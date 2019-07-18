رياضة

بلماضي عن نهائي الكان: سأحفز اللاعبين بطريقتي الخاصة

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م
الجزائر
الجزائر
أبدى جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، ثقته الكاملة بلاعبيه قبل مباراة غد أمام المنتخب السنغالي في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، إذ قال جمال بلماضي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد قبل المباراة: "سنحاول أن نعد لها كما أعددنا لكل المباريات سابقا، التركيز يأتي من تلقاء ذاته وأعتمد كثيرا على اللاعبين وحماسهم الكبير، وعلينا الحفاظ عليه حتى النهاية". وواصل المدير الفني لثعالب الصحراء تصريحاته بأنه سيحفز لاعبيه بطريقته الخاصة رافضًا الإفصاح عن هذه الطريقة، ومعللا ذلك بأن هذا الأمر يخص اللاعبين في المنتخب الجزائري فقط.
وتحدث بلماضي عن إسماعيل بن ناصر، إذ قال إنه لاعب متعطش للفوز ومتحمس ويستطيع أن ينتهز الفرص وشارك 3 سنوات بديلا في المنتخب، ولكنه الآن نجح في إظهار قدراته وهو لاعب مهم بالنسبة لنا وقادر على صنع الفارق. وأضاف جمال بلماضي أنهم من الوارد أن يخسروا المباراة لأنهم سوف يواجهون خصمًا قويا وهو الفريق المصنف
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نهائي الكان.. تعرف على موعد فتح وإغلاق استاد القاهرة

أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية 2019، التعليمات الخاصة باليوم الختامي للبطولة غدًا الجمعة، والذي يشهد حفل الختام والمباراة النهائية بين منتخبي السنغال والجزائر، ومراسم تتويج الفائزين وتسليم علم البطولة للكاميرون التي تستضيف النسخة المقبلة. وتقام غدًا الجمعة، في تمام التاسعة مساءً، المباراة النهائية لكأس الأمم 2019، التي استضافتها مصر من الفترة 21 من شهر يونيو الماضي حتى غدٍ الجمعة الموافق 19 من شهر يوليو، وسيحتضنها استاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس الجزائري.
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بسبب سلوكه.. باوك يقرر الإطاحة بعمرو وردة

كشفت تقارير يونانية أن نادي باوك سالونيكا يرغب في الاستغناء عن لاعبه عمرو وردة، صانع ألعاب المنتخب الوطني. وأفاد موقع «إن باوك» اليوناني أن باوك سالونيكا، يرغب في الاستغناء عن عمرو وردة بسبب سلوكه داخل وخارج المستطيل الأخضر، حسب تعبيره. وأوضح الموقع اليوناني أن عمرو وردة ضمن قائمة أولويات نادي باناثينايكوس، مضيفًا أن المعلومات القادمة من العاصمة أثينا تشير إلى أن أصحاب القميص الأخضر يريدون التعاقد مع اللاعب صاحب الـ25 عامًا، إلا أنهم لم يبدوا اهتمامهم رسميًا بعمرو وردة حتى الآن.
ساديو مانى مع رياض محرز

سيسيه: ماني حقق للسنغال ما يفوق تحقيق الكرة الذهبية

أكد أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، أن مباراة الجزائر في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية ستكون خارج التوقعات، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة. وأشار مدرب السنغال إلى أن المباراة ستكون مهمة للغاية بالنسبة للسنغال ولدى الفريق كل الحظ للتتويج ولا يوجد أي ضغوط ضد الفريق، وسنلعب من أجل العلم السنغالي، ووجه سيسيه رسالة لمسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأنهم ذوو كفاءة ويعلمون كيفية أداء عملهم، موضحا أن عمله فني وهو ما يبحث عنه، وأشار إلى أن ما لفت نظره أن الملاعب كانت فارغة والكرة الإفريقية تحتاج إلى وجود جماهيري كبير.
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جمال بلماضي: جئنا إلى مصر من أجل البطولة

تحدث جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، عن فوز محاربي الصحراء على منتخب كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 التي تسضيفها مصر حتى 19 من شهر يوليو الجاري، حيث قال بلماضي في المؤتمر الصحفي، إن لاعبيه كان لديهم أزمة في اللمسة الأخيرة، وأن المنتخب وصل كثيرا لمرمى المنافس وفشل في التسجيل، لكنه سوف يتذكر الفوز وهو الأهم وليس ضياع الفرص. وتابع: "تخطينا عقبة صعبة، منتخب كوت ديفوار ليس خصما سهلا ولكننا كما نذكر دائما هدفنا وأضح منذ الوصول للقاهرة وهو تحقيق اللقب".
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بلماضي: أسعى لإعادة الجزائر بين كبار إفريقيا

أكد جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، أنه يحلم بإعادة منتخب بلاده إلى مكانتهم القارية والدولية، وذلك على هامش مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وبذلك بعد أن بلغ دور ربع النهائي ليواجه منتخب كوت ديفوار يوم الخميس المُقبل، وقال بلماضي في تصريحات نقلتها صحيفة "الجزائر": "أعتقد أننا حتى الآن في الطريق الصحيح، ونسعى لاستعادة مكانتنا ضمن كبار القارة الإفريقية، الوقت أصبح مناسبًا وهذا لا يمر إلا عبر التتويج باللقب، وهو الهدف الذي نسعى له جميعا".
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4 مصريين يزينون التشكيل المثالي لدور مجموعات الكان

تصدر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل أفضل لاعبي دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، حيث أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الأربعاء، عن التشكيل المثالي لدور المجموعات ببطولة القارة السمراء، والذي شهد تواجد 4 لاعبين من الفراعنة، بالإضافة إلى ثنائي جزائري ولاعبًا وحدًا من منتخبات المغرب، الكاميرون، مدغشقر، غانا والسنغال.
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عبد الله السعيد يتحدث عن عادته مع محمد صلاح

أعرب عبد الله السعيد صانع ألعاب المنتخب الوطني ونادي بيراميدز، عن سعادته بعودته لصفوف الفراعنة، وأضاف السعيد خلال تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح هنأني بعودتي للمنتخب، وأتمنى تشكيل ثنائية جيدة معه كعادتنا، وصلاح دائما يساعدني أنا وزملائي داخل الملعب نظرا لامتلاكه حلولا كثيرة، بجانب أن جميع المنتخبات التي تواجهنا تسعى لإيقاف خطورته وهو ما يساعدنا على إيجاد مساحات كبيرة داخل المستطيل الأخضر، وفرصة إحراز البطولة جيدة جدا بالنسبة لنا، خاصة وأننا نخوض مبارياتنا على ملعبنا ووسط جماهيرنا".
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