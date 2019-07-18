سيسيه: ماني حقق للسنغال ما يفوق تحقيق الكرة الذهبية

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

ماني

أكد أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، أن مباراة الجزائر في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية ستكون خارج التوقعات، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة. وأشار مدرب السنغال إلى أن المباراة ستكون مهمة للغاية بالنسبة للسنغال ولدى الفريق كل الحظ للتتويج ولا يوجد أي ضغوط ضد الفريق، وسنلعب من أجل العلم السنغالي، ووجه سيسيه رسالة لمسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأنهم ذوو كفاءة ويعلمون كيفية أداء عملهم، موضحا أن عمله فني وهو ما يبحث عنه، وأشار إلى أن ما لفت نظره أن الملاعب كانت فارغة والكرة الإفريقية تحتاج إلى وجود جماهيري كبير.

وعن غياب المدافع كاليدو كوليبالي، أشار سيسيه إلى أن كوليبالي من أفضل مدافعي السنغال ويملك موهبة استثنائية، قائلا: "حزين لغيابه للإيقاف. قبل استدعائه لتمثيل السنغال وعدته بالوصول لنهائي أمم إفريقيا والتأهل لكأس العالم وهو ما حدث، ورغم أنه ليس مولودا في السنغال، فإنه يتمتع بحس وطني وغيابه خسارة كبيرة،