خسرت 1.2 مليار.. مصانع الدرفلة تطلب إلغاء رسم البيلت

قدرت مصانع الدرفلة حجم الخسائر التي تكبدتها بنحو 1.2 مليار جنيه حتى الآن وذلك منذ صدور قرار رقم 346 الخاص بفرض رسوم على واردات خام البيلت بنسبة 15%

تحرير:التحرير ١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م

حديد تسليح

خاطبت مصانع درفلة حديد التسليح، وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، في مذكرة رسمية متضمنة الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء القرار رقم 346 والخاص بفرض رسوم على واردات خام البيلت بنسبة 15%، مطالبة بتنفيذ الحكم القضائي بعد أن أصبح واجب النفاذ. ورفضت محكمة القضاء الإداري، الإثنين الماضي، جميع دعاوى الاستشكالات البالغ عددها 18 استشكالا والمُقامة من وزارة التجارة والصناعة، ممثلةً فى هيئة قضايا الدولة والمصانع المتكاملة للحديد ضد الحُكم الصادر بإلغاء القرار الوزاري رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقائية على خام البيلت.

وأكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس شركة الجيوشي للصلب، استعداد مصانع الدرفلة التعاون مع نظيرتها المتكاملة حال توافر خام البيليت لديها، مشيراً إلى أن غالبية مصانع درفلة حديد التسليح توقفت بالفعل عن الإنتاج نتيجة عدم توافر المادة الخام البيلت منذ صدور القرار الوزاري 346 الذي ألغاه القضاء