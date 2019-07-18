بسبب سلوكه.. باوك يقرر الإطاحة بعمرو وردة

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م

عمرو وردة

كشفت تقارير يونانية أن نادي باوك سالونيكا يرغب في الاستغناء عن لاعبه عمرو وردة، صانع ألعاب المنتخب الوطني. وأفاد موقع «إن باوك» اليوناني أن باوك سالونيكا، يرغب في الاستغناء عن عمرو وردة بسبب سلوكه داخل وخارج المستطيل الأخضر، حسب تعبيره. وأوضح الموقع اليوناني أن عمرو وردة ضمن قائمة أولويات نادي باناثينايكوس، مضيفًا أن المعلومات القادمة من العاصمة أثينا تشير إلى أن أصحاب القميص الأخضر يريدون التعاقد مع اللاعب صاحب الـ25 عامًا، إلا أنهم لم يبدوا اهتمامهم رسميًا بعمرو وردة حتى الآن.

وأكد الموقع أن عدم تواصل باناثينايكوس مع باوك حتى الآن يعود إلى الأزمة المالية التي يمر بها النادي، والتي لا تسمح له حاليًا بتلبية طلبات باوك لبيع «وردة»، ومع ذلك فإن أصحاب الرداء الأبيض والأسود مستعدون لفتح باب النقاش حول بيع اللاعب في حال وصول عرض جيد. عمرو وردة قضى النصف الثاني

وأكد الموقع أن عدم تواصل باناثينايكوس مع باوك حتى الآن يعود إلى الأزمة المالية التي يمر بها النادي، والتي لا تسمح له حاليًا بتلبية طلبات باوك لبيع «وردة»، ومع ذلك فإن أصحاب الرداء الأبيض والأسود مستعدون لفتح باب النقاش حول بيع اللاعب في حال وصول عرض جيد.



عمرو وردة قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا من باوك إلى نادي أتروميتوس، إذ خاض معه 14 مباراة أحرز خلالها هدفين وصنع هدفين، فيما قضى النصف الأول من الموسم مع باوك وشارك خلاله في 22 مباراة، أحرز خلالها هدفًا واحدًا وصنع مثله.



وشارك عمرو وردة مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية 2019، وتم استبعاد اللاعب بسبب أفعال مشينة، إلا أنه عاد للفراعنة واستكمل البطولة بعد تدعيم نجوم المنتخب له وعلى رأسهم محمد صلاح وأحمد المحمدي.

