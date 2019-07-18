نهائي الكان.. تعرف على موعد فتح وإغلاق استاد القاهرة

كشف مصطفى عزام، مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية 2019، ومنسق عام مباريات استاد القاهرة، عن الترتيبات التي تم اعتمادها مع الجهات المعنية لنهائي كأس الأمم

١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

افتتاح كأس الأمم

أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية 2019، التعليمات الخاصة باليوم الختامي للبطولة غدًا الجمعة، والذي يشهد حفل الختام والمباراة النهائية بين منتخبي السنغال والجزائر، ومراسم تتويج الفائزين وتسليم علم البطولة للكاميرون التي تستضيف النسخة المقبلة. وتقام غدًا الجمعة، في تمام التاسعة مساءً، المباراة النهائية لكأس الأمم 2019، التي استضافتها مصر من الفترة 21 من شهر يونيو الماضي حتى غدٍ الجمعة الموافق 19 من شهر يوليو، وسيحتضنها استاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس الجزائري.

وأكد مصطفى عزام مساعد رئيس اللجنة المنظمة، منسق عام مباريات استاد القاهرة، أن الترتيبات التي تم اعتمادها مع الجهات المعنية ليوم غدٍ ستكون على النحو التالي: - سوف يسمح بدخول السيارات الحاملة لتصاريح دخول المباراة النهائية فقط بعد انتهاء صلاحية كل التصاريح السابقة. - عدم السماح لغير الإعلاميين بالوجود