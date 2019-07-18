دير الدومنيكان بالقاهرة تخصص في الدراسات الإسلامية

يحتوي دير الآباء الدومنيكان على مكتبة بها 110 ألف عنوان أغلبها حول الإسلام.. لديهم شراكة مع الأزهر ويسلاعدون طلابه.. ويستقبلون طلبة الدرسات الإسلامية من كل العالم

تحرير:بيتر مجدي ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

من الطبيعي أن يكون الدير متخصص في دراسة الكتاب المقدس أو الدراسات المسيحية المختلفة، لكن معهد الدرسات الشرقية التابع لدير الآباء الدومنيكان بالقاهرة يقدم نموذج مختلف حيث يتخصص في الدراسات الإسلامية، سيرا على نهج الكنيسة الكاثوليكية التي ينتمي لها والتي قررت الانفتاح على الآخر، وفي الخمسينات قررت أن تفهم الإسلام بشكل أفضل وفقا لمبدأ اسمع الآخر بنفسه ولا تسمع عنه، الأب جون غبريال الدومنيكاني قاد «التحرير»، في جولة للتعرف على مكتبة الدير وما تقدمه لخدمة البحث العلمي وكيف تخدم الباحثين وخصوصا طلبة الأزهر.

الأب جون غبريال راهب شاب، يُدرس مادة العقيدة (مدخل إلى الإيمان المسيحي) في معهد التربية الدينية التابع للكنيسة الكاثوليكية، لمن يريد أن يكون مدرس دين مسيحي أو مدرس في مدارس الاحد، ومدة الدراسة بالمعهد 4 سنوات، من خلال جولة معه تعرفنا على تاريخ الدير ومكتبته. تأسس دير الآباء الدومينكان في حي العباسية

الأب جون غبريال راهب شاب، يُدرس مادة العقيدة (مدخل إلى الإيمان المسيحي) في معهد التربية الدينية التابع للكنيسة الكاثوليكية، لمن يريد أن يكون مدرس دين مسيحي أو مدرس في مدارس الاحد، ومدة الدراسة بالمعهد 4 سنوات، من خلال جولة معه تعرفنا على تاريخ الدير ومكتبته.

تأسس دير الآباء الدومينكان في حي العباسية بالقاهرة عام 1928، وكانت فكرة إنشائه أن يكون ملحقا بدير لرهبنة الدومنيكان تم بنائه في القدس كمركز لدراسة الكتاب المقدس والآثار المتعلقة بالكتاب المقدس، ويوضح جون أنه بعد حرب عام 1948م، وظهور إسرائيل لم يتم المشروع، وبعدها بدأ رهبان الدير في مصر، دراسات القديس توما التي تدعى «التوماوية».

فهم أفضل للإسلام

«في الخمسينات، بدأت الكنيسة الكاثوليكية تتجه لفهم أفضل للإسلام، وهناك 3 رهبان منهم راهب مصري شهير جدا، هو الأب جورج قنواتي، كانت فكرته أين الإسلام من مخطط الله لخلاص الإنسان؟ وكيف يكتشف الإنسان الحقيقة الموجودة في الأديان الأخرى»، قال الأب جون، وأضاف أنه كان الهدف تأسيس مركز لدراسة الإسلام، بدون أي هدف تبشيري ولكن بمنطق بدلا من أن تسمع عن الآخر، اسمع ماذا يقول الآخر عن نفسه والتقي به.

تخصص الأب قنواتي في الفلسفة العربية، وذكر جون أن هناك كتابا يترجم عن حياته، يتحدث عن «مفهوم الحوار عند أبونا قنواتي، وكيف يسمع الإنسان ويُصغي للآخر ولا يسمع عنه»، وأضاف: «هناك آباء آخرين، مثل أبونا جاك جونيه الذي عمل على نصوص القرآن نفسها، ليعرف ما هو المتقارب مع المسيحية».

تعاون مع الآزهر وخدمة طلابه

«تأسس بالدير معهد الدومنيكان للدراسات الشرقية، وهو يخدم طلبة الأزهر وطلبة الدراسات الإسلامية في العالم»، أخبرنا الأب جون، وأضاف أن هناك 600 شخص مسجل بالمكتبة كباحثين، وأن عدد الكتب تخطت 110 ألف عنوان بعدة لغات، فهناك الفارسي والياباني والأردو.

وتابع: «لدينا مكتبة للكتب وأخرى للمجلات، ونركز أن يكون لدينا كتب التراث نفسها، أي كل ما كتب في الألف سنة الأولى للهجرة لابد أن يكون بالمكتبة، مثل كتاب الموافقات لأبي إسحق الشاطبي الذي توفي سنة 790 هجرية، ولدينا كل ما كتب عن الأحاديث وتفاسير القرآن قديما، وهي المادة العلمية التي يلجأ لها باحث في الإسلاميات لكتابة شيئا جديدا».

«يعمل معنا باحثين ومدرسين من الأزهر، ودار العلوم، ويقدمون محاضرات هنا»، يشير الأب جون للتعاون بين معهد الدراسات الشرقية، والأزهر وباحثيه مؤكدا: «لدينا صداقة مع شيخ الأزهر».

ارتياب ثم ثقة

«في البداية الناس ينتابها القلق»، تحدث غبريال عن الانطباع الأولي لدى زوار المكتبة من الطلبة المسلمين، مضيفا أنه «لكن حين يحضرون ويرون المكتبة والكتب وطريقة التعامل والثقة، وأن العلم هو العلم، يتغير انطباعهم الأولي».

