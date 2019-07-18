بسبب حرارة الجو.. احتراق محول كهربائي في الفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م

حريق - أرشيفية

تسببت ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس، في اشتعال النيران بمحول كهربائي بميدان المسلة بالفيوم، نتيجة حدوث ماس كهربائي، الأمر الذي تسبب في انقطاع الكهرباء عن منازل المنطقة المحيطة بالكامل، في الوقت الذي هرب فيه جميع الأهالي من الشوارع إلى منازلهم للاحتماء به من ارتفاع درجة الحرارة، وحرارة الشمس الحارقة. على الفور هرعت سيارات المطافئ وضباط الحماية المدنية إلى مكان الواقعة للسيطرة على الحريق، قبل احتراق المحول بالكامل وانفجاره، بالإضافة إلى موظفي الكهرباء لإصلاح الأعطال الناتجة عن الحريق.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من قسم أول الفيوم، يفيد اشتعال النيران بمحول كهرباء بميدان المسلة بجوار مطعم "روزانا" اتجاه طريق مصر الفيوم، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح. على الفور، انتقلت سيارات الدفاع المدني، وتمكنت من السيطرة