولية، كالأمم المتحدة، وتتعاون فيه مع شخصيات بارزة في مجالاتها من أدب، وفن، ورياضة، وعلوم، ورياضة، وغيرها من المجالات المختلفة، الذين وافقوا على الإسهام في نشر جهود المنظمة الدولية، وبرامجها، وصناديقها المختلفة، التي تخدم ملايين البشر في كل بقاع الأرض، ويكون الاختيار من الأشخاص، الذين يبدون الالتزام بمخاطبة جمهور عالمي، ولديهم القدرة على ذلك في محيطهم.
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