«أحيانا يجدون كتب لا يجدونها في الأزهر»، بهذه العبارة شرح الأب جون إلى أي مدى المكتبة يتوفر بها كتب كمصادر ومراجع هامة للباحثين في الإسلام، وتابع: «نحاول أن نساعدهم ونوفر لهم كل شيء في المكان، فالاشتراك رمزيا، 50 جنيها في السنة».

مكتبة الدير بابها مفتوحا للجميع وأوضح جون أنه «يحضر في المكان أشخاص ملتحين ومنتقبات ويتعاملون مع المكتبة، وهم يحبون المكان، ونحن نوفر لهم قاعة مكيفة وقت الحر، وكذلك هناك مصلية نوفرها لهم في وقت الصلاة».

المسيحية واللاهوت والتراث العربي

هناك كتب تخص المسيحية، وكتب في اللاهوت، وكذلك كتب فيما يتعلق بالتراث العربي، والهندسة والطب كتراث عربي، وليس كعلوم حديثة، يشير الأب جون للفروع الأخرى من الكتب التي تحتويها المكتبة.

تعاون مع جامعات أوروبية

«تتعامل معنا أغلب الجامعات الكبرى، وأي جامعة أوربية لديها طالب يدرس عن الفلسفة العربية أو اللغة العربية أو الإسلاميات، يأتي إلينا»، أشار الأب غبريال بتعاون المعهد مع بعض الجامعات الأوربية، مضيفا: «لدينا بيت للباحثين، يأتي أشخاص يمكثون معنا من شهر إلى سنة للدراسة، ولدينا اتفاق مع الجامعة الكاثوليكية في بودابست يرسلون طلبتهم الذي يدرسون لنساعدهم».

المسيحيون يتسائلون

الريبة والشك والاستغراب ليست حكرا فقط على المسلمين، بل تنتاب بعض المسيحيين، الذين يتعرفون على الدير والمعهد لأول مرة، وذكر الأب جون أن «هناك مسيحيون يتساءلون: كيف لرهبان أن يعملوا مع المسلمين؟»، وأضاف أنه «نحاول أن نشرح إننا ككنيسة نقدم المحبة للجميع بطريقة عملية، والهدف كيفية اكتشاف الحقيقة التي لدى الآخر، وأنه نستطيع أن نجتمع على العلم والبحث».

رهبان متخصصون في الشئون الإسلامية

«يوجد رهبان في الدير متخصصين في الإسلاميات»، هكذا أخبرنا الأب جون، وتابع: «لدينا راهب له دكتوراة عن ابن تيمية، وراهب آخر عن السخاوي، وثالث عن تمييز الأعداد في اللغة العربية».

علاقة طيبة بالبابا تواضروس

جمعت الأب جون غبريال صداقة بالأسقف الراحل والعالم الأنبا إبيفانيوس الذي قتل العام الماضي، وهو أحد أهم الأكاديميين في تاريخ الكنيسة القبطية المعاصر، وذكر الأب غبريال أن الدير علاقته طيبة بالبابا تواضروس الثاني ويزورونه دائما في الأعياد.

وتذكر زيارته للدير والجولة التي اتخذها في احتفالهم بـ60 سنة على إنشاء معهد الدراسات الشرقية، وقال: «أخذ جولة بالمكان، وكان يسأل ويحاول أن يعرف عن المركز، فهو شخصية منفتحة، وحاول يعرف خبرتنا، ويريد أن تكون كنيسته أفضل».

«لا أعتقد أنه سيعود لمستوى أقل»، كان هذا رأي الأب جون غبريال في الحوار بين كنيسة الإسكندرية القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثولكية، وعدم تخوفه من التراجع بعد مقتل الأنبا إبيفانيوس مؤكدا أن «في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هناك أساقفة دارسين، وليس فقط الأنبا إبيفانيوس، والموضوع يسير بهدوء، فالبابا تواضروس هاديء ولا يريد فرقعة».

صراع عقليتين

يرى الأب جون غبريال أن «الصراع علامة صحية، لأنه يحرك ويجعل الناس تفكر وتبحث، وهو صراع بين عقليتين ولا يوجد من هو إيمانه أقل من الآخر، فهو بين أشخاص يرون أمور لا تواكب العصر، وآخرين يعتقدون أن كل ما هو قديم هو صحيح». كما يرى أن البابا تواضروس شخص واع بالمشكلة، ويرى أن الكنيسة تحتاج أن يكون فيها تعليم، وتنوع، ودراسة وانفتاح على الكنائس الأخرى، وأنه «صادق في هذا، وفتح الباب وجعل كثيرين يدرسون، ويرى خبرات الكنائس التي حوله، ولديه محبة، وهذا يثير حفيظة أي شخص ليس لديه محبة، أو يريد الحفاظ على كل ما هو قديم دون تفكير».

مقتل الأنبا إبيفانيوس حادث فاصل

يرى الأب جون أن حدث قتل الأنبا إبيفانيوس جعل وعي الناس يزيد، وأن الناس بدأت تبحث عن كتبه وتقرأ له، وكل كتبه صارت موجودة «أون لاين»، وأن هناك تطور كبير بين الشباب القبطي الأرثوذكسي فهم من وجهة نظره يقرأون ويدرسون ويمدون الجسور. وأضاف: «أرى أنه طول ما في دراسة وشباب قبطي يدرس سيكون هناك تقارب، وكلما عرف الإنسان ودرس الأسس العلمية للاهوت والتاريخ يكتشف قربه من الآخر، وكلما كان جاهلا سيعتقد أن الآخر عدوا له، التقارب سيتم، والتقدم بدأ ولن يقف».