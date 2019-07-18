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رفع سعر الأرز التمويني إلى 12 جنيها.. الحكومة ترد

تحرير:التحرير ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م
الأرز
الأرز
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بارتفاع أسعار الأرز في جميع المنافذ التموينية إلـى 12 جنيهًا. وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لارتفاع أسعار الأرز التمويني إلى 12 جنيهًا، بل على العكس فإن سعره في منظومة التموين 9 جنيهات، مُشددةً على التزام جميع المنافذ التموينية بصرف كافة المقررات التموينية لمستحقيها وفقًا للأسعار المقررة من قبل الوزارة.
وأشارت وزارة التموين إلى حرصها على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تقوم بتقديم مزيد من الدعم للسلع التموينية والغذائية للمواطنين، وهو ما ظهر في تبني مبادرة لتخفيض أسعار السلع التموينية، مثل الأرز والمكرونة، وذلك بالتعاون مع  غرفة صناعة الحبوب والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم تخفيض سعر
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عدادا-كهرباء (1)

الكهرباء ترد على المواطنين: لا صحة لقراءة العدادات كل شهرين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إصدار تعليمات من وزارة الكهرباء للمحصلين بقراءة العدادات كل شهرين بهدف إدخال المواطنين في شريحة أعلى للكهرباء. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول إصدار تعليمات من وزارة الكهرباء للمحصلين بقراءة العدادات كل شهرين، مُوضحةً أن قراءة العدادات تتم شهريا وبشكل منتظم بما يعكس الاستهلاك الشهري الفعلي للمواطن.
زيارة لجنه الإسكان للعاصمة الإدارية الجديدة-44

هل اقترضت العاصمة الإدارية الجديدة 20 مليار جنيه؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه نتيجة تعثرها المالي. وتواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه لتعثرها ماليًا.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

حقيقة منع الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن حرمان وزارة التعليم العالي الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات وإجبارهم على كليات محددة. وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الطلاب ذوي القدرات الخاصة أو حرمانهم من دخول أي كلية من الكليات، وأن جميع الجامعات والكليات متاحة أمام كل الطلاب دون أي تمييز وفقاً لتنسيق القبول بالكليات.
التابلت (4)

هل ألغت الدولة الامتحانات على التابلت في نظام التعليم؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلغاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نظام الامتحانات على التابلت بداية من العام الدراسي المقبل 2019 - 2020. وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الامتحانات على التابلت في نظام التعليم الجديد، مُشددةً على استمرار إجراء الامتحانات على التابلت في النظام الجديد.
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الخبز-البلدى

التموين توضح حقيقة رفع الدعم عن الخبز

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تخفيض الحكومة دعم رغيف الخبز بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2019 - 2020. وتواصل المركز مع وزارة التموين، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تخفيض الحكومة لدعم الخبز بالموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، بل على العكس فإنه تم تخصيص 89 مليار جنيه بموازنة 2019 -2020 لدعم السلع التموينية بزيادة نسبتها 3.3% عن موازنة العام السابق منها 51 مليار جنيه لدعم الخبز.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين: تخفيض سعر الأرز.. واحتياطي السلع آمن

ألقى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، كلمة في مؤتمر الاستثمار في التجارة، والذي نظمه جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، أكد خلالها أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية آمن، والاحتياطي من القمح يكفي 4 شهور ونصف الشهر، إذ تم خلال الموسم الحالي شراء 3.260 ألف طن قمح محلي، بالإضافة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي 3.3 شهر، والاحتياطي الاستراتيجي من الأزر يكفينا حتى 15 أكتوبر المقبل، كما أن سعر الأرز سيتم تخفيضه، كما تم تخفيض سعر المكرونة، أمس السبت.
الارز (3)

تراجع أسعار الشعير.. هل يعالج نقص المعروض من الأرز؟

تحركت أسعار الشعير منخفضةً، وهو ما نتج عنه تراجع طفيف فى أسعار الأرز، وأكد التجار أن الأسعار ستشهد مزيدا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة. وكانت وزارة الري قد قررت في شهر فبراير من العام الماضي، خفض مساحة الأرز المزروعة إلى 724 ألفًا و200 فدان فقط، من أجل ترشيد استهلاك المياه، ثم سمحت بزيادة المساحة المزروعة إلى 840 ألف فدان لزيادة الإنتاج المحلي، وتمثلت عقوبة زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة، فى الحبس والغرامة معًا.
الارز (3)

الأرز يتراجع فى الأسواق اليوم ومتوسط سعر الكيلو 9.5

شهدت أسعار الأرز فى الأسواق اليوم تراجعًا ملحوظًا، متأثرةً بتراجع سعر الشعير وانخفاض الطن بنسبة تراوحت بين 20 و25%، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت خلال الأشهر الماضية عن طرح أكثر من مناقصة لاستيراد الأرز من الخارج ووضعت عددا من الضوابط للاستيراد، وكان على رأسها ملاءمة الأرز للذوق المصرى وكان للصين الغلبة فى مناقصتين، حيث كانت الأقرب، من حيث الذوق، وكذلك السعر من بين الدول التى تقدمت بأوراقها، والتى تجاوز عددُ شركاتِها الـ 25 شركة.
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