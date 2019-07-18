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خلط أطنان من القمح بالتراب داخل الشون.. التموين ترد

تحرير:التحرير ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
قمح - أرشيفية
قمح - أرشيفية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن خلط وزارة التموين أطنان كبيرة من القمح بالتراب داخل الشون والصوامع بمختلف المحافظات. وتواصل المركز مع وزارة التموين, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول خلط أطنان من القمح بالتراب داخل الشون والصوامع بمختلف المحافظات، مُشددةً على صحة وسلامة القمح بكافة أنواعه الذي يتم تسليمه إلى المطاحن التموينية، حيث يتم التأكد من جودته ونظافته بشكل تام حرصا على صحة المواطنين.
وأكدت الوزارة على أن للمطحن الحق في رفض استلام أي كميات لا تخضع  للمواصفات القياسية، مُشددةً على أنه في حالة ثبوت أي تجاوزات من أصحاب الشون، أو عدم إتباعهم التعليمات المحددة في تخزين القمح أو حدوث أي أخطاء يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، ولا تتسلم منهم المطاحن التموينية القمح.وأشارت الوزارة
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