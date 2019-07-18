جريمة

بسبب حرارة الجو.. احتراق محول كهربائي في الفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
تسببت ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس، في اشتعال النيران بمحول كهربائي بميدان المسلة بالفيوم، نتيجة حدوث ماس كهربائي، الأمر الذي تسبب في انقطاع الكهرباء عن منازل المنطقة المحيطة بالكامل، في الوقت الذي هرب فيه جميع الأهالي من الشوارع إلى منازلهم للاحتماء به من ارتفاع درجة الحرارة، وحرارة الشمس الحارقة. على الفور هرعت سيارات المطافئ وضباط الحماية المدنية إلى مكان الواقعة للسيطرة على الحريق، قبل احتراق المحول بالكامل وانفجاره، بالإضافة إلى موظفي الكهرباء لإصلاح الأعطال الناتجة عن الحريق.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من قسم أول الفيوم، يفيد اشتعال النيران بمحول كهرباء بميدان المسلة بجوار مطعم "روزانا" اتجاه طريق مصر الفيوم، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح. على الفور، انتقلت سيارات الدفاع المدني، وتمكنت من السيطرة
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المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

إصابة طفل بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

أصيب طفل، بالكاد أتم ربيعه الرابع عشر، بطلق ناري في البطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بناحية عزبة «منازع» التابعة لقرية «جزيرة سعود» بدائرة مركز شرطة الحسينية، فيما جرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى «فاقوس» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت نيابة الحسينية العامة لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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إصابة 26 شخصًا في انقلاب سيارتين بالمنيا

أصيب 26 شخصًا، بينهم 11 من عمال المزارع، إثر وقوع حادثي انقلاب سيارتين ربع نقل وميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا، اليوم الخميس، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وأزيل آثار الحادثيين، وجرى تسيير حركة المرور. تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادثين منفصلين على الطريق الصحراوي الغربي بزمام مركز المنيا.
جثة (3)

مقتل شخص في تجدد خصومة ثأرية بأسوان بعد 25 عامًا

تجددت خلافات ثأرية قديمة تعود لأكثر من 25 عامًا، اليوم الخميس، بين عائلتي زيدان والقدر بقرية سبيل النظارة التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان، حيث لقى شخص من عائلة "زيدان" يبلغ من العمر 25 عامًا مصرعه بطلق نارى أطلقه عليه أحد أفراد عائلة "القدر"، أخذا بالثأر. على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مسرح الجريمة وفرضت طوقا أمنيا داخل القرية تحسبا لتجدد الاشتباكات بين العائلتين، وتم نقل جثة الشاب إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
غرق

مصرع طفل غرقا في حمام سباحة ببني سويف

لقيت طفلة مصرعها غرقًا، اليوم الخميس، في مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم نقلها جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الواسطي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة. تعود تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بمصرع "فاطمة م. ع - 12 عامًا"، مقيمة في قرية أطواب، مركز الواسطى، غرقًا، أثناء قيامها بالاستحمام في مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى الرياضي.
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حريق-الهرم‎ (1)

حريق في مصنع أثاث بالفيوم.. و3 سيارات لإطفائه

وقع حريق في مصنع للأثاث الخشبي، اليوم الثلاثاء، بالمنطقة الصناعية الثانية التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، وتلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد خالد حسن، مأمور مركز طامية بنشوب حريق بمصنع مملوك لـ"عادل شفيق صموئيل"، 60 سنة، مقيم بمدينة سنورس. على الفور، توجهت 3 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية بالفيوم، وتمكنت من إخماده قبل أن يمتد لباقى المصانع المجاورة المنطقة الصناعية.
حريق-الهرم‎ (2)

ملاهي وسنتر ملابس.. 10 سيارات إطفاء تنقذ سكان الهرم

استيقظ سكان شارع العريش بمنطقة الهرم صباح اليوم الجمعة على رائحة دخان وألسنة نيران تلوح في الأفق، حالة من الفزع انتابت الجميع، هرع الأهالي لاكتشاف مصدرها فجاءت المفاجأة غير السارة إذ اندلع حريق هائل في قطعة أرض كبيرة تضم معرض ملابس "سنتر" وملاهي لألعاب الأطفال، أسرع قاطنو المنطقة لتقديم يد العون والمساعدة انتظارا لحضور رجال الإطفاء بعد إبلاغ أحدهم لخط إدارة شرطة النجدة والتي أخطرت بدورها غرفة الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الجيزة.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (2)

إخماد حريق بمحل تجاري في البدرشين دون سقوط مصابين

حاصر رجال الحماية المدنية بالجيزة ألسنة النيران التي أمسكت بمحتويات محل تجاري بمنطقة البدرشين، وتمكنوا من إخماد النيران والسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي المحال المجاورة، ولم يسفر الحريق عن قتلى أو مصابين. تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل محل تجاري بمنطقة البدرشين، وتم إخطار اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، والدفع بثلاث سيارات إطفاء، حاصرت النيران لمنع امتدادها إلى المحال والمنازل المجاورة.
حريق-العتبه (3)

5 ساعات رعبا.. «التحرير» في موقع حريق سوق الخضار

خراب ودمار في كل الأرجاء، رائحة الدخان تطبق على الأجواء، برك المياه تغرق الشوارع مختلطة بأخشاب متفحمة تفترش الأرض، مرارة الخسارة ومشاقها تسيطر على الحضور بعد 5 ساعات من الرعب الممزوج بالحزن. تصف هذه الكلمات الأوضاع بسوق الخضار في منطقة العتبة، التي التهمت ألسنة النيران محتوياتها صباح اليوم الخميس، حتى إن الأجهزة المعنية لا تقوى على حصر الخسائر ولو بشكل مبدئي؛ بسبب صعوبة الموقف ومخاوف تجدد ألسنة النيران في الحريق الهائل الذي استيقظ عليه الأهالي وكأنه "كابوس".
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