خسرت 1.2 مليار.. مصانع الدرفلة تطلب إلغاء رسم البيلت
قدرت مصانع الدرفلة حجم الخسائر التي تكبدتها بنحو 1.2 مليار جنيه حتى الآن وذلك منذ صدور قرار رقم 346 الخاص بفرض رسوم على واردات خام البيلت بنسبة 15%
تحرير:التحرير
١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م
حديد تسليح
خاطبت مصانع درفلة حديد التسليح، وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، في مذكرة رسمية متضمنة الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء القرار رقم 346 والخاص بفرض رسوم على واردات خام البيلت بنسبة 15%، مطالبة بتنفيذ الحكم القضائي بعد أن أصبح واجب النفاذ.
ورفضت محكمة القضاء الإداري، الإثنين الماضي، جميع دعاوى الاستشكالات البالغ عددها 18 استشكالا والمُقامة من وزارة التجارة والصناعة، ممثلةً فى هيئة قضايا الدولة والمصانع المتكاملة للحديد ضد الحُكم الصادر بإلغاء القرار الوزاري رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقائية على خام البيلت.
وأكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس شركة الجيوشي للصلب، استعداد مصانع الدرفلة التعاون مع نظيرتها المتكاملة حال توافر خام البيليت لديها، مشيراً إلى أن غالبية مصانع درفلة حديد التسليح توقفت بالفعل عن الإنتاج نتيجة عدم توافر المادة الخام البيلت منذ صدور القرار الوزاري 346 الذي ألغاه القضاء
وأكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس شركة الجيوشي للصلب، استعداد مصانع الدرفلة التعاون مع نظيرتها المتكاملة حال توافر خام البيليت لديها، مشيراً إلى أن غالبية مصانع درفلة حديد التسليح توقفت بالفعل عن الإنتاج نتيجة عدم توافر المادة الخام البيلت منذ صدور القرار الوزاري 346 الذي ألغاه القضاء الإداري.
وأوضح أن هناك تعاقدات كثيرة تم إبرامها قبل صدور القرار 346 الذي تفاجأت به مصانع الدرفلة منشوراً بالوقائع المصرية، والجميع يعلم أن قانون هيئة المواني المصرية يمنع وجود البضائع المستوردة بأرض الميناء لأكثر من 90 يوما، وإلا تمت مصادرتها، الأمر الذي دفع مصانع الدرفلة مضطرة لسحب البيليت من المواني تجنبا لخسائر المصادرة فضلاً عن الغرامات التي تقررها العقود المبرمة مع الموردين الأجانب.
قال الجيوشي إن مصانع الدرفلة التي عملت خلال الفترة الأخيرة بشكل جزئي كانت مضطرة لذلك رغم أن التشغيل الجزئي يُكلف المصنع أكثر من خسائر التوقف، وفاء من جانبها بالتعاقدات المُبرمة لتوريد حديد التسليح لمشروعات متعاقد عليها بالفعل ومنها ما هو متعلق بمشروعات قومية كالعاصمة الإدارية والطرق والمحاور والكباري التى تنفذها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل هذه المشروعات لديها جداول معلنة وصارمة للتسليم.
وأسست المحكمة حكمها السابق على أن قرار فرض رسوم على خامات حديد البليت قد صدر على خلاف ما استلزمه المشرع من ضوابط وشروط قانونية لازمة لصدوره، وأنه غير قائم على سندٍ سليمٍ وسديدٍ من الواقع أو القانون.
أشارت المحكمة إلى أن تقرير سلطة التحقيق المُرفق بالدعوى اعتبر كل منتجات الحديد والصلب متاحاً واحداً عند تحديد النسبة المتطلبة قانوناً فى الشكوى بالمخالفة للمواد 1 و19 و79 من اللائحة التنفيذية التي اشترطت أن يكون المنتج محل الشكوى مثيلا للمنتج بالصناعة المحلية، وكان يتعين على سلطة التحقيق لقبول الشكوى من الأساس توفير نسبة الـ51% لكل منتج على حدة.
وقدرت مصانع الدرفلة في أحدث تقاريرها حجم الخسائر الناجمة منذ صدور القرار وحتى الآن تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه.
ولفتت الحيثيات إلى أن تأثيرات القرار الوزاري رقم 346 جاءت كارثية على الصناعة المصرية وعلى المستهلك وكذلك على مناخ الاستثمار في مصر، فى ظل توقف عجلات الإنتاج فى 22 مصنعًا عن الدوران، مؤكدة أن توقف مصنع واحد من مصانع الدرفلة أضاع على الخزانة العامة للدولة ما يوازي 2.5 مليون جنيه شهرياً رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى خسائر خزانة الدولة من القيمة المضافة الناتجة عن توقف إنتاج 2 مليون طن حديد تسليح سنوياً وكل هذا فى ظل تداعيات يمر بها الاقتصاد المصري لا تخفى على أحد.
وتضمنت الحيثيات أن الشركات الشاكية المصانع المتكاملة تستورد ما نسبته 20% من إجمالي واردات مصر من البيلت، وهو ما يتنافى مع وصف القرار الوزاري للزيادة فى واردات البيلت بأنها غير مبررة، خاصةً مع تأكيد المصانع المتكاملة أنها لا تستخدم البيلت فى إنتاج حديد التسليح وتعتمد فى ذلك على الخردة.