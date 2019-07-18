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دير الدومنيكان بالقاهرة تخصص في الدراسات الإسلامية

يحتوي دير الآباء الدومنيكان على مكتبة بها 110 ألف عنوان أغلبها حول الإسلام.. لديهم شراكة مع الأزهر ويسلاعدون طلابه.. ويستقبلون طلبة الدرسات الإسلامية من كل العالم
تحرير:بيتر مجدي ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م
الأب جون غبريال في مكتبة الدير
الأب جون غبريال في مكتبة الدير
من الطبيعي أن يكون الدير متخصص في دراسة الكتاب المقدس أو الدراسات المسيحية المختلفة، لكن معهد الدرسات الشرقية التابع لدير الآباء الدومنيكان بالقاهرة يقدم نموذج مختلف حيث يتخصص في الدراسات الإسلامية، سيرا على نهج الكنيسة الكاثوليكية التي ينتمي لها والتي قررت الانفتاح على الآخر، وفي الخمسينات قررت أن تفهم الإسلام بشكل أفضل وفقا لمبدأ اسمع الآخر بنفسه ولا تسمع عنه، الأب جون غبريال الدومنيكاني قاد «التحرير»، في جولة للتعرف على مكتبة الدير وما تقدمه لخدمة البحث العلمي وكيف تخدم الباحثين وخصوصا طلبة الأزهر.
الأب جون غبريال راهب شاب، يُدرس مادة العقيدة (مدخل إلى الإيمان المسيحي) في معهد التربية الدينية التابع للكنيسة الكاثوليكية، لمن يريد أن يكون مدرس دين مسيحي أو مدرس في مدارس الاحد، ومدة الدراسة بالمعهد 4 سنوات، من خلال جولة معه تعرفنا على تاريخ الدير ومكتبته. تأسس دير الآباء الدومينكان في حي العباسية
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أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

أول تعليق من وزير الرياضة على غرق طفلة بحمام سباحة

قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تعازيه الحارة من خلال الاتصال الهاتفى الذى أجراه مع محمد عبد الرؤوف والد الطفلة التي لقيت مصرعها اليوم غرقا بحمام السباحة في مركز شباب مدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف. وأعرب الوزير عن حزنه الشديد لما ألم بابنته وأكد له أنه أصدر عدة قرارات بالمحاسبة الفورية للمقصرين المتسببين بهذا الحادث الأليم. تضمنت القرارات التى صدرت فور وقوع هذا الحادث الأليم إحالة كل من مدير إدارة الشباب والرياضة بإدارة الواسطى بمحافظة بنى سويف والمدير التنفيذي لمركز شباب مدينة الواسطى لجهات التحقيق المعنية.
تحرش-جنسي (1)

هل توقع مصر على اتفاقية العنف والتحرش داخل العمل؟

أكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى تقرير لها أن "امرأة من كل ثلاث نساء في العالم تتعرض لشكل ما من أشكال التحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل في الحياة"، وفى دراسة نشرتها مؤسسة "تومسون رويترز" احتلت القاهرة المرتبة الأولى فى قائمة أخطر المدن على النساء فى عام 2017، واستهدفت الدراسة أوضاع النساء فى المدن الكبيرة على مستوى العالم، وهذا ما دفع المنظمات النسائية فى مصر لإعداد قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة فى محاولة للحد من الظاهرة، كما وضعت منظمة العمل الدولية اتفاقية دولية بشأن العنف والتحرش فى مواقع العمل. فهل توقع مصر على الاتفاقية؟
طالب-بالثانوية‎ (1)

حارب «السرطان والثانوية».. محمد فتح الله طالب بدرجة مقاتل

لم يفقد الأمل للحظة واحدة وتمسكه بطموحه رغم المرض اللعين الذي ينهش في جسده النحيف، وتحدى خوفه وقاوم المرض في أقوى صوره حتى تفوق وبجدارة في امتحانات الثانوية العامة الأخيرة وحصل على مجموع 93% بالشعبة الأدبية، وحقق مراده بإصرار وعزيمة دون الالتفاف إلى المرض. الشاب "محمد فتح الله عبد المعبود محمد"، الذي يُقيم في قرية طحلة بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حارب السرطان اللعين وتمسك بالأمل ولم ييأس حتى تفوق على "المرض والامتحانات"، إلا أن ممسؤولي المحافظة لم يلتفتوا إليه.
طقس-حار (7)

الأرصاد: طقس الجمعة شديد الحرارة.. و8 مدن+40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية، معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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كاتدرائية-القديس-بطرس-الفاتيكان

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديسين بطرس وبولس

احتفلت اليوم الكنيسة الكاثوليكية، بعيد القديسين بطرس وبولس، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 12 يوليو من كل عام، أي بعد 13 يوما، وهو نفس فارق الأيام دائما بين أغلب أعياد الكنيستين، بسبب اختلاف التقويمات، حيث تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعيد البشارة بميلاد السيد المسيح في 25 مارس وعيد الميلاد في 25 ديسمبر، بينما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعيدين في 7 أبريل و7 يناير، وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات من شباب مسيحي لتعديل وضبط التقويم القبطي، أسوة بما حدث مع التقويم الميلادي.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينيا وتصيب 50 في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال لإسرائيلي، 19 فلسطينيا من القدس، وأصابت 50 آخرين خلال مواجهات عنيفة مع المواطنين في بلدة العيسوية، احتجاجا على استشهاد الأسير محمد سمير عبيد برصاص قوات الاحتلال ومواصلة احتجاز جثمانه. وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية يوسف عبيد في تصريحات اليوم السبت: "إن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء بلدة العيسوية بأعداد كبيرة، وشكلت فرقا واقتحمت كافة أحيائها واعتلت أسطح بناياتها المرتفعة، وخلال ذلك اقتحمت عشرات المنازل وشنت حملة اعتقالات واسعة، وهي مستمرة منذ ساعات الفجر".
البابا-تواضروس

جدل بـ«السوشيال» لقبول البابا دعوة صالون فاطمة ناعوت

تسبب نشر الكاتبة فاطمة ناعوت، الدعوة الخاصة بالصالون الشهري الخاص بها، والذي سيكون عنوانه هذا الشهر «الوطن عند السلف الصالح»، في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن ضيف هذا الشهر هو بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا تواضروس الثاني، واعترض كثيرون بسبب أن دعوة عقد اللقاء التي انتشرت لأول مرة، وموعدها في السادسة مساء غد السبت، كان مكانها هو أحد الفنادق في حي مدينة نصر، وبعد هذه الموجة من الانتقادات تغير مكان الصالون إلى المقر البابوي بالكاتدرائية.
البابا فرنسيس

هل تتجه الكنيسة الكاثوليكية لرسامة متزوجين كهنة؟

مراعاةً لظروف الخدمة والرعاية في منطقة الأمازون بأمريكا الجنوبية، أعلنت الكنيسة الكاثوليكية عن مناقشة أمر رسامة كهنة متزوجين خلافًا للتقليد الغربي الذي تتبعه الكنيسة الرومانية بأن يكون الكهنة والأساقفة من المتبتلين غير المتزوجين، وسيتم طرح هذا الأمر للنقاش في سينودس (مجمع) أساقفة منطقة الأمازون في أكتوبر المقبل، وهو أمر ليس بجديد على الكنيسة الكاثوليكية، التي اتخذت خطوات إصلاحية كثيرة تبلورت بشكل واضح منذ مجمع الفاتيكان الثاني الذي بدأ من نهاية عام 1962 إلى عام 1965م، وخلاله تمت مراجعة الكثير من الأمور التي تخص الكنيسة وعقائدها وطقوسها.
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