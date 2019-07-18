جريمة

تريلا و48 ساعة.. تفاصيل مصرع مأمور ضرائب بالشرقية

حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بأخرى نصف نقل وانتهى بالإطاحة بدراجة المتوفي ووالد زوجته.. الجثة غرقت في مياه الترعة لنحو يومين قبل انتشالها.. وشهود عيان: «كان طيب وفي حاله»
تحرير:إسلام عبد الخالق ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م
جانب من الحادث
جانب من الحادث
«غريق الشبراوين».. عبارة تصدرت المشهد والبحث لنحو يومين بمحافظة الشرقية؛ إثر وقوع حادث بين سيارة نقل ثقيل «تريلا»، وأخرى نصف نقل، امتد لتصادم السيارة الأخيرة بدراجة نارية «موتوسيكل» كان يقودها شاب وبرفقته والد زوجته، وذلك في طريق عودتهما من العمل بالقرب من ترعة «الشبراوين» بطريق «ههيا – الزقازيق» بدائرة مركز شرطة ههيا، حيث انقلبت السيارة بعدما أطاحت بالدراجة لعدة أمتار، ليسقط العجوز مضرجًا بدمائه في حالة شديدة الخطورة، قبل أن تبتلع مياه الترعة زوج ابنته بعدما أطاحَّ الحادث بجثمانه فيها، وتبدأ رحلة البحث عن الجثمان على مدار ساعات طوال.
مع الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، وبينما تكاد تخلو الطرقات من المارة هربًا من قيظّ حرارة الصيف، كان «أيمن» يستقل دراجته البخارية «موتوسيكل» وخلف منه والد زوجته عائدين من مأمورية عمل تبعًا لعملها الاثنين بوظيفة «مأمور ضرائب عقارية» بمدينة الزقازيق، حيث سلكَ
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إصابة 26 شخصًا في انقلاب سيارتين بالمنيا

أصيب 26 شخصًا، بينهم 11 من عمال المزارع، إثر وقوع حادثي انقلاب سيارتين ربع نقل وميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا، اليوم الخميس، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وأزيل آثار الحادثيين، وجرى تسيير حركة المرور. تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادثين منفصلين على الطريق الصحراوي الغربي بزمام مركز المنيا.
غرق

مصرع طفل غرقا في حمام سباحة ببني سويف

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الشرطة تداهم أوكار الكيف من الغردقة للإسكندرية

ضربات ناجحة وجهتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمختلف مديريات الأمن في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية خاصة مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، واستهدفت الحملات الأمنية المكبرة التي قادها ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الإسكندرية- البحر الأحمر - الإسماعيلية – البحيرة) وقطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع اللواء علاء سليم.
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في سوهاج.. الاسم تاجر ماشية والتهمة نصاب

"صفقة العمر".. هكذا حلم ثلاثة أشخاص يقيمون يمركز طهطا في محافظة سوهاج، عمدوا إلى توظيف أموالهم في تجارة رابحة بحثا عن "مكسب مضمون" وقع اختيارهم على أحد الأشخاص ذاع صيته في تجارة الماشية، فأسرعوا لإبرام اتفاق بينهم يقتضي حصولهم على مبالغ مالية تتجاوز الـ700 ألف جنيه لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الماشية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أن أحلام الثلاثة الوردية تحولت سرابا مع عدم التزام الطرف الثاني بما وعد به، ليقرروا إبلاغ الشرطة بحثا عن حقوقهم المالية.
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