سيسيه: ماني حقق للسنغال ما يفوق تحقيق الكرة الذهبية
١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م
ماني
أكد أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، أن مباراة الجزائر في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية ستكون خارج التوقعات، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.
وأشار مدرب السنغال إلى أن المباراة ستكون مهمة للغاية بالنسبة للسنغال ولدى الفريق كل الحظ للتتويج ولا يوجد أي ضغوط ضد الفريق، وسنلعب من أجل العلم السنغالي، ووجه سيسيه رسالة لمسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأنهم ذوو كفاءة ويعلمون كيفية أداء عملهم، موضحا أن عمله فني وهو ما يبحث عنه، وأشار إلى أن ما لفت نظره أن الملاعب كانت فارغة والكرة الإفريقية تحتاج إلى وجود جماهيري كبير.
وعن غياب المدافع كاليدو كوليبالي، أشار سيسيه إلى أن كوليبالي من أفضل مدافعي السنغال ويملك موهبة استثنائية، قائلا: "حزين لغيابه للإيقاف. قبل استدعائه لتمثيل السنغال وعدته بالوصول لنهائي أمم إفريقيا والتأهل لكأس العالم وهو ما حدث، ورغم أنه ليس مولودا في السنغال، فإنه يتمتع بحس وطني وغيابه خسارة كبيرة،
وعن غياب المدافع كاليدو كوليبالي، أشار سيسيه إلى أن كوليبالي من أفضل مدافعي السنغال ويملك موهبة استثنائية، قائلا: "حزين لغيابه للإيقاف. قبل استدعائه لتمثيل السنغال وعدته بالوصول لنهائي أمم إفريقيا والتأهل لكأس العالم وهو ما حدث، ورغم أنه ليس مولودا في السنغال، فإنه يتمتع بحس وطني وغيابه خسارة كبيرة، ولكننا نملك البدائل لتعويضه".
وأوضح أنه لا مجال لإثارة جدل حول فوز ساديو ماني بلقب الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، مؤكدا أن ماني حقق للسنغال ما يفوق تحقيق الكرة الذهبية.
وأشار إلى أن ماني حقق لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول وأيضا قاد الفريق لنهائي كأس الأمم والصعود لكأس العالم، موضحا أن رياض محرز نجم الجزائر أيضا لاعب كبير.
وعن إهدار ضربات الجزاء، أكد أنه يسعى لعدم الوصول إلى مرحلة ضربات الترجيح والفوز داخل المستطيل الأخضر.