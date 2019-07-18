مدرب السنغال: لا أفكر في الثأر من الجزائر

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

أليو سيسيه - مدرب السنغال

أكد أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، أن مباراة الجزائر في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية ستكون خارج التوقعات، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، علمًا بأن اللقاء سيقام غدًا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي. وقال سيسيه: "أنا وجمال بلماضي مدرب الجزائر فخوران بالتأهل لنهائي أمم إفريقيا، أحصد عمل دام 5 سنوات مع هذا الجيل من الكرة السنغالية". وأبدى مدرب السنغال رفضه نغمة نجاح المدرب الوطني أو الأجنبي، مؤكدا أن الأمر ليس له علاقة بالنجاح بقدر التعب والاجتهاد وهو ما فعله مع بلماضي.

وأكد سيسيه أنه منذ 17 عاما خسر نهائي أمم إفريقيا كلاعب مع السنغال، موضحا أن هذا الأمر قبل فترة طويلة ولن يؤثر على الجيل الحالي بالسلب بعد خسارة لقب 2002 أمام الكاميرون. وأوضح أن الجيل الحالي مُصر على تحمل الصعاب والتحديات لحصد لقب كأس الأمم وإسعاد الشعب السنغالي، وأنه يختلف عن جيل 2002 لأن اللاعبين

وأكد سيسيه أنه منذ 17 عاما خسر نهائي أمم إفريقيا كلاعب مع السنغال، موضحا أن هذا الأمر قبل فترة طويلة ولن يؤثر على الجيل الحالي بالسلب بعد خسارة لقب 2002 أمام الكاميرون.



وأوضح أن الجيل الحالي مُصر على تحمل الصعاب والتحديات لحصد لقب كأس الأمم وإسعاد الشعب السنغالي، وأنه يختلف عن جيل 2002 لأن اللاعبين الحاليين وجدوا في أوروبا منذ فترات أطول واكتسبوا خبرات أكبر.



وأشار إلى أنه لا يشغل باله بالهزيمة أمام الجزائر بالدور الأول ولا يفكر في الثأر، موضحا أن هذه الخسارة جاءت بسبب خطأ فردي بجانب أنها أسهمت في شحذ همم المنتخب والوصول لنهائي البطولة.



وأكد أن اللقاءات النهائية تعتمد على التفاصيل الصغيرة وسيكون هناك حالة ضغط وتوتر على الجميع، وبالتالي سيكون على الجميع التركيز لحصد اللقب، وفي النهاية ستفوز الكرة الإفريقية بالمستوى الكبير للنهائي.

