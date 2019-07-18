ضبط 12 كيلو حشيش قبل ترويجها في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

صورة أرشيفية

"مفيش مخدرات هتعدي" شعار رفعه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنع محاولات ترويج المواد المخدرة بشوارع عروس البحر الأبيض إذ قامت الإدارة بشن حملة موسعة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام وتمكنوا من ضبط 3 عاطلين الأول بحوزته 45 طربة حشيش تزن 12 كيلو جرامًا، يعتزم توزيعها على زبائنه وعملاءه مستهدفا فئة الشباب والثاني والثالث أحدهما عاطل والثاني مسجل شقي خطر بحيازتهما كميات من مخدر الحشيش بشوراع محافظة الإسكندرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل، سبق اتهامه فى قضيتين مخدرات لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار وترويج المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، حال استقلاله سيارة ملاكى، وبحوزته 45 طربة لمخدر الحشيش وزنت نحو 12 كيلو جراما ومبلغ، و3 هاتف محمول وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم