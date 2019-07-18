رياضة

بسبب سلوكه.. باوك يقرر الإطاحة بعمرو وردة

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م
عمرو وردة
عمرو وردة
كشفت تقارير يونانية أن نادي باوك سالونيكا يرغب في الاستغناء عن لاعبه عمرو وردة، صانع ألعاب المنتخب الوطني. وأفاد موقع «إن باوك» اليوناني أن باوك سالونيكا، يرغب في الاستغناء عن عمرو وردة بسبب سلوكه داخل وخارج المستطيل الأخضر، حسب تعبيره. وأوضح الموقع اليوناني أن عمرو وردة ضمن قائمة أولويات نادي باناثينايكوس، مضيفًا أن المعلومات القادمة من العاصمة أثينا تشير إلى أن أصحاب القميص الأخضر يريدون التعاقد مع اللاعب صاحب الـ25 عامًا، إلا أنهم لم يبدوا اهتمامهم رسميًا بعمرو وردة حتى الآن.
وأكد الموقع أن عدم تواصل باناثينايكوس مع باوك حتى الآن يعود إلى الأزمة المالية التي يمر بها النادي، والتي لا تسمح له حاليًا بتلبية طلبات باوك لبيع «وردة»، ومع ذلك فإن أصحاب الرداء الأبيض والأسود مستعدون لفتح باب النقاش حول بيع اللاعب في حال وصول عرض جيد.   عمرو وردة قضى النصف الثاني
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نهائي الكان.. تعرف على موعد فتح وإغلاق استاد القاهرة

أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية 2019، التعليمات الخاصة باليوم الختامي للبطولة غدًا الجمعة، والذي يشهد حفل الختام والمباراة النهائية بين منتخبي السنغال والجزائر، ومراسم تتويج الفائزين وتسليم علم البطولة للكاميرون التي تستضيف النسخة المقبلة. وتقام غدًا الجمعة، في تمام التاسعة مساءً، المباراة النهائية لكأس الأمم 2019، التي استضافتها مصر من الفترة 21 من شهر يونيو الماضي حتى غدٍ الجمعة الموافق 19 من شهر يوليو، وسيحتضنها استاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس الجزائري.
ساديو مانى مع رياض محرز

سيسيه: ماني حقق للسنغال ما يفوق تحقيق الكرة الذهبية

أكد أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، أن مباراة الجزائر في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية ستكون خارج التوقعات، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة. وأشار مدرب السنغال إلى أن المباراة ستكون مهمة للغاية بالنسبة للسنغال ولدى الفريق كل الحظ للتتويج ولا يوجد أي ضغوط ضد الفريق، وسنلعب من أجل العلم السنغالي، ووجه سيسيه رسالة لمسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأنهم ذوو كفاءة ويعلمون كيفية أداء عملهم، موضحا أن عمله فني وهو ما يبحث عنه، وأشار إلى أن ما لفت نظره أن الملاعب كانت فارغة والكرة الإفريقية تحتاج إلى وجود جماهيري كبير.
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بلماضي عن نهائي الكان: سأحفز اللاعبين بطريقتي الخاصة

أبدى جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، ثقته الكاملة بلاعبيه قبل مباراة غد أمام المنتخب السنغالي في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، إذ قال جمال بلماضي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد قبل المباراة: "سنحاول أن نعد لها كما أعددنا لكل المباريات سابقا، التركيز يأتي من تلقاء ذاته وأعتمد كثيرا على اللاعبين وحماسهم الكبير، وعلينا الحفاظ عليه حتى النهاية". وواصل المدير الفني لثعالب الصحراء تصريحاته بأنه سيحفز لاعبيه بطريقته الخاصة رافضًا الإفصاح عن هذه الطريقة، ومعللا ذلك بأن هذا الأمر يخص اللاعبين في المنتخب الجزائري فقط.
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الفراغ اللائحي سلاح الأولمبية لتجنب الصدام مع «فيفا»

ترك مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، المشهد الكروي في مصر من الباب الصغير، بعدما حفلت فترة إدارتهم الجبلاية بالعديد من الفضائح الكروية والأخلاقية. وتقدم هاني أبو ريدة باستقالته من منصبه، عقب إخفاق المنتخب الوطني في التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، كما استقال كل من "أحمد شوبير، أحمد مجاهد، سيف زاهر، حازم إمام، خالد لطيف، دينا الرفاعي، محمد أبو الوفا"، ثم كرم كردي، بشكل رسمي، ويبقى موقف الثنائي مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح غامضًا، لكن تأكد عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.
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أبو ريدة عن أزمة وردة: ماحدش أقوى من اتحاد الكرة

علق هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، على أزمة عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني، والذي استبعد من معسكر الفراعنة قبل مباراة الكونغو، ثم عاد بعدها مباشرة، وذلك على خلفية أزمة أخلاقية، وقال أبو ريدة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "العقوبة كان هدفها التقويم، وأرفض فكرة أن اللاعبين أقوى من مجلس الإدارة، بالعكس اللاعبون ملتزمون بكل شيء ويحترمون رئيس الاتحاد بصفته المشرف المباشر على المنتخب ويتعامل مع اللاعبين بوصفهم أولاده، والكل داخل المنتخب يد واحدة وعلى قلب رجل واحد ونحاول التعامل سريعا مع المشكلات لمواصلة المشوار وتحقيق اللقب في النهاية".
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الشناوي السبب في استدعاء أبو جبل لمعسكر الفراعنة

يرى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن أداء الفراعنة يتحسن من مباراة لأخرى، وأن الجولة الثالثة لدور المجموعات ستشهد تحسن أداء مصر بشكل أكثر من المباراتين الماضيتين، وذلك حسبما أفاد فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، قبل مواجهة أوغندا، والتي ستقام غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، علمًا بأن المنتخب الوطني ضمن تأهله لدور الستة عشر بعد تحقيقه انتصارين، على زيمبابوي (1/0) وأمام الكونغو الديموقراطية (2/0).
مصر-والكونغو (5)

الصحف العالمية: صلاح يدعم لاعبا متهما بالتحرش الجنسي

رصدت الصحف العالمية كلمات محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، التي كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فجر اليوم الخميس، بعد أن حجز المنتخب الوطني بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز الذي حققه الفراعنة على حساب الكونغو الديمقراطية بنتيجة (2-0)، باستاد القاهرة في ختام الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة، وسجل ثنائية الفراعنة أحمد المحمدي ومحمد صلاح في الدقيقتين 25 و44 من عمر اللقاء، الذي شهد حضورا جماهيريا بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة.
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