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التموين توضح حقيقة رفع الدعم عن الخبز

تحرير:التحرير ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
الخبز
الخبز
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تخفيض الحكومة دعم رغيف الخبز بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2019 - 2020. وتواصل المركز مع وزارة التموين، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تخفيض الحكومة لدعم الخبز بالموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، بل على العكس فإنه تم تخصيص 89 مليار جنيه بموازنة 2019 -2020 لدعم السلع التموينية بزيادة نسبتها 3.3% عن موازنة العام السابق منها 51 مليار جنيه لدعم الخبز.
وأكدت وزارة التموين أن الحكومة مُستمرة في تحمل فرق التكلفة في سعر رغيف الخبز، مُوضحةً أن رغيف الخبز يتكلف نحو 55 قرشا، مُشيرةً إلى استمرار سعر بيع رغيف الخبز للمواطنين بـ5 قروش دون أي تغيير فيه.وأكدت وزارة التموين أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية؛ لضمان حصول
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عدادا-كهرباء (1)

الكهرباء ترد على المواطنين: لا صحة لقراءة العدادات كل شهرين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إصدار تعليمات من وزارة الكهرباء للمحصلين بقراءة العدادات كل شهرين بهدف إدخال المواطنين في شريحة أعلى للكهرباء. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول إصدار تعليمات من وزارة الكهرباء للمحصلين بقراءة العدادات كل شهرين، مُوضحةً أن قراءة العدادات تتم شهريا وبشكل منتظم بما يعكس الاستهلاك الشهري الفعلي للمواطن.
زيارة لجنه الإسكان للعاصمة الإدارية الجديدة-44

هل اقترضت العاصمة الإدارية الجديدة 20 مليار جنيه؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه نتيجة تعثرها المالي. وتواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه لتعثرها ماليًا.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

حقيقة منع الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن حرمان وزارة التعليم العالي الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات وإجبارهم على كليات محددة. وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الطلاب ذوي القدرات الخاصة أو حرمانهم من دخول أي كلية من الكليات، وأن جميع الجامعات والكليات متاحة أمام كل الطلاب دون أي تمييز وفقاً لتنسيق القبول بالكليات.
التابلت (4)

هل ألغت الدولة الامتحانات على التابلت في نظام التعليم؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلغاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نظام الامتحانات على التابلت بداية من العام الدراسي المقبل 2019 - 2020. وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الامتحانات على التابلت في نظام التعليم الجديد، مُشددةً على استمرار إجراء الامتحانات على التابلت في النظام الجديد.
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خبز-عيش

التموين: الحذف من الدعم لا ينطبق على الخبز (فيديو)

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة بتقديم دعم الخبز لجميع حائزي بطاقات التموين بخمسة قروش فقط، مشيرة إلى أنه خارج معايير الحذف من المنظومة. وقال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد: إن محددات المرحلة الرابعة من تصفية مستحقي الدعم تنقسم إلى 5 فئات هي: "الفقر المدقع، والفقر، والهشّة، والمتوسطة، والغنية". وأضاف مدكور، نستهدف الفئة الغنية فقط، ولا مساس بالأربع فئات الأخرى، متابعا: "الفئة الغنية تشمل جميع محددات المراحل السابقة، ومنها امتلاك سيارة فارهة".
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين: إيقاف نظام «صرف الخبز» 10 ساعات للصيانة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إيقاف نظام "الخبز والتموين للبطاقات الذكية" لمدة 10 ساعات فقط، نظرا لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمركز المعلومات الخاص بالنظام. وأضافت الوزارة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إيقاف النظام اعتبارا من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس المقبل وحتى الساعة الخامسة من صباح يوم الجمعة، بالنسبة لنظام صرف الخبز والتموين في مختلف أنحاء الجمهورية.
خبز-عيش

التموين: لا يجوز أن تتحمل الدولة دعم 71 مليونا في الخبز

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يجوز أن تتحمل الموازنة العامة للدولة دعم 71 مليون مواطن فى الخبز. وأضاف الوزير "حتى لو ينفع، لازم يكون بحق وبواقع معين يُعتمد عليه، وهذا أفضل وضع وصلنا إليه منذ أن توليت الحقيبة الوزارية، وذلك بعد توجيهات الرئيس ووجود قاعدة بيانات واضحة". وأشار إلى أن هناك غير مستحقين للدعم يستفيدون من سلع التموين المُدعمة، لافتا إلى أن هناك 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبر و64 مليون و400 ألف من السلع التموينية، موضحا أنه تم شطب 400 ألف بطاقة فقط تموينية حتى الآن.
موقف-ميكروباص-وسرفيس (1)

«المحافظين»: الحكومة عاجزة عن ضبط تسعيرة المواصلات

قال كريم العمدة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، إن الحكومة ليس لديها القدرة على ضبط تسعيرة وسائل المواصلات من السرفيس والميكروباص، ولن تتمكن من تطبيق آلية المراقبة على الأسواق بعد رفع الدعم على المواد البترولية. وأضاف «العمدة» أن آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية تتم كل 3 شهور، وتمت تجربتها على بنزين 95 في شهر أبريل الماضي، ويتم تقييم سعر المنتجات البترولية على أساس تكلفة الإنتاج المحلي للبنزين، بالإضافة إلى سعر البترول عالميا وسعر الصرف.
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