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اكتشاف خلية جديدة من نوعها للشفاء من أمراض القلب

تحرير:مي فؤاد ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م
أمراض القلب
أمراض القلب
اكتشف علماء جامعة كالجاري في كندا، حسب دورية shilfa، أن هناك عددا من الخلايا التي يمكن أن تؤدي إلى علاجات جديدة لمصابي النوبات القلبية. تم العثور على تلك الخلايا في المساحة الخالية المحيطة بالقلب، حيث يحيط بالقلب غشاء مليء بالسوائل يسمى "سائل تامور"، الذي لم يستطع الباحثون فهم وظيفة ذلك الغشاء بشكل جيد في الأوقات الماضية. كما وجد الباحثون خلية جديدة من نوعها التي لم تكن معروفة من قبل، تسمى "بلاعم التجويف التاموري" +Gata6، والتي تساعد على تقوية وشفاء عضلة القلب، وذلك من خلال تجاربهم على الفئران.
توجد نفس الخلايا أيضًا في التامور البشري للأشخاص الذين يعانون من عيوب القلب، ما يؤكد أن تلك الخلايا تقدم وعدًا للعلاج الجديد للمرضى المصابين بأمراض القلب. قال بول فيداك، البروفيسور بجامعة كالجاري: "اكتشافنا خلية جديدة يمكن أن تساعد في علاج عضلة القلب المبكرة سيفتح الباب أمام علاجات جديدة والأمل لملايين
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