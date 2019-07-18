مصرع طفل غرقا في حمام سباحة ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م

غرق -صورة أرشيفية

لقيت طفلة مصرعها غرقًا، اليوم الخميس، في مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم نقلها جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الواسطي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة. تعود تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بمصرع "فاطمة م. ع - 12 عامًا"، مقيمة في قرية أطواب، مركز الواسطى، غرقًا، أثناء قيامها بالاستحمام في مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى الرياضي.

على الفور انتقل مأمور مركز شرطة الواسطى، ورئيس المباحث، إلى محل الواقعة ونقلت سيارة إسعاف جثة الطفلة المتوفاة، إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي. وتبين من التحريات وأقوال شهود العيان، أن الطفلة غرقت في حمام السباحة وفشلت محاولات إنقاذها. وأفاد تقرير مفتش صحة بني سويف، بأن الوفاة حدثت بسبب «أسفكسيا