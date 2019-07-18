بلماضي عن نهائي الكان: سأحفز اللاعبين بطريقتي الخاصة

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

الجزائر

أبدى جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، ثقته الكاملة بلاعبيه قبل مباراة غد أمام المنتخب السنغالي في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، إذ قال جمال بلماضي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد قبل المباراة: "سنحاول أن نعد لها كما أعددنا لكل المباريات سابقا، التركيز يأتي من تلقاء ذاته وأعتمد كثيرا على اللاعبين وحماسهم الكبير، وعلينا الحفاظ عليه حتى النهاية". وواصل المدير الفني لثعالب الصحراء تصريحاته بأنه سيحفز لاعبيه بطريقته الخاصة رافضًا الإفصاح عن هذه الطريقة، ومعللا ذلك بأن هذا الأمر يخص اللاعبين في المنتخب الجزائري فقط.

وتحدث بلماضي عن إسماعيل بن ناصر، إذ قال إنه لاعب متعطش للفوز ومتحمس ويستطيع أن ينتهز الفرص وشارك 3 سنوات بديلا في المنتخب، ولكنه الآن نجح في إظهار قدراته وهو لاعب مهم بالنسبة لنا وقادر على صنع الفارق. وأضاف جمال بلماضي أنهم من الوارد أن يخسروا المباراة لأنهم سوف يواجهون خصمًا قويا وهو الفريق المصنف

وتحدث بلماضي عن إسماعيل بن ناصر، إذ قال إنه لاعب متعطش للفوز ومتحمس ويستطيع أن ينتهز الفرص وشارك 3 سنوات بديلا في المنتخب، ولكنه الآن نجح في إظهار قدراته وهو لاعب مهم بالنسبة لنا وقادر على صنع الفارق.



وأضاف جمال بلماضي أنهم من الوارد أن يخسروا المباراة لأنهم سوف يواجهون خصمًا قويا وهو الفريق المصنف الأول في قارة إفريقيا بالإضافة إلى وصولهم إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا العام الماضي.



وتقام غدًا الجمعة، في تمام التاسعة مساءً، المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر من الفترة 21 من شهر يونيو الماضي حتى غدٍ الجمعة الموافق 19 من شهر يوليو، وسيحتضنها استاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس الجزائري.