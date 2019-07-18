نبيل الحلفاوي يدافع عن العسيلي: الأخ أصر على التصوير

تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

نبيل الحلفاوي

تعرض الفنان محمود العسيلي، لهجوم شديد أمس، بعد انتشار فيديو له من إحدى حفلاته، والتي رفض فيها التصوير مع أحد الجماهير، مما اتهمه الكثير بالغرور، الأمر الذي جعل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي يتدخل بالرد على التعليقات التي هاجمت العسيلي قائلا "قرأت في اعتذاره ودفاعه عن نفسه.. أن ما سمعناه في الفيديو جاء بعد سلسلة من محاولاته (خارج المايك) إقناع طالب التصوير بأن هذا مستحيل عمليا. وأن الأخ لم يقتنع وواصل إلحاحه وإصراره على التصوير". كان قد انتشر فيديو لـ"العسيلي" يوبخ أحد معجبيه بطريقة لاذعة أمام الجمهور بعدما طلب التصوير معه.

وقال له "حضرتك جامد جدا، معاك واسطة أو حاجة ولا بتحبني وكل الناس دي بتكرهني لو اتصورت معاك مش المفروض إني أتصور مع الناس دي كلها"، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يغضب منه وينتقده ووصفوه بالمتكبر. وسرعان ما خرج العسيلي يعتذر وكتب عبر حسابه على "تويتر" أي فنان عارف إنه من غير جمهوره ولا حاجة، وصفر على الشمال،