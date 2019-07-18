جريمة

ضبط 12 كيلو حشيش قبل ترويجها في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
"مفيش مخدرات هتعدي" شعار رفعه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنع محاولات ترويج المواد المخدرة بشوارع عروس البحر الأبيض إذ قامت الإدارة بشن حملة موسعة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام وتمكنوا من ضبط 3 عاطلين الأول بحوزته 45 طربة حشيش تزن 12 كيلو جرامًا، يعتزم توزيعها على زبائنه وعملاءه مستهدفا فئة الشباب والثاني والثالث أحدهما عاطل والثاني مسجل شقي خطر بحيازتهما كميات من مخدر الحشيش بشوراع محافظة الإسكندرية.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل، سبق اتهامه فى قضيتين مخدرات لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار وترويج المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، حال استقلاله سيارة ملاكى، وبحوزته 45 طربة لمخدر الحشيش وزنت نحو 12 كيلو جراما ومبلغ، و3 هاتف محمول وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم
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الانتحار شنقا - أرشيفية

انتحار طالب أزهري وبخه والده لعدم دخول الامتحانات

أقدم طالب ثانوية أزهرية، مقيم في قرية الغنامين التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، على الانتحار شنقًا بغرفة منزله، بسبب توبيخ والده وتوعده له بالعقاب، عند عودته من السفر بإحدى الدول العربية، بعد أن تبين له عدم دخوله الامتحانات. تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ من مأمور مركز سيدي سالم، يفيد بوصول إشارة من شرطة النجدة، بانتحار الطالب "ا. ك. ا - 18 عامًا" مقيم بقرية الغنامين التابعة لذات المركز.
مدينة-فرنسية-تغلق حمامات-السباحة

تحقيق عاجل في مصرع طفلة داخل حمام سباحة ببني سويف

فتحت مديرية الشباب والرياضة في محافظة بنى سويف، اليوم الخميس، تحقيقًا عاجلًا عقب غرق طفلة داخل حمام سباحة مركز شباب الواسطى شمال المحافظة، وعلى الفور انتقل أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة وإدارة الشؤون القانونية بالمديرية، إلى مركز شباب الواسطي للوقوف على ملابسات الواقعة والتحقيق مع المسؤولين. وكانت طفلة لقيت مصرعها، اليوم، غرقًا في مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى، شمال بني سويف وتم نقلها لمشرحة مستشفى الواسطى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

إصابة طفل بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

أصيب طفل، بالكاد أتم ربيعه الرابع عشر، بطلق ناري في البطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بناحية عزبة «منازع» التابعة لقرية «جزيرة سعود» بدائرة مركز شرطة الحسينية، فيما جرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى «فاقوس» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت نيابة الحسينية العامة لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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انتحار شاب في «نيل بني سويف» حزنا على ابن شقيقته

لقى شاب مصرعه، اليوم الخميس، بعد أن ألقى شاب بنفسه في مياه نهر النيل بمركز الفشن جنوب بنى سويف حزنا على وفاة ابن شقيقته، وتلقى العقيد هشام لطفي مأمور مركز شرطة الفشن، إخطارًا من شرطة المسطحات المائية بمركز الفشن يفيد بغرق شاب يُدعى "أحمد.ج - 25 عامًا" ومقيم بمدينة الفشن. وتبين من تحريات النقيب عماد عرفة، معاون مباحث الفشن، أن الشاب ألقى بنفسه في النيل بعد دفن ابن شقيقته الطفل "مصطفى.ح - 15 عامًا"، الذي تُوفي بعد صراع مع المرض إذ أجريت له جراحة في القلب.
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الشرطة تداهم أوكار الكيف من الغردقة للإسكندرية

ضربات ناجحة وجهتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمختلف مديريات الأمن في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية خاصة مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، واستهدفت الحملات الأمنية المكبرة التي قادها ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الإسكندرية- البحر الأحمر - الإسماعيلية – البحيرة) وقطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع اللواء علاء سليم.
حشيش

كواليس حلم مشبوه أنهته مأمورية الفجر في إمبابة

شوارع بدون مخدرات، شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حرصا على حياة الشباب الذين سيشكلون المستقبل فهم وقود الأمة نحو تحقيق غد مشرق تنعم فيه البلاد بظروف اجتماعية ترضي الجميع، توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في هذ الشأن متجددة حاملة قدرا كبيرا من الحزم والصرامة بضرورة التصدي بقوة لمروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية منها "الإستروكس- الفودو- الشادو" لما تمثل من خطورة بالغة على المجتمع وذلك من خلال حملات تفتيشية مكبرة تشمل كافة المحافظات.
سلاح-ومخدرات (3)

الشرطة تضبط 29 تاجر مخدرات و10 قطع سلاح في الجيزة

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
القبض-على-متهم

ضبط شقيقين سرقا 7 كيلو مصوغات ذهبية بالإسكندرية

7 كيلوجرامات ذهب هي حصيلة ما تمكن شقيقان عاطلان من سرقته من تاجر مصوغات ذهبية، حيث تتبعا تحركاته وعلما بحيازته الذهب في سيارته، فكسرا الزجاج الخلفي للسيارة، وتمكنا من سرقة حقيبة بها المصوغات الذهبية، وذلك بدائرة قسم شرطة أول العامرية غرب الإسكندرية، حال توقف السيارة أمام مجمع محلات قبل محطة تحصيل الرسوم على طريق (القاهرة- الإسكندرية) الصحراوي، فتوجه صاحب السيارة ببلاغ للجهات الأمنية، وتم تشكيل فريق، وبمتابعة خطوط سير مرتكبي الواقعة، أمكن ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين شقيقين.
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