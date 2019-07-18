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هل ألغت الدولة الامتحانات على التابلت في نظام التعليم؟

تحرير:التحرير ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م
التابلت
التابلت
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلغاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نظام الامتحانات على التابلت بداية من العام الدراسي المقبل 2019 - 2020. وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الامتحانات على التابلت في نظام التعليم الجديد، مُشددةً على استمرار إجراء الامتحانات على التابلت في النظام الجديد.
وأوضحت وزارة التعليم أن نظام التابلت يُتيح التعلُّم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يسهم في التقليل من حدة الضغوط الملقاة على عاتق الطالب أثناء الدراسة، مُضيفةً أن جهاز التابلت يوزع على كافة طلاب الصف الأول الثانوي بهدف الاستفادة منه أثناء سنوات الدراسة الثلاث، ومن ثم يصبح ملكاً للطالب لا
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الكهرباء ترد على المواطنين: لا صحة لقراءة العدادات كل شهرين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إصدار تعليمات من وزارة الكهرباء للمحصلين بقراءة العدادات كل شهرين بهدف إدخال المواطنين في شريحة أعلى للكهرباء. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول إصدار تعليمات من وزارة الكهرباء للمحصلين بقراءة العدادات كل شهرين، مُوضحةً أن قراءة العدادات تتم شهريا وبشكل منتظم بما يعكس الاستهلاك الشهري الفعلي للمواطن.
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هل اقترضت العاصمة الإدارية الجديدة 20 مليار جنيه؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه نتيجة تعثرها المالي. وتواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه لتعثرها ماليًا.
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حقيقة منع الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن حرمان وزارة التعليم العالي الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات وإجبارهم على كليات محددة. وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الطلاب ذوي القدرات الخاصة أو حرمانهم من دخول أي كلية من الكليات، وأن جميع الجامعات والكليات متاحة أمام كل الطلاب دون أي تمييز وفقاً لتنسيق القبول بالكليات.
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رفع سعر الأرز التمويني إلى 12 جنيها.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بارتفاع أسعار الأرز في جميع المنافذ التموينية إلـى 12 جنيهًا. وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لارتفاع أسعار الأرز التمويني إلى 12 جنيهًا، بل على العكس فإن سعره في منظومة التموين 9 جنيهات، مُشددةً على التزام جميع المنافذ التموينية بصرف كافة المقررات التموينية لمستحقيها وفقًا للأسعار المقررة من قبل الوزارة.
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التعليم: إضافة إجابة بديلة بنموذج امتحان الجيولوجيا

قال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات في وزارة التربية والتعليم، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم تعديل نموذج إجابة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وذلك من خلال إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة الجيولوجيا بعد اجتماع الفيديو كونفرانس بين مستشار المادة والمصححين. وأضاف عبد الحكم، أن السؤال يحتمل وجود إجابتين صحيحتين، وليس إجابة واحدة". وأدى 266 ألفا و30 طالبا بالشعبة العلمية "العلوم" الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.
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«التعليم» تصدر تعليمات بشأن امتحان الدور الثاني لأولى ثانوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم، منشورا لجميع المديريات التعليمية بشأن الاستعداد لعقد امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي العام، إذ كدت أنه بشأن التعامل مع شكاوى بعض أولياء الأمور والطلاب، من نتيجة امتحانات أولى ثانوى 2019، فقد تم وضع آليات واضحة للتظلم تم إرسالها لجميع المديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية. ولفتت الوزارة في منشورها إلى أنه بالنسبة للتظلمات الخاصة بنتيجة الاختبارات الورقية في نتيجة أولى ثانوى 2019، فتقوم كل إدارة تعليمية ببحث جميع الشكاوى بنفس الآلية المعتادة في الامتحانات الورقية، ثم موافاة الوزارة بنتائج الفحص.
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التعليم: امتحانات الدور الثاني لأولى ثانوي «ورقية»

كشف الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، عن أن امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى التى تعقد فى 14 يوليو المقبل ستكون ورقية. ‌وأرجع رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، في تصريح لـ"التحرير" سبب تعميم النظام الامتحاني الورقي على الطلاب الذين لهم محاولة ثانية إلزامية بأن أغلبهم طلاب نظام خدمات ومنازل لا يتسلمون أجهزة التابلت. وأشار حجازي إلى أن نسبة الطلاب الذين لهم فرصة ثانية إلزامية لخوض امتحانات الدور الثاني تقدر بنحو 8.6%.
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انخفاض مجاميع الثانوية العامة.. دليل نجاح أم فشل؟

مشاعر متباينة عاشها طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم، خلال الساعات الماضية بين حزن شديد وفرح كبير عقب إعلان وزارة التربية والتعليم، متمثلة في الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن نتائج العام الحالي، وبلغت نسبة النجاح 91.4%، ليخرج شوقي مؤكدا أن انخفاض نسبة النجاح بهذا المعدل بعد أن كانت في الماضي لا تقل عن 98%، يعد إنجازا كبيرا لمنظومة التعليم الجديدة، وأنها استطاعت القضاء على الفساد والتلاعب في الدرجات مثلما كان يحدث في الماضي.
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