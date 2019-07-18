تريلا و48 ساعة.. تفاصيل مصرع مأمور ضرائب بالشرقية

حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بأخرى نصف نقل وانتهى بالإطاحة بدراجة المتوفي ووالد زوجته.. الجثة غرقت في مياه الترعة لنحو يومين قبل انتشالها.. وشهود عيان: «كان طيب وفي حاله»

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م

جانب من الحادث

«غريق الشبراوين».. عبارة تصدرت المشهد والبحث لنحو يومين بمحافظة الشرقية؛ إثر وقوع حادث بين سيارة نقل ثقيل «تريلا»، وأخرى نصف نقل، امتد لتصادم السيارة الأخيرة بدراجة نارية «موتوسيكل» كان يقودها شاب وبرفقته والد زوجته، وذلك في طريق عودتهما من العمل بالقرب من ترعة «الشبراوين» بطريق «ههيا – الزقازيق» بدائرة مركز شرطة ههيا، حيث انقلبت السيارة بعدما أطاحت بالدراجة لعدة أمتار، ليسقط العجوز مضرجًا بدمائه في حالة شديدة الخطورة، قبل أن تبتلع مياه الترعة زوج ابنته بعدما أطاحَّ الحادث بجثمانه فيها، وتبدأ رحلة البحث عن الجثمان على مدار ساعات طوال.

مع الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، وبينما تكاد تخلو الطرقات من المارة هربًا من قيظّ حرارة الصيف، كان «أيمن» يستقل دراجته البخارية «موتوسيكل» وخلف منه والد زوجته عائدين من مأمورية عمل تبعًا لعملها الاثنين بوظيفة «مأمور ضرائب عقارية» بمدينة الزقازيق، حيث سلكَ