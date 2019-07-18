إحباط هجوم انتحاري على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء

تحرير:التحرير ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

إرهابي - أرشيفية

أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، إحباط هجوم انتحارى، بواسطة أحد العناصر الإرهابية صباح اليوم بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية، ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تم استهداف الفرد الإرهابى قبل وصوله إلى الارتكاز الأمنى مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف والقضاء على الفرد الإرهابى وقد أسفر الحادث عن استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة. وكانت الشرطة قد أحبطت هجوما انتحاريا في يونيو الماضي، كان يستهدف قواتها على حاجز أمني جنوبي العريش.