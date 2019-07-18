رفع سعر الأرز التمويني إلى 12 جنيها.. الحكومة ترد

تحرير:التحرير ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

الأرز

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بارتفاع أسعار الأرز في جميع المنافذ التموينية إلـى 12 جنيهًا. وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لارتفاع أسعار الأرز التمويني إلى 12 جنيهًا، بل على العكس فإن سعره في منظومة التموين 9 جنيهات، مُشددةً على التزام جميع المنافذ التموينية بصرف كافة المقررات التموينية لمستحقيها وفقًا للأسعار المقررة من قبل الوزارة.

وأشارت وزارة التموين إلى حرصها على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تقوم بتقديم مزيد من الدعم للسلع التموينية والغذائية للمواطنين، وهو ما ظهر في تبني مبادرة لتخفيض أسعار السلع التموينية، مثل الأرز والمكرونة، وذلك بالتعاون مع غرفة صناعة الحبوب والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم تخفيض سعر