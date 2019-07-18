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خلط أطنان من القمح بالتراب داخل الشون.. التموين ترد

تحرير:التحرير ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م
قمح - أرشيفية
قمح - أرشيفية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن خلط وزارة التموين أطنان كبيرة من القمح بالتراب داخل الشون والصوامع بمختلف المحافظات. وتواصل المركز مع وزارة التموين, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول خلط أطنان من القمح بالتراب داخل الشون والصوامع بمختلف المحافظات، مُشددةً على صحة وسلامة القمح بكافة أنواعه الذي يتم تسليمه إلى المطاحن التموينية، حيث يتم التأكد من جودته ونظافته بشكل تام حرصا على صحة المواطنين.
وأكدت الوزارة على أن للمطحن الحق في رفض استلام أي كميات لا تخضع  للمواصفات القياسية، مُشددةً على أنه في حالة ثبوت أي تجاوزات من أصحاب الشون، أو عدم إتباعهم التعليمات المحددة في تخزين القمح أو حدوث أي أخطاء يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، ولا تتسلم منهم المطاحن التموينية القمح.وأشارت الوزارة
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عدادا-كهرباء (1)

الكهرباء ترد على المواطنين: لا صحة لقراءة العدادات كل شهرين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إصدار تعليمات من وزارة الكهرباء للمحصلين بقراءة العدادات كل شهرين بهدف إدخال المواطنين في شريحة أعلى للكهرباء. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول إصدار تعليمات من وزارة الكهرباء للمحصلين بقراءة العدادات كل شهرين، مُوضحةً أن قراءة العدادات تتم شهريا وبشكل منتظم بما يعكس الاستهلاك الشهري الفعلي للمواطن.
زيارة لجنه الإسكان للعاصمة الإدارية الجديدة-44

هل اقترضت العاصمة الإدارية الجديدة 20 مليار جنيه؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه نتيجة تعثرها المالي. وتواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه لتعثرها ماليًا.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

حقيقة منع الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن حرمان وزارة التعليم العالي الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات وإجبارهم على كليات محددة. وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الطلاب ذوي القدرات الخاصة أو حرمانهم من دخول أي كلية من الكليات، وأن جميع الجامعات والكليات متاحة أمام كل الطلاب دون أي تمييز وفقاً لتنسيق القبول بالكليات.
التابلت (4)

هل ألغت الدولة الامتحانات على التابلت في نظام التعليم؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلغاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نظام الامتحانات على التابلت بداية من العام الدراسي المقبل 2019 - 2020. وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الامتحانات على التابلت في نظام التعليم الجديد، مُشددةً على استمرار إجراء الامتحانات على التابلت في النظام الجديد.
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مصطفى-مدبولى

مدبولي لـ«الوزراء»: «نحن نسير على الطريق السليم»

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة نجحت في تنفيذ البرامج الاقتصادية التي تبنتها في برنامجها الذي اعتمده البرلمان، والوصول إلى تحقيق المستهدفات من تلك البرامج بأفضل النتائج، مؤكداً في سياق حديثه أنه سيُحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت تحقيق فائض أوليّ لأول مرة منذ عدة سنوات مضت، ومشددًا في الوقت نفسه على أن هذه النتائج الإيجابية جاءت كثمرة للجهد الكبير الذي بذله الزملاء أعضاء الحكومة، من خلال العمل بروح منظومة الفريق الواحد.
خبز-عيش

التموين: الحذف من الدعم لا ينطبق على الخبز (فيديو)

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة بتقديم دعم الخبز لجميع حائزي بطاقات التموين بخمسة قروش فقط، مشيرة إلى أنه خارج معايير الحذف من المنظومة. وقال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد: إن محددات المرحلة الرابعة من تصفية مستحقي الدعم تنقسم إلى 5 فئات هي: "الفقر المدقع، والفقر، والهشّة، والمتوسطة، والغنية". وأضاف مدكور، نستهدف الفئة الغنية فقط، ولا مساس بالأربع فئات الأخرى، متابعا: "الفئة الغنية تشمل جميع محددات المراحل السابقة، ومنها امتلاك سيارة فارهة".
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين: إيقاف نظام «صرف الخبز» 10 ساعات للصيانة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إيقاف نظام "الخبز والتموين للبطاقات الذكية" لمدة 10 ساعات فقط، نظرا لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمركز المعلومات الخاص بالنظام. وأضافت الوزارة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إيقاف النظام اعتبارا من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس المقبل وحتى الساعة الخامسة من صباح يوم الجمعة، بالنسبة لنظام صرف الخبز والتموين في مختلف أنحاء الجمهورية.
خبز-عيش

هل يتم تخفيض حصة الفرد من الخبز إلى 3 أرغفة؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تخفيض وزارة التموين لحصة المواطن اليومية من الخبز لتكون 3 أرغفة بدلاً من 5 أرغفة، موضحا أنه8 تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أن حصة الفرد من الخبز كما هي دون تغيير، بواقع 5 أرغفة يوميا لكل فرد، مشددة على أن كل ما أثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية.
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