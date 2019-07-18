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نبيل الحلفاوي يدافع عن العسيلي: الأخ أصر على التصوير

تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
تعرض الفنان محمود العسيلي، لهجوم شديد أمس، بعد انتشار فيديو له من إحدى حفلاته، والتي رفض فيها التصوير مع أحد الجماهير، مما اتهمه الكثير بالغرور، الأمر الذي جعل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي يتدخل بالرد على التعليقات التي هاجمت العسيلي قائلا "قرأت في اعتذاره ودفاعه عن نفسه.. أن ما سمعناه في الفيديو جاء بعد سلسلة من محاولاته (خارج المايك) إقناع طالب التصوير بأن هذا مستحيل عمليا. وأن الأخ لم يقتنع وواصل إلحاحه وإصراره على التصوير". كان قد انتشر فيديو لـ"العسيلي" يوبخ أحد معجبيه بطريقة لاذعة أمام الجمهور بعدما طلب التصوير معه.
وقال له "حضرتك جامد جدا، معاك واسطة أو حاجة ولا بتحبني وكل الناس دي بتكرهني لو اتصورت معاك مش المفروض إني أتصور مع الناس دي كلها"، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يغضب منه وينتقده ووصفوه بالمتكبر. وسرعان ما خرج العسيلي يعتذر وكتب عبر حسابه على "تويتر" أي فنان عارف إنه من غير جمهوره ولا حاجة، وصفر على الشمال،
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شوقي-طنطاوي

رحلة شوقي طنطاوي من «هاملت» إلى «غزل البنات»

بكلمات مؤثرة نعى الفنان محمد صبحى، الفنان شوقي طنطاوي، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 66 عاما، فقد تكلم عن الرفيق والأخ الجدع الذي بدأ مشواره بفرقته المسرحية وأنهاه معه، وعن مدى إخلاصه لعمله ووفائه له ودعمه المستمر لـ«صبحي»، وعن كونه واحدا من الأعضاء الأساسيين بفرقته وأقدمهم، فيقدّر عدد سنوات وجوده مع الفرقة المسرحية بـ50 عاما. رحلة شوقي طنطاوي بدأت فى منتصف الثمانينيات وانتهت اليوم، برصيد ليس كبيرا من الأعمال، لكنها رغم قلتها، وهي وصلت إلى 25 عملا، فإنها أعمال درامية ومسرحية مميزة.
حمو-بيكا

الموسيقيين تمنع التعامل مع «حمو بيكا» و«العفريت»

أصدر نقيب الموسيقيين، الفنان هانى شاكر، اليوم الخميس، قرارًا بمنع التعامل مع كل من؛ «حمو بيكا، العفريت، فرقة الصواريخ، شاكوش، حنجرة وكسبرة»، وهي فرق وكيانات تدعي امتهانها الموسيقى والغناء، وقال طارق مرتضى، المتحدث باسم النقابة، إن النقابة خاطبت مسئولي محافظة مرسى مطروح بشكل رسمي بمنع أي مطرب أو «دي جي» غير مقيد أو منتسب للنقابة بالغناء في الساحل الشمالي؛ وذلك للحفاظ على الفن في مصر من الأغراض السيئة، وذلك وفقًا للبيان الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قبل قليل.
شوقي-طنطاوي

وفاة شوقي طنطاوي.. ومحمد صبحي: رحل الصديق الوفي

أعلن الفنان محمد صبحى، قبل قليل، عن رحيل الفنان شوقي طنطاوي، حيث كتب على صفحته الرسمية، بموقع «فيسبوك»: «البقاء لله... رحل شوقي طنطاوي أكثر المخلصين على مدار 50 عاما.. واليوم.. بكل أسى وحزن عميق أعزي نفسي وأسرتك وجمهورك.. تلميذي وأخي وصديقي وزميلي ومساعدي.. رحلت وتركتني.. أنت الذي جئت لي تلميذا في ثانوي عام 1969 لتشترك في عرض هاملت وبقيت بالفرقة حتى الآن.. خمسون عاما مضت.. كنت فيها الصديق الوفي والسند لم أجد في رحلتي مثلك مخلصا وفيا، كنت لآخر لحظة رجلا».
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ريهام-سعيد (1)

ريهام سعيد لمحمود العسيلي: كرهتك.. النجومية أخلاق

علقت الإعلامية ريهام سعيد على ما بدر من المطرب محمود العسيلى خلال حفله الأخير، حين رفض طلب أحد المعجبين أن يلتقط معه صورة. ونشرت ريهام، عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام» صورة للعسيلى من الحفل الذى رفض فيه التصوير مع أحد معجبيه، وصورة أخرى للمغنية الإنجليزية أديل وهى تقبل يد إحدى معجباتها، وكتبت عليها: «كنت دايما لما بشوفك بنتقدك عشان غرورك غير المبرر بس دلوقتى كرهتك، إلا كسر الخواطر، النجوميه أخلاق». وكان الفنان أحمد السعدنى قد طالب الجمهور بقبول اعتذار المطرب محمود العسيلي، عن ما بدر منه.
احمد--السعدنى (2)

السعدني عن أزمة محمود العسيلي: المسامح كريم يا ناس

طالب الفنان أحمد السعدني الجمهور بقبول اعتذار المطرب محمود العسيلي، عن ما بدر منه خلال حفله الأخير، حين رفض طلب أحد المعجبين أن يلتقط معه صورة، إذ وصف البعض أسلوبه في الرد بـ"الحاد"، كما اتهموه بـ"التكبر". وأشاد السعدني أيضًا بموقف العسيلي، وتقديمه اعتذارًا عما بدر منه، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الاعتذار من شيم الرجال برا ويا عسيلي كلنا ممكن نغلط بس مش كلنا نقدر نعترف إننا غلطنا المسامح كريم يا ناس"، وتباينت ردود الأفعال حول تعليقه.
محمود-العسيلى

محمود العسيلي يعتذر: أنا من غير جمهوري ولا حاجة

اعتذر المطرب محمود العسيلي للجمهور بعد حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إحراجه أحد المعجبين عندما طلب منه التقاط صورة في حفله الأخير، إذ وبخه بطريقة لاذعة أمام الجمهور، قائلا: "حضرتك جامد جدا، معاك واسطة أو حاجة، ولا بتحبني وكل الناس دي بتكرهني، لو اتصورت معاك مش المفروض إني أتصور مع الناس دي كلها". وكتب العسيلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أي فنان عارف أنه من غير جمهوره ولا حاجة، وصفر على الشمال، وإن من تواضع لله رفعه".
محمود-العسيلى

أزمات محمود العسيلي مستمرة.. متهم بالعنصرية والغرور

مقطع فيديو تم تداوله بكثرة خلال الساعات الماضية للفنان محمود العسيلي من إحدى حفلاته، يظهر خلاله وهو يحرج شابا من الحضور بعدما طلب منه التقاط صورة تذكارية معه، فجاء رد العسيلي صادما، إذ قال: "حضرتك معاك واسطة أو جامد جدا مثلا، يعني إنت اللي بتحبني وكل الناس دي بتكرهني، لو اتصورت مع حضرتك لازم أتصور مع كل الناس دي"، وهو ما أثار غضب الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونسبوا للفاعل صفتي التكبر والغرور، خاصة أن نجاح الفنان يأتي من جمهوره ومحبيه وينبغي أن يعاملهم بطريقة أفضل.
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