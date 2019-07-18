رحلة شوقي طنطاوي من «هاملت» إلى «غزل البنات»

توفي الفنان شوقي طنطاوي، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 66 عاما، ويعد (طنطاوي) من الفنانين البارزين فى مسرح الفنان محمد صبحي، وواصل عمله بالفرقة لمدة 50 عاما متواصلة
بكلمات مؤثرة نعى الفنان محمد صبحى، الفنان شوقي طنطاوي، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 66 عاما، فقد تكلم عن الرفيق والأخ الجدع الذي بدأ مشواره بفرقته المسرحية وأنهاه معه، وعن مدى إخلاصه لعمله ووفائه له ودعمه المستمر لـ«صبحي»، وعن كونه واحدا من الأعضاء الأساسيين بفرقته وأقدمهم، فيقدّر عدد سنوات وجوده مع الفرقة المسرحية بـ50 عاما. رحلة شوقي طنطاوي بدأت فى منتصف الثمانينيات وانتهت اليوم، برصيد ليس كبيرا من الأعمال، لكنها رغم قلتها، وهي وصلت إلى 25 عملا، فإنها أعمال درامية ومسرحية مميزة.
رحلة شوقي طنطاوي بدأت مع مسرحية «هاملت» بطولة محمد صبحي، والتى عرضت عام 1978، إذ ذهب حينها إلى (صبحي) وهو لا يزال طالبا فى مرحلة الثانوية، يريد أن يشارك في العرض المسرحي، وتبناه محمد صبحي، وشارك فى العرض بدور (مرسليس)، ومنذ ذلك الوقت وهو عضو أساسي في فرقة محمد صبحي.
مسرحية «هاملت»
رحلة شوقي طنطاوي بدأت مع مسرحية «هاملت» بطولة محمد صبحي، والتى عرضت عام 1978، إذ ذهب حينها إلى (صبحي) وهو لا يزال طالبا فى مرحلة الثانوية، يريد أن يشارك في العرض المسرحي، وتبناه محمد صبحي، وشارك فى العرض بدور (مرسليس)، ومنذ ذلك الوقت وهو عضو أساسي في فرقة محمد صبحي.
مسرحية «هاملت» مأخوذة عن نص وليم شكسبير، إخراج وبطولة محمد صبحي، بمشاركة «نيفين رامز، هناء الشوربجي، عبد المنعم عيسى، عماد رشاد، عبد الله إسماعيل». اقرأ أيضا| وفاة شوقي طنطاوي.. ومحمد صبحي: رحل الصديق الوفي
وبعد تلك المسرحية بـ7 أعوام، شارك شوقي طنطاوي فى مسرحية «المهزوز» مع معلمه محمد صبحي، نص لينين الرملي، وبطولة «شريهان، أحمد آدم، ناجي سعد، محمود القلعاوي، مصطفى رزق»، ليشارك بعد ذلك فى مسرحية «وجهة نظر» التى تناولت مأساة مجموعة من المكفوفين، ولعب خلالها دور (شريف يحيى)، إلى جوار كل من الفنان محمد صبحي، والفنانة هناء الشوربجي، والفنانة عبلة كامل، والفنان محمود أبو زيد والفنانة عزة لبيب.
وفى عام 1993، شارك فى مسرحية «على بلاطة» التى أخرجها محمد صبحي، تأليف مهدي يوسف، وبطولة «صابرين، سناء يونس، ممدوح وافي، عماد رشاد»، وفى العام التالي سجل مسلسل «يوميات ونيس» ظهوره الأول على الشاشة بفضل محمد صبحي، مجسدًا دور (مطاوع) واستمرت الشخصية حتى الجزء الثامن الذي حمل عنوان «ونيس والعباد وأحوال البلاد» وعُرض عام 2013.
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ولم يترك شوقي طنطاوي، الفنان محمد صبحى يوما، إذ شاركه أيضا فى مسرحية «ماما أمريكا» التى عرضت عام 1998، ولعب خلالها دور (موظف الشهر العقاري)، والتى تدور أحداثها حول عائلة تبحث عن حقها الضائع، وشارك فى بطولة المسرحية كل من «هناء الشوربجي، شعبان حسين، عبد الله مشرف، مجدي صبحي، محمود أبو زيد»، وشارك بعد ذلك فى مسرحية «كارمن» أمام محمد صبحي وسيمون.
وفى تلك الفترة لم يكن عمله مقصورا على التمثيل فقط بل سعى لتعلّم الإخراج، حيث عمل مساعد مخرج فى عدة أعمال، أبرزها: «يوميات ونيس 4»، «فارس بلا جواد»، «عايش فى الغيبوبة»، «ونيس وأيامه 7»، فكان يحرص على المشاركة بالتمثيل والإخراج، لتجد أن اسمه يوجد على تتر الأعمال مرتين، الأولى كممثل والثانية كمساعد مخرج.
وفي الألفية الجديدة قدم شخصيتين، الأولى (سائق) فى مسرحية «سكة السلامة»، والأخرى المتقدم للوظيفة فى محلات "إيزاك عنبر" فى مسرحية «لعبة الست»، والعملان من بطولة الفنان محمد صبحى والفنانة سيمون، وحصل على راحة لمدة عامين، ليعود بعد ذلك بشخصية (عبد الهادي شاهين) فى مسلسل «فارس بلا جواد»، ثم يغيب عن المسرح ويواصل عمله فى الأعمال الدرامية، إذ شارك فى «ملح الأرض، أنا وهؤلاء، عايش فى الغيبوبة، رجل غني.. فقير جدا، يوميات ونيس وأحفاده، ونيس وأيامه، ونيس والعباد وأحوال البلاد».
وكان آخر الأعمال الدرامية التي شارك فيها هو مسلسل «يوميات ونيس» فى جزئه الثامن، الذى عرضه فى رمضان 2013، ليغيب عن الأضواء لمدة أربعة أعوام، ثم يعود إلى خشبة المسرح مرة أخرى مع رفيق المشوار الفنان محمد صبحي، فى مسرحية «غزل البنات» التى عرضت عام 2017، وسجلت عودة الراحل شوقي طنطاوي إلى المسرح بعد غياب 17 عاما منذ مسرحية «لعبة الست».
وفى النهاية، يبقى الفنان الراحل شوقي طنطاوي من الفنانين المخلصين لخشبة المسرح التى بدأ عليها وأنهى رحلته من خلالها.