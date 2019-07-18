نهائي الكان.. تعرف على موعد فتح وإغلاق استاد القاهرة

كشف مصطفى عزام، مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية 2019، ومنسق عام مباريات استاد القاهرة، عن الترتيبات التي تم اعتمادها مع الجهات المعنية لنهائي كأس الأمم
أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية 2019، التعليمات الخاصة باليوم الختامي للبطولة غدًا الجمعة، والذي يشهد حفل الختام والمباراة النهائية بين منتخبي السنغال والجزائر، ومراسم تتويج الفائزين وتسليم علم البطولة للكاميرون التي تستضيف النسخة المقبلة.
وتقام غدًا الجمعة، في تمام التاسعة مساءً، المباراة النهائية لكأس الأمم 2019، التي استضافتها مصر من الفترة 21 من شهر يونيو الماضي حتى غدٍ الجمعة الموافق 19 من شهر يوليو، وسيحتضنها استاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس الجزائري.
وأكد مصطفى عزام مساعد رئيس اللجنة المنظمة، منسق عام مباريات استاد القاهرة، أن الترتيبات التي تم اعتمادها مع الجهات المعنية ليوم غدٍ ستكون على النحو التالي:
- سوف يسمح بدخول السيارات الحاملة لتصاريح دخول المباراة النهائية فقط بعد انتهاء صلاحية كل التصاريح السابقة.
- عدم السماح لغير الإعلاميين بالوجود
وأكد مصطفى عزام مساعد رئيس اللجنة المنظمة، منسق عام مباريات استاد القاهرة، أن الترتيبات التي تم اعتمادها مع الجهات المعنية ليوم غدٍ ستكون على النحو التالي:
- سوف يسمح بدخول السيارات الحاملة لتصاريح دخول المباراة النهائية فقط بعد انتهاء صلاحية كل التصاريح السابقة.
- عدم السماح لغير الإعلاميين بالوجود في المناطق المخصصة لهم، وعدم السماح للإعلاميين بارتداء قمصان المنتخبات المشاركة في البطولة، مع ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة لهم في المدرجات أو أرض الملعب.
- عدم السماح للجماهير بالجلوس في الممرات وبين مقاعد المدرجات لمخالفة ذلك لتعليمات السلامة بالاستاد.
- ضرورة اتباع كل التعليمات المدونة على التذاكر، وأهمها عدم اصطحاب الشواحن المغذية للهواتف المحمولة وزجاجات العطور والإسبراي وأي مواد معدنية صلبة، بالإضافة إلى نزع أغطية زجاجات المياه قبل الدخول بها إلى الاستاد.
- قامت اللجنة المنظمة من خلال الرعاة المحليين بتوفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من منافذ بيع المأكولات، حرصا على راحة الجماهير.
- تحدد موعد دخول الجماهير بدءا من الواحدة ظهرا وسوف تغلق أبواب الاستاد في السادسة مساءً، استعدادًا لحفل الختام الذي سيبدأ في السابعة والنصف ثم المباراة النهائية في التاسعة مساءً، وتعقبها مراسم تسليم الكأس للفريق الفائز والميداليات للفريقين.
- توصي اللجنة المنظمة الجماهير بالتوجه إلى الاستاد عبر المواصلات العامة، والالتزام بكل المعايير الدولية حتى انتهاء المراسم.
- تحديد مداخل الاستاد للجماهير على النحو التالي:
• مدخل "مسجد آل رشدان" لحاملي تذاكر المقصورتين الرئيسية والأمامية والدرجة الأولى يمين وشمال.
• مدخل "شارع يوسف عباس" لحاملي تذاكر الدرجة الثانية.
• مدخل "شارع الاستاد البحري" بجوار "دار المدرعات" لحاملي تذاكر الدرجة الثالثة شمال، وكذا لجماهير السنغال ومتطوعي البطولة بزيهم الرسمي.
• مدخل "طريق النصر" من بوابة "مدرسة الموهوبين" لحاملي تذاكر الدرجة الثالثة يمين التي تم تخصيصها بالكامل للجماهير الجزائرية.
واختتم منسق عام مباريات استاد القاهرة بالتشديد على التعاون التام بين الجماهير وممثلي اللجنة المنظمة وشركتي الإفريقية للأمن وتذكرتي، حتى تكتمل الصورة الجميلة التي رسمها الشعب المصري طوال البطولة وصولا إلى تحقيق هدف نجاح التنظيم.
ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
وشهد استاد القاهرة الدولى حفل افتتاح النسخة 32 من بطولة الأمم الإفريقية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستغرق الحفل 17 دقيقة، وأثبتت مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية.
وتقام غدًا الجمعة، في تمام التاسعة مساءً، المباراة النهائية لكأس الأمم 2019، وسيحتضنها استاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس الجزائري.