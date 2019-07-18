جريمة

مصرع طفل غرقا في حمام سباحة ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م
غرق -صورة أرشيفية
غرق -صورة أرشيفية
لقيت طفلة مصرعها غرقًا، اليوم الخميس، في مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم نقلها جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الواسطي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة. تعود تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بمصرع "فاطمة م. ع - 12 عامًا"، مقيمة في قرية أطواب، مركز الواسطى، غرقًا، أثناء قيامها بالاستحمام في مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى الرياضي.
على الفور انتقل مأمور مركز شرطة الواسطى، ورئيس المباحث، إلى محل الواقعة ونقلت سيارة إسعاف جثة الطفلة المتوفاة، إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي. وتبين من التحريات وأقوال شهود العيان، أن الطفلة غرقت في حمام السباحة وفشلت محاولات إنقاذها. وأفاد تقرير مفتش صحة بني سويف، بأن الوفاة حدثت بسبب «أسفكسيا
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إصابة 26 شخصًا في انقلاب سيارتين بالمنيا

أصيب 26 شخصًا، بينهم 11 من عمال المزارع، إثر وقوع حادثي انقلاب سيارتين ربع نقل وميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا، اليوم الخميس، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وأزيل آثار الحادثيين، وجرى تسيير حركة المرور. تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادثين منفصلين على الطريق الصحراوي الغربي بزمام مركز المنيا.
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تريلا و48 ساعة.. تفاصيل مصرع مأمور ضرائب بالشرقية

«غريق الشبراوين».. عبارة تصدرت المشهد والبحث لنحو يومين بمحافظة الشرقية؛ إثر وقوع حادث بين سيارة نقل ثقيل «تريلا»، وأخرى نصف نقل، امتد لتصادم السيارة الأخيرة بدراجة نارية «موتوسيكل» كان يقودها شاب وبرفقته والد زوجته، وذلك في طريق عودتهما من العمل بالقرب من ترعة «الشبراوين» بطريق «ههيا – الزقازيق» بدائرة مركز شرطة ههيا، حيث انقلبت السيارة بعدما أطاحت بالدراجة لعدة أمتار، ليسقط العجوز مضرجًا بدمائه في حالة شديدة الخطورة، قبل أن تبتلع مياه الترعة زوج ابنته بعدما أطاحَّ الحادث بجثمانه فيها، وتبدأ رحلة البحث عن الجثمان على مدار ساعات طوال.
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الشرطة تداهم أوكار الكيف من الغردقة للإسكندرية

ضربات ناجحة وجهتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمختلف مديريات الأمن في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية خاصة مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، واستهدفت الحملات الأمنية المكبرة التي قادها ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الإسكندرية- البحر الأحمر - الإسماعيلية – البحيرة) وقطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع اللواء علاء سليم.
سوق-المواشى (5)

في سوهاج.. الاسم تاجر ماشية والتهمة نصاب

"صفقة العمر".. هكذا حلم ثلاثة أشخاص يقيمون يمركز طهطا في محافظة سوهاج، عمدوا إلى توظيف أموالهم في تجارة رابحة بحثا عن "مكسب مضمون" وقع اختيارهم على أحد الأشخاص ذاع صيته في تجارة الماشية، فأسرعوا لإبرام اتفاق بينهم يقتضي حصولهم على مبالغ مالية تتجاوز الـ700 ألف جنيه لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الماشية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أن أحلام الثلاثة الوردية تحولت سرابا مع عدم التزام الطرف الثاني بما وعد به، ليقرروا إبلاغ الشرطة بحثا عن حقوقهم المالية.
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إصابة بائعة خضروات بطلقة خرطوش من بندقية خفير

أصيبت بائعة خضروات، اليوم الجمعة، بطلقة عن طريق الخطأ خرجت من خفير نظامي في أثناء خدمته على مكتب بريد شريف باشا بمركز بني سويف. البداية بتلقي اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد محمد ضبش مدير البحث الجنائي، بأنه في أثناء تواجد الخفير النظامي "سيد ف"، 38 عاما، من قوة مركز شرطة بني سويف بالخدمة على مكتب بريد قرية شريف باشا، وإجراؤه احتياطات أمن السلاح، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أصابت "حنان ر"، 31 سنة، والتي تصادف تواجدها لبيع الخضروات أمام مكتب البريد، وتم نقلها لمستشفى بني سويف الجامعي.
حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (2)

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي لمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم. والبداية بتلقي اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطار من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربى بداzرة مركز سمسطا، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص، تبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية.
أمراض-من-حمام-السباحة

«صعقا بالكهرباء».. دفن طفل مات في رحلة لحمام سباحة

صرحت نيابة المرج، اليوم الخميس، بدفن جثة طفل صغير لقى مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء اللهو في حمام سباحة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، على خلفية البلاغ الذي تلقاه مشرف غرفة عمليات نجدة القاهرة من المستشفى العام يفيد بوصول الطفل "س. أ"، 13 سنوات جثة هامدة، قبل أن تنتقل النيابة العامة لمناظرة جثة المجني عليه، واستدعاء أسرته لسؤالهم في تفاصيل الواقعة، في الوقت الذي استبعدت فيه التحريات الأولية وجود شبهة جنائية في الواقعة، بما يشير إلى مصرع الطفل نتيجة تيار كهربائي غير متعمد.
غرق

انتشال جثتين من ترعة الشرقاوية وشبرا الخيمة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الخميس، من انتشال جثتين من ترعة الشرقاوية بقليوب ونهر النيل بشبرا الخيمة، تبين أن الجثة الأولى لطالب بالإعدادية، والثانية مجهولة لشاب فى العقد الثالث من العمر، وتحرر محضران بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق، كان اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد عادل الكفراوى مدير شرطة المسطحات بالقليوبية، يفيد انتشال جثتين من ترعة الشرقاوية ونهر النيل، وعلى الفور وجه بانتشال الجثتين وكشف ملابسات الواقعتين.
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