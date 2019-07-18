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خسرت 1.2 مليار.. مصانع الدرفلة تطلب إلغاء رسم البيلت

قدرت مصانع الدرفلة حجم الخسائر التي تكبدتها بنحو 1.2 مليار جنيه حتى الآن وذلك منذ صدور قرار رقم 346 الخاص بفرض رسوم على واردات خام البيلت بنسبة 15%
تحرير:التحرير ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م
حديد تسليح
حديد تسليح
خاطبت مصانع درفلة حديد التسليح، وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، في مذكرة رسمية متضمنة الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء القرار رقم 346 والخاص بفرض رسوم على واردات خام البيلت بنسبة 15%، مطالبة بتنفيذ الحكم القضائي بعد أن أصبح واجب النفاذ. ورفضت محكمة القضاء الإداري، الإثنين الماضي، جميع دعاوى الاستشكالات البالغ عددها 18 استشكالا والمُقامة من وزارة التجارة والصناعة، ممثلةً فى هيئة قضايا الدولة والمصانع المتكاملة للحديد ضد الحُكم الصادر بإلغاء القرار الوزاري رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقائية على خام البيلت.
وأكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس شركة الجيوشي للصلب، استعداد مصانع الدرفلة التعاون مع نظيرتها المتكاملة حال توافر خام البيليت لديها، مشيراً إلى أن غالبية مصانع درفلة حديد التسليح توقفت بالفعل عن الإنتاج نتيجة عدم توافر المادة الخام البيلت منذ صدور القرار الوزاري 346 الذي ألغاه القضاء
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هل أخذت WnGo مكان دابسي في سوق النقل التشاركي؟

في أيام ظهرت شركة دابسي باعتبارها منافسا جديدا لشركتي أوبر وكريم في سوق النقل التشاركي، وسرعان ما تختفي شركة "دابسي" من المشهد وتحل مكانها شركة ونجو Wngo كبديل مصري ينافس أوبر وكريم، وكلتا الشركتين الجديدتين على السوق عرفت نفسها بأنها البديل المصري في هذا المجال الذي يستخدمه ملايين المصريين يوميا، ولكن هل تستوعب السوق شركتين مصريتين جديدتين؟ سؤال يتم طرحه، ولكن هذا في حال أنهما ظلتا منفصلتين ولم تندمجا، ففي الأيام الأخيرة بدأت تظهر ونجو بكثافة في مقابل اختفاء تدريجي لشركة دابسي التي أغلقت صفحتها على موقع فيسبوك.
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WnGo منافس مصري جديد في سوق أوبر وكريم

يبدو أن شهية الشركات المصرية والمستثمرين قد انفتحت على سوق النقل التشاركي في ظل وجود شركتي أوبر وكريم اللتين أصبحتا شركة واحدة بعملية استحواذ، وبعد ظهور شركة دابسي منذ أسبوعين، ظهرت في الأيام الماضية شركة جديدة باسم وينجو WnGo وتحمل شعارا شعبيا "توصيلك بفن.. مش عن عن"، وهي الشركة التي انتشرت إعلاناتها بشكل مكثف في غالبية الطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى وشوارعها، وحسب الإعلانات فمن المقرر أن تبدأ الشركة عملها بشكل رسمي في السوق المصري يوم 23 يوليو القادم.
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أغلقت صفحتها على فيسبوك.. أين اختفت شركة دابسي؟

على مدار الأيام الماضية لم ينقطع الحديث عن شركة دابسي باعتبارها وافد جديد لعالم النقل التشاركي عبر تطبيقات المحمول، وزادت قوة الحديث بعد انتشار معلومات كثيرة عن مصرية الشركة، ولكن هوية مالكيها كانت اللغز الأكبر لكثير من المتابعين للشركة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى اليوم لم يتحدد من يملك هذا الكيان، هل الملاك جهات أم مستثمرين أفراد ورجال أعمال؟، المعلوم في كل الجدل المثار حول الشركة هو تصرحات المتحدث الرسمي السابق للقوات المسلحة العميد محمد سمير بأنه ليس له شأن بالشركة وأنه رفض العرض المقدم إليه بتولي منصب مدير تطوير الموارد البشرية.
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قانون المعاشات الجديد.. هل ينصف موظفي الحكومة؟

بين مؤيدين ورافضين وآخرين لا يعلمون عنه شيئا، ننتظر مصير قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب، وتسلمه قسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك لمراجعته تمهيدا لاستكمال إجراءات الاستصدار، وأثار القانون حالة من الجدل على مدى الأيام الماضية بسبب بعض التعديلات، التى أبرزها رفع السن القانونية لخروج المعاش حتى 65 عامًا، ومستقبل استثمار أموال معاشات نحو 10 ملايين مستفيد، ومصير الهيئة العامة لأصحاب المعاشات، وكيف تتم عقوبة المستثمرين المخالفين تجاه حقوق العمال.
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القضاء الإداري يلغي قرار فرض رسوم على واردات البليت

ألغت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار اليوم، الخميس، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البليت. وقررت المحكمة برئاسة المستشار منير عبد القدوس في حيثيات حكمها وقف تنفيذ الحكم وإحالتها إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني. وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أصدرت قرارا بفرض رسوم بنسبة 15% على واردات البليت، مما أثر على مصانع درفلة الحديد في مصر ورفع تكلفتها الإنتاجية، وترتب على ذلك توقف 22 مصنعا وهي تمثل 20% من إنتاج الحديد في مصر.
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