حقيقة منع الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات

تحرير:التحرير ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م

وزير التعليم العالي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن حرمان وزارة التعليم العالي الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات وإجبارهم على كليات محددة. وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الطلاب ذوي القدرات الخاصة أو حرمانهم من دخول أي كلية من الكليات، وأن جميع الجامعات والكليات متاحة أمام كل الطلاب دون أي تمييز وفقاً لتنسيق القبول بالكليات.

وأوضحت الوزارة، أن التمييز أمر مُخالف للدستور باعتبار أن كل المصريين متساوون فى جميع الحقوق، وأن منع ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات أو بعض الكليات كان توجهًا قديماً ولم يتم تنفيذه لمخالفته للدستور المصري، مُشددةً على حرص القيادة السياسية على توفير كافة سبل الدعم لذوي القدرات الخاصة بهدف إدماجهم