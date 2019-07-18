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«كابوس البريكست» يطارد المرشحين لخلافة ماي

هل يعاد التفاوض على الاتفاق.. أم يعلق عمل البرلمان والخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.. أم طلب تمديد رابع لمهلة البريكست.. أم عقد انتخابات عامة.. أم سقوط مهين للحكومة؟
تحرير:أحمد سليمان ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
البريكست
البريكست
عندما يتولى رئيس وزراء بريطانيا الجديد السلطة من تيريزا ماي، يوم الأربعاء المقبل، فقد يندم على الفور على توليه هذا المنصب الذي لا يحسد عليه. حيث سيكون أمام شاغل المقعد الجديد مهمة واحدة فقط، وهي النجاح فيما فشلت فيه مايو، وتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست". ويقول كل من بوريس جونسون وجيريمي هانت، الرجلين المتنافسين على المنصب، إنهما لا يستطيعان فقط تأمين اتفاق "بريكست" جديد، بل سيكونان قادرين أيضًا على إقناع عدد كاف من المشرعين في مجلس العموم بالتصويت عليه.
وترى شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن هذه الوعود صعب تحقيقها حتى في ظاهر الأمر، حيث إن آخر موعد لتنفيذ "البريكست" هو 31 أكتوبر المقبل، والذي يمنح الحكومة البريطانية الجديدة "ظاهريا" ما يزيد قليلا على 3 أشهر لتحقيق ما فشلت "ماي" في تحقيقه خلال ثلاث سنوات. لكن بالنظر إلى التفاصيل، نجد أن الوقت المتاح أقل
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البريكست وترامب يشعلان أول مناظرة بين جونسون وهانت

يبدو أن معركة الفوز بمنصب رئيس الوزراء البريطاني دخلت في مرحلة جديدة من التصعيد، بعد أول مناظرة بين المنافسين النهائيين، وزيري الخارجية الحالي والسابق، جيرمي هانت، وبوريس جونسون. وشهدت المناظرة التي أذيعت على الهواء مباشرة، أمس الثلاثاء، تبادل هانت وجونسون "الاتهامات السياسية" حول عدة قضايا، أبرزها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، والعلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة. اتهم هانت منافسه بعدم استعداده لتنفيذ وعوده بالاستقالة من منصب رئيس الوزراء إذا لم يحقق "البريكست" في موعده المحدد، 31 أكتوبر المقبل.
بريكست (2)

هل يهدد الخروج بلا اتفاق بريطانيا بأزمة غذائية؟

أدى حديث مرشحي خلافة تيريزا ماي في بريطانيا عن إمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مُرضٍ للطرفين، إلى حالة من الاضطراب السياسي والاقتصادي على حد سواء، في الأيام القليلة الماضية، خاصة أن هذا القرار قد يصاحَب بالعديد من الأزمات الاجتماعية. حديث كل من بوريس جونسون وجيرمي هانت، وبالأخص الأول صاحب الفرصة الكبرى في الحصول على رئاسة الحكومة، دق ناقوس خطر لدى الشعب البريطاني حول ضرورة الاستعداد بالشكل الأمثل إلى الأزمات التي قد تلحق بالقرار السياسي الخطير.
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هل تعيد القيادة البريطانية الجديدة «البريكست» للشعب؟

لا يزال ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "البريكست" يمثل ورقة ضغط على المرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة خلفًا لتيريزا ماي، حيث ينظر كل مرشح في الأوراق التي يمكن استغلالها من أجل استقطاب أكبر قدر من الجماهير سواء داخل الحزب أو في عموم بريطانيا. وكما يخطط المرشحون لتخطي الأزمات المختلفة ومواجهة الملفات التي كانت تمثل تحديات بالغة الصعوبات بالنسبة لتيريزا ماي، فإن هناك استعدادات موازية من جانب فئات عديدة داخل المجتمع البريطاني، والذي بدأ يكشف عن مطالبه للمرشحين.
جيرمي هانت وبوريس جونسون

توجهات مختلفة لكبار مرشحي خلافة ماي في بريطانيا

تظهر الانقسامات الرئيسية بين فريقي بوريس جونسون وجيرمي هانت، العديد من المحاور الرئيسية التي قد تحدد نمط قيادتهم لبريطانيا في العديد من الملفات مثل خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، أو حتى الملفات السياسية الأخرى خلال المستقبل. وخلال الفترة الماضية، اتضحت العديد من المحاور الخاصة بنمط حكم المرشحين الأبرز لخلافة تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية في المستقبل، وبالأخص في نسق الإدارة العامة لمصالح بريطانيا أو المفاوضات الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
